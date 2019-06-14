«Симфоническая ночь – 2019» собрала в Уфе пять тысяч зрителей и 650 танцоров

Классические опен-эйры проводятся в башкирской столице с 2013 года и пользуются большой популярностью у горожан и гостей Уфы. «Симфонические ночи» неизменно входят и в программы международного музыкального фестиваля «Сердце Евразии», который уже в четвертый раз проходит в Уфимском амфитеатре за конгресс-холлом «Торатау».

МНОГО ЗРИТЕЛЕЙ, ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

В этом году «классика на траве» была дополнена масштабным танцевальным проектом - костюмированным балом «Сердце Евразии», в котором приняли участие 650 танцоров из городских студий бальных танцев самого разного возраста, в том числе школьников младших классов. Кроме того, в бале участвовали более сотни курсантов военной кафедры УГАТУ - зрелище получилось очень впечатляющим. Зрители восхищались не только грацией и изяществом исполнителей, но и их самоотверженностью - несмотря на далеко не летнюю погоду - всего тринадцать градусов и холодный ветер многие участники бала были в легких, воздушных нарядах, тогда как публика основательно утеплилась - в толпе мелькали капюшоны, шарфы и даже пледы, накинутые на плечи. Под звуки сменяющих друг друга вальсов и полонезов танцоры заполнили всю площадь перед сценой, а в финале к ним присоединились и некоторые зрители.

Холодная погода не помешала меломанам насладиться шедеврами классикиФото: Марат МУЛЮКОВ

Музыкальную программу второго дня фестиваля составили классические шедевры русских и зарубежных композиторов в исполнении народного артиста Башкирии, солиста «Мариинского театра» Аскара Абдразакова, солисток московского театра «Новая опера» сестер Ольги и Елены Терентьевых , японского гостя, почетного обладателя международной профессиональной премии «BraVo» Сэйити Фурокавы, заслуженного артиста Башкирии, кларнетиста Артура Назиуллина, первой скрипки Национального симфонического оркестр РБ Ильшата Муслимова и многих других артистов. За дирижерским пультом в этот вечер были Линар Даблетбаев и московский гость, уже хорошо известный уфимским меломанам, приглашенный дирижер «Большого театра» Дмитрий Крюков. Поклонники классики получили прекрасную возможность вновь услышать любимых артистов и открыть для себя новые голоса - всего на концерте, по подсчетам организаторов, побывало порядка пяти тысяч зрителей. Несомненно, что собрать больше помешала лишь не слишком благоприятная погода.

НА СЦЕНЕ ЮЛЬЯКШИН И АЛСУ, С ЭКРАНА ОБРАТИТСЯ ШЕВЧУК

Кстати, Аскара Абдразакова можно будет услышать и сегодня вечером, 14 июня, когда фестиваль продолжит концерт, посвященный 100-летию образования Республики. В программе «Алга, Башкирия! Вперед, Башкортостан!» примут участие знаменитые уроженцы республики - кураист Роберт Юлдашев и ансамбль «Курайсы», популярный артист национальной эстрады Радик Юльякшин, который готовит поклонникам сюрприз - он впервые выступит в сопровождении Национального оркестра народных инструментов РБ под управлением Линара Давлетбаева, группа «Пицца» и многие другие артисты.

Бал "Сердце Евразии" в этом году прошел впервыеФото: Марат МУЛЮКОВ

Знаменитые земляки, которые не смогли принять участие в фестивале поздравят жителей республики с экрана: в 19.55 прозвучит трехминутная речь лидера «ДДТ» Юрия Шевчука, в 19.58 - прозвучат поздравления офтальмолога и путешественника Эрнста Мулдашева и спортсмена Александра Карелина, а в 21.37 - будет прямое включение из Вены, где сейчас находится на гастролях прославленный оперный бас Ильдар Абдразаков. Перед заключительной частью праздника в 21.50 можно будет увидеть фильм «Первая Республика», а затем на сцене появятся финалисты. Хэдлайнером праздник станет Алсу, а завершится концерт красочным, грандиозным фейерверком. Как заявили организаторы, салют будет совершенно особенным - в цветах башкирского флага. Всего будет выпущено одиннадцать тысяч залпов, которые взметнутся на высоту 150 метров. Кроме того, в небе огни фейрверка образуют название республики. Для того, чтобы гости фестиваля «Сердце Евразии» смогли насладиться таким редким зрелищем, в Уфу пригласили настоящих профессионалов, на счету которых уже более восьми тысяч устроенных световых шоу, в том числе таких, как конкурсы «Евровидение» в Москве, «Новая волна», а также Гран-при «Формулы -1». Салют начнется в 23.30.