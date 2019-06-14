«Маме позвонили из больницы»: подробности гибели девочки под колесами «Газели» в Башкирии

Ужасная трагедия произошла вечером 12 июня, в селе Верхние Киги. Грузовая «Газель», сдавая назад, наехала на двух малышей, игравших возле местного магазина.

- Около 18:30 часов возле магазина «Гермес», 27-летний водитель, управляя грузовой «Газелью», предположительно, при движении задним ходом допустил наезд на полуторагодовалую девочку и трехлетнего мальчика, игравших возле лужи за автомобилем, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

От полученных травм малышка скончалась на месте, а ее трехлетнему брату повезло больше. Мальчик получил травму головы и серьезный ушиб ноги, кроме того, малыш пережил сильный шок. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Сотрудники дорожной полиции сейчас устанавливают все причины произошедшего. Водитель «Газели» отпущен домой под подписку о невыезде.

Фото: Республиканская Госавтоинспекция

«МАТЬ ГОТОВИЛА УЖИН, А ДЕТИ ИГРАЛИ ВО ДВОРЕ ДОМА»

Местные СМИ опубликовали информацию, что 38-летняя мать малышей вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем и водила в дом посторонних мужчин. В тот вечер женщины и вовсе якобы не было дома, и дети были предоставлены сами себе.

Однако соседка семьи утверждает, что Марина (имя изменено – ред.) заботилась о своих детях, и в момент роковой аварии находилась дома.

- Я с детства ее знаю. У Марины умерли родители, с мужьями не сложилось, и она в одиночку поднимала четверых детей, - рассказывает Ирина Е. – Старших детей в тот момент дома не было, Марина на кухне готовила ужин, а младшие играли во дворе дома. Уж как они нашли небольшую щель в заборе и через нее выбрались на улицу, ума не приложу. Мама сразу и не заметила, ей уже потом позвонили из больницы и рассказали о случившемся.

По словам соседки, у многодетной матери действительно раньше были проблемы с алкоголем, но уже шесть лет женщина и капли в рот не берет, посвящая себя воспитанию детей. Да и проблемы с опекой возникали по большей части из-за того, что семья жила бедно, ведь помогать им особо некому было.

Малышку похоронили 13 июня, в родном селе. На похороны пришли соседи и знакомые семьи, которые до сих пор не могут поверить в произошедшее. За пострадавшим мальчиком сейчас присматривает безутешная мать, которая места себе не находит и корит себя, что не доглядела за детьми.