«Горные хребты, каменные реки, альпийские луга»: едем из Уфы в национальный парк Таганай

Жителям Башкирии повезло родиться в таком живописном месте. Стоит отъехать всего пару сотен километров от города – и перед вами новые виды, места, маршруты, а кто-то и вовсе живет в шаговой доступности от них. Сегодня мы расскажем, как добраться до национального парка «Таганай» и что здесь посмотреть. Информация взята из портала «Наш Урал. Путешествия по Уралу».

КАКОЙ ОН – ТАГАНАЙ?

Южно-Уральский парк находится на одноименной группе хребтов на западе Челябинской области в районе города Златоуст. Национальным парком его назвали в 1991 году. Именно это позволило полностью сохранить в первозданном виде уникальные природные системы, включая реликтовые леса и горную тундру.

Сам парк представляет собой километры тайги – это горные хребты, каменные реки, альпийские луга. Покорить Таганай может каждый, здесь проложены маршруты для туристов с разным уровнем подготовки. Соответствующую тропу найдет для себя и новичок, и опытный турист.

Национальный парк имеет протяженность с юга на север 52 км, а с запада на восток — на 10–15 км. Общая площадь парка составляет 568 квадратных километров.

МАРШРУТЫ

Всего в «Таганае» есть семь специальных автомобильных и пешеходных маршрутов. Они позволяют увидеть все красоты парка и насладиться его ландшафтами. Первый маршрут называется «В центр гранатовой короны». Часть его нужно будет преодолевать на автомобиле, часть пешком. Он имеет протяженность 32 км и составляет около 4–5 часов по времени. Не пугайтесь его длины – даже новички с ним справятся на ура.

Фото предоставила читательница Регина Хисамутдинова

Второй –однодневный пеший маршрут «К вершине света» протяженностью 15 км и продолжительностью 6–8 часов. Он будет уже несколько сложнее.

А вот следующее испытание далеко не для всех: «К подножию Рифея» имеет протяженность 55 км и рассчитан на 2-3 дня. По нему лучше идти только опытным туристам.

Но если не хочется тратить много времени, то к вашим услугам есть самый маленький маршрут – «На краю леса», протяженность которого составляет всего один километр, а пройти его можно где-то за час.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПАРКА

Хребет Большой Таганай состоит из четырех вершин – Двуглавая Сопка (1034 метра), Круглица (1178 метра), Откликной Гребень (1155 метра), Дальний Таганай (1117 метра).На территории нацпарка протекают курумы – это каменные реки. На них стоит быть очень аккуратными, легко поскользнуться, упасть и сломать ногу.

Раньше эти места называли «Опора Бога» – природа соединила в себе красоты лесов, тундры, многочисленных рек и кристально чистой воды озёр. В лесах произрастают многочисленные ягоды. В парк ежегодно приезжают тысячи туристов из разных регионов.

На склоне горы Двуглавая Сопка расположен родник Белый Ключ, вода из которого течет несколько миллионов лет. Откликной Гребень — одна из самых красивых гор Таганая, которая насчитывает более пяти километров в длину.

В национальном парке очень разнообразный животный мир, потому что парк расположился на различных географических территориях. В Таганае насчитывается 56 видов млекопитающих, 181 вид птиц, 6 видов пресмыкающихся, 4 вида земноводных и 9 видов рыб. Здесь можно увидеть европейскую норку, лесную куницу, хохлатую синицу, речного сверчка, зелёного дятла, чёрного дрозда и других. На маршрутах можно встретить бурундука, зелёную пеночку, белку, куницу, медведя, лося, косулю и даже кабана.

Пресмыкающихся в национальном парке не так много – только ящерицы и гадюки.

ЦЕНЫ

Посещение парка стоит 100 рублей за человека, несмотря на количество суток, проведенных на территории. Есть льготные группы - бесплатно могут зайти дети до 12 лет, пенсионеры, инвалиды 1 и 2 группы, лицам, сопровождающие инвалидов 1 группы, ветераны, Герои Советского Союза, Герои России, волонтеры, сотрудники заповедников и национальных парков.

Фото предоставила читательница Регина Хисамутдинова

50 рублей стоит вход для инвалидов 3 группы, многодетным семьям, имеющим трех и более детей до 16 лет, учащимся образовательных организаций общего и среднего профессионального образования (старше 12 лет); жителям Челябинской области. 10 рублей стоит вход жителям Златоустовского городского округа и Кусинского муниципального района.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?

В парке «Таганай» можно поставить палатку и провести время, как настоящий любитель дикой природы. Но те, кто любит удобства, могут остановиться в гостевых домиках. Их на территории парка всего шесть: Метеостанция, Киалимский кордон, Таганай, Гремучий ключ, Белый ключ, Центральная усадьба, расположенная недалеко от входа в парк. Номер в домике лучше забронировать заранее.

КАК ДОЕХАТЬ?

Хребет Большой Таганай находится в 280 километрах на восток от Уфы, рядом с городом уральских оружейников, Златоустом. В некоторых источниках Таганай именуется также Златоустовским Уралом.

Из Уфы нужно ехать в сторону Челябинска по трассе М-5. Далее заезжаем в Златоуст. Длинный спуск в город, расступается долина, а впереди во весь окоем встают грандиозные горы. Вот вы и подъехали к Таганаю.

Чтобы проехать к началу тропы, нужно проехать до плотины городского пруда, миновать вокзал и добраться до поселка Пушкинский. Здесь находится усадьба Национального парка и начало Верхней тропы.

Координаты нацпарка - 55°13'16"N 59°43'53"E.