Куда отправить ребенка отдыхать в Уфе: подборка детских лагерей

Вот и наступило долгожданное лето, и у родителей появилась новая головная боль – чем занять своего ребенка на каникулах. Хорошо, если у вас есть возможность отправить чадо на все лето в деревню – свежий воздух никому не помешает. Но чаще всего дети бегают без присмотра по улицам или не выпускают из рук гаджеты. Какой уж тут безопасный и полезный отдых! Остается один выход – детский лагерь.

«Комсомолка» подготовила для вас подборку самых популярных детских летних лагерей, которые находятся недалеко от города и отвечают всем требованиям безопасности.

Фото: tour102.ru

«МОЛОДЕЖНЫЙ»

Где: 25 км от Уфы, неподалеку от деревни Новые Карашиды

Возраст: от 7 до 17 лет

Питание: пятиразовое

Цена: 27300 рублей (полная смена в 21 день)

Детский лагерь «Молодежный» расположен в 25 километрах от Уфы, неподалеку от деревни Новые Карашиды, и позиционирует себя как лагерь личностного роста и творческого развития детей.

- В каждом ребенке есть какой-то талант. Наша задача раскрыть каждого ребенка, помочь ему познать свои способности, научить созиданию, работе в команде, взаимоотношению со сверстниками, - говорится в описании на официальном сайте лагеря.

Лагерь состоит из четырех кирпичных спальных корпусов, душ и туалет находятся внутри здания, есть крытая столовая с концертным залом, тренажерный зал, комнаты для кружковых занятий, игровые комнаты, множество спортивных площадок и два бассейна. Отдельно стоит отметить, что территория лагеря обработана от клещей и грызунов и полностью безопасна для нахождения детей.

Для воспитанников подготовлена обширная культурно-развлекательная программа: зарядка, спортивные игры, конкурсы, концерты, дискотеки и другие развлекательные мероприятия. Пятиразовое питание включает в себя молоко, мясо, рыбу, овощи, фрукты, соки и йогурты.

Фото: официальная группа лагеря в соцсетях

«ЗВЕЗДОЧКА»

Где: 30 км от Уфы, поселок Юматово

Возраст: от 6 до 16 лет

Питание: шестиразовое

Цена: 30000 рублей (полная смена в 21 день), 15000 рублей (мини-смена 10 дней)

Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» находится в живописном и экологически чистом районе республики – на территории населенного пункта «Юматово». Для каждого ребенка тут гарантируют дружественную атмосферу и домашний комфорт. Лагерь оснащен просторными уютными спальными корпусами, столовой и клубом, где проводятся концерты и дискотеки. Шестиразовое питание отличается разнообразием блюд, приготовленных из свежих фермерских продуктов, а питьевая вода добывается из артезианских скважин.

Детям предлагается обширная программа: спортивные мероприятия, познавательные экскурсии, интеллектуальные конкурсы. На территории лагеря действую кружки, игровые комнаты, 25-метровый бассейн. В лагере работает команда психологов, которые проводят с детьми тренинги, помогающие повысить свою самооценку и научиться находить свое место в коллективе.

Фото: tour102.ru

«ЭНЕРГЕТИК»

Где: 30 км от Уфы, поселок Акманай

Возраст: от 7 до 16 лет

Питание: пятиразовое

Цена: от 35182 рублей (полная смена в 21 день)

Детский оздоровительный лагерь «Энергетик» находится в красивом районе – в окружении густых лесов и неподалеку от озера Акманай. На территории лагеря располагаются просторные комфортабельные жилые корпуса (номер рассчитан на проживание 2-3 детей), чистые удобные уборные и современные игровые комнаты.

Пятиразовое питание предлагает блюда местной и европейской кухни, причем продукты поставляются из ближайших фермерских хозяйств. Дети каждый день получают свежие овощи и фрукты, натуральные соки и кисломолочную продукцию.

Особое внимание уделяется культурно-развлекательной программе и спортивному развитию воспитанников лагеря. Каждый день проводятся спортивные соревнования и интеллектуальные конкурсы, за участие в которых дети получают памятные сувениры. На территории лагеря оборудовано несколько спортивных площадок, действуют различные кружки и секции, а также настоящий клуб, в котором дети участвуют в спектаклях и постановках. Администрация лагеря, кстати, часто приглашают профессиональных актеров, так что ребята могут бесплатно получить мастер-классы актерского мастерства.

