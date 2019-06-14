Надежда Бабкина: «Песни России» мы посвятим 100-летию Республики Башкортостан»

В башкирской столице Надежда Бабкина не была больше десяти лет, так что приглашая ее с ансамблем «Русская песня» выступить на международном музыкальном фестивале «Сердце Евразии», организаторы опен-эйра попали прямо в точку. Это стало понятно еще накануне, когда уфимцам не хватило билетов на спектакль «Калина красная» по мотивам произведений Василия Шукшина. Постановка театра «Русская песня вызвала небывалый ажиотаж у уфимской публики – пришлось даже ставить дополнительные стулья в зале.

- Когда свет включили в зале, я просто обалдела - не ожидала такого увидеть, столько людей стояло - и на балконе, и в проходах, - поделилась Надежда Георгиевна, которой ожидаемо досталось больше всех букетов и восторженных овации зрителей.

- Надежда Георгиевна, а другие спектакли театра «Русская песня» с вашим участием показать в Уфе не планируете? - поинтересовалась «Комсомолка». - Судя по вчерашнему аншлагу, зрители так сильно соскучились, что готовы были даже стоя спектакль смотреть.

В спектакле "Калина красная" партнерами Надежды Бабкиной стали Мария Шукшина и Андрей МерзликинФото: Марат МУЛЮКОВ

- Так приглашайте, приедем! Но это же надо все заранее просчитать, продумать... Это ведь не так просто: взяла чемодан и приехала - у нас вчера на сцене было 64 человека! А показать нам, конечно, есть что, и артисты известные у нас заняты в постановках. Вот скоро премьеру готовим «12 стульев», где я, конечно, играю мадам Грицацуеву.

Как выяснилось, художественный руководитель Надежда Бабкина играет и поет во многих спектаклях своего театра – «Ночь перед Рождеством», «Бабий бунт», «За двумя зайцами» и других. Роли большей частью комедийные, в которых «казачка Надя», как называет себя сама артистка, очень органична.

- Так я не только пою, но и хиханьки-хаханьки могу, - улыбалась Надежда Георгиевна. - Но есть какие-то вещи серьезные, и про них тоже надо говорить. У меня большой опыт творческой деятельности - имею право высказывать то, что думаю.

В постановке по произведениям Василия Шукшина Надежда Бабкина сыграла несколько ролей - в образе ресторанной певицы она преобразилась в блондинкуФото: Марат МУЛЮКОВ

О серьезных вещах - важной роли нематериального культурного наследия народов России как главного фактора в формировании национальной идеи и идентичности страны - Бабкина говорила на пресс-конференции накануне девятидневного фестиваля-марафона «Песни России», в рамках которого в Башкирии всю неделю проходят бесплатные концерты артистов театра «Русская песня» и фольклорных коллективов из разных российских регионов, которых неутомимая «казачка Надя» собирала на одной сцене. Песенный марафон стартовал еще в минувший понедельник концертом в Бирске, где к профессиональным артистам присоединились самодеятельные коллективы, а том числе семейный ансамбль, в котором собраны несколько поколений одной семьи - от бабушки 86-летней Валентины Петровны Кулагиной до ее шестилетней праправнучки. Всего «Песни России» услышат жители в восьми городов республики - кроме Бирска, это Благовещенск, Белебей, Салават, Стерлитамак, Мелеуз, Сибай и Уфа, где Надежда Бабкина и ее команда выступили на открытии международного фестиваля искусств «Сердце Евразии».

«ЛЮДИ У ВАС ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ ЛЮДИ И МНОГО ЗЕЛЕНИ»

- Нынешний фестиваль «Песни России» мы посвящаем 100-летию Республики Башкортостан. - Фестиваль существует двенадцать лет, но в голове он создался раньше гораздо, просто не знали в каком направление двигаться, какие рычаги включать, да и нужен ли он вообще, - призналась артистка журналистам. - Сейчас, к сожалению, сумасшедшие ограничения - чтобы куда-то выехать, надо непонятно что пройти. И дело даже не в том, что министр культуры против. Вот, к примеру министр культуры Башкортостана Амина Шафикова – потрясающий человек! Она душой и сердцем вся в работе, она ратует за регион свой, свою республику. Но она не может «по щучьему велению» все это сделать - столько всякой нормативной документации, столько всяких ограничений, столько всяких «можно и нельзя» - это просто катастрофа! Получив свободу, мы далеко не свободны от всего. Когда мы начинали фестиваль «Песни России» с двенадцати регионов в год - и всем это было необходимо, все были счастливы. А на сегодняшний день только один регион в год - и зависит это вовсе не от меня или от нашего желания. А потому, что сидят чиновники, которые говорят: «А кому нужно народное творчество?».

Уфимская поклонница подарила артистке картину, которую нарисовала самаФото: Марат МУЛЮКОВ

На фестивале «Сердце Евразии» в перерывах между выходами на сцену артистка успела и с народом пообщаться, и костюмами национальными полюбоваться. Особенно ее впечатлила Амина Шафикова, которая приняла сменила свои привычные элегантные наряды на красочные одежды предков и даже приняла участие в параде национальных костюмом, который проходил в рамках фестиваля.

- Надежда Георгиевна, а Вы не хотите примерить башкирский костюм? - поинтересовались журналисты.

- Я бы с великим удовольствием, но для меня подобрать будет сложновато - вон какие башкирки стройненькие все, - улыбалась Бабкина. Я одно время даже выпускала одежду собственного бренда для корпулентных дам с пышными формами, но потом ее пришлось пока свернуть до лучших времен. А в вашей республике люди очень красивые. Девочки меня такие встречали в национальных костюмах редкой красоты, с чак-чаком, кумысом - глаз не оторвать. Мужчины тоже, нарядные - прямо красавцы, честное слово. А еще отмечу, что в Уфе очень много зелени и безумно красивая территория сама по себе. Я заглянула в эту чашу, в этот амфитеатр - это просто невероятная красота! Я такую историю встречала только в Белоруссии на «Славянском базаре».

Среди поклонников певицы, кстати, оказались люди самого разного возраста и многие пришли не с пустыми руками, принесли цветы и подарки - башкирский мед и сувениры, а одна женщина преподнесла любимой артистке картину. Надежда Георгиевна призналась, что легко находит общий язык и с людьми старшего поколения, и с молодежью. Кстати, собственные внуки называют бабушку просто по имени.

- Конечно, они знают, кто я им, но все-равно называют меня Надей, - улыбалась 69-летняя Бабкина.