Фото: официальная группа лагеря в соцсетях

«ВОСХОД»

Где: 20 км от Уфы, деревня Лекаревка

Возраст: 6-17 лет

Питание: пятиразовое

Цена: 37000 рублей (полная смена в 21 день)

Детский оздоровительный центр «Восход» находится всего в 20 километрах от Уфы, в деревне Лекаревка. На территории лагеря есть березовые аллеи и декоративное озеро, качели, беседки, футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, залы для игры в настольный теннис и бильярд, крытый бассейн, детские городки, веревочный парк, концертный комплекс и даже детское кафе. Вся территория обработана от клещей, грызунов и комаров.

Комфортабельные номера рассчитаны на проживание от 2 до 5 детей, но при этом у каждого ребенка будет гарантированное личное пространство.

Пятиразовое сбалансирование питание предполагает использование свежих и полезных продуктов. В ежедневный рацион входят свежие овощи и фрукты, соки, кисломолочная продукция, а подают еду настоящие официанты.

Для детей каждый день организуются интеллектуальные и спортивные мероприятия, экскурсии, творческие конкурсы и дискотеки.

- Мы заботимся о здоровом образе жизни, физическом развитии и оздоровлении детей. Здесь ребенок может поправить своё здоровье, найти новых друзей и получить море положительных и позитивных эмоций, - говорится на официальном сайте ДОЦ.

Фото: официальная группа лагеря в соцсетях

«ЛОКОМОТИВ»

Где: 15 км от Уфы, деревня Юматово

Возраст: 7-17 лет

Питание: пятиразовое

Цена: от 6500 (смена в 7 дней) до 23100 рублей (смена в 21 день)

«Локомотив» считается одним из самых популярных детских лагерей в Башкирии. Во-первых, он расположен совсем не далеко от Уфы – в 15 километрах, в деревне Юматово. Основное направление лагеря – спортивное, здесь дети занимаются восточными единоборствами, греблей, спортивными сплавами, баскетболом, футболом, теннисом и даже получают необходимые навыки самообороны. Для воспитанников лагеря организуются увлекательные экскурсии и походы, устраиваются дискотеки, конкурсы и коллективные игры. Действуют различные секции и кружки, так что каждый ребенок найдет тут занятие по душе.

- В лагере работают высокопрофессиональные педагоги, которые гарантировано заинтересуют даже самого скромного и тихого ребенка. Вполне возможно, что в дальнейшей жизни спорт станет неотъемлемой частью его жизни, - говорится на официальном сайте лагеря.

Проживание в лагере устраивается в одноэтажных и двухэтажных корпусах с туалетами и умывальниками на этаже (размещение по 3-7 человек в комнате) и в летних домиках (по 14 человек). Все блюда из меню лагеря готовятся из свежих и полезных продуктов, детям предлагаются свежие фрукты, овощи, натуральные соки и кисломолочные продукты.

Фото: tour102.ru

ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «ХАХАЧУ»

Где: Уфа, Уфимская детская филармония

Возраст: 7-17 лет

Питание: двухразовое

Цена: 11000 рублей (смена в 12 дней)

Детский лагерь дневного пребывания «Хахачу» - прекрасный выбор для тех родителей, которые не желают отправлять свое чадо из города, но мечтают организовать их досуг. Лагерь организован на базе студии творческого развития «Оперение/Хахачу», основанной Константином Хабенским.

- Это творческий проект, где дети и подростки при помощи театральных технологий раскрывают свой творческий потенциал, приобщаются к искусству, находят новых друзей и знакомых в период летних каникул, - рассказывают организаторы лагеря.

Сам лагерь работает 5 дней в неделю с 10.00 до 16.00. Каждый день дети занимаются с профессиональными педагогами театральной студии, изучают актерское мастерство, танец и вокал, выезжают на тематические экскурсии в театр и кино, радиостанции и киностудии. Питание в лагере дневного пребывания двухразовое (полноценный обед из трех блюд и питательный полдник), осуществляется кейтеринговой компанией.

ВАЖНО

Какие документы нужны, чтобы отправить ребенка в лагерь:

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта

2. Медицинская справка форма № 079У

3. Копия сертификата о прививках

4. Справка об инфекционных контактах (действительна в течение 3 дней)

5. Анализы яйца глист, энтеробиоз (действительны 1 месяц)

6. Копия медицинского полиса

7. Путевка