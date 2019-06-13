«БИ-2» собрали более 70 тысяч зрителей на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе

12 июня уфимцы и гости города отмечали тройной праздник: День России, День города и День рождения национального героя башкирского народа Салавата Юлаева. Главные торжества прошли в Уфимском амфитеатре на склоне реки Белой, где в этот день открылся многодневный международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», собравший рекордное число зрителей - более 70-ти тысяч. Фестиваль проводится в башкирской столице уже в четвертый раз, но прежде такое количество зрителей собирал только за несколько дней.

Самые преданные фанаты Надежды Бабкиной сфотографировались с певицейФото: Марат МУЛЮКОВ

Хотя группа «БИ-2» в последнее время постоянно наведывается в башкирскую столицу с концертами и буквально полгода назад собрала аншлаг в восьмитысячном ледовом дворце «Уфа-Арена», число желающих вновь услышать вживую любимые хиты превзошло все ожидания. Публика целенаправленно шла именно на «БИ-2» - к тому моменту, когда группа появилась на сцене, все пространство перед сценой, склоны, лестницы и смотровые площадки находящегося рядом отеля, были буквально забиты людьми - комфортно расположиться на травке, как это было возможно в прошлые годы, смогли только те, кто приехал на площадку за несколько часов до выхода Левы и Шуры.

Открытие VI Международного фестиваля искусств "Сердце Евразии" посетило более 70 тысяч зрителей. Фото: Федор ФОМИЧЕВ

Сами музыканты, прибывшие на площадку в одиннадцатом часу вечера, были очень впечатлены количеством зрителей - за несколько дней до фестиваля в Уфе они выступали в Санкт-Петербурге для гостей международного экономичного форума (ПМЭФ - 2019) на Дворцовой площади, где собрали намного меньше - пятьдесят тысяч человек. К тому же, именно в тот момент, когда «БИ-2» вышли на сцену, погода, весь день радовавшая горожан солнцем и теплом, испортилась и зарядил дождь, не прекращавшийся до конца выступления хэдлайнеров. Тем не менее, часовое выступление «БИ-2», во время которого прозвучали все основные хиты группы, многотысячная толпа дослушала до конца - только под самый финал, когда все уже окончательно промокли до нитки, многие поспешили покинуть площадку, но самые стойкие дождались салюта, который, кстати, будет завершать все оставшиеся три фестивальных дня.

В рамках "Сердца Евразии" в Уфе выступили участники всероссийского фестиваля-марафона "Песни России" - артисты со всей страныФото: Марат МУЛЮКОВ

ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА ПОБИЛ СВОЙ ПРОШЛОГОДНИЙ РЕКОРД

Кроме «БИ-2» в первый день фестиваля в Уфе выступали артисты со всей страны - участники всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» во главе с народной артисткой России Надеждой Бабкиной, этно-группа INGERVALA из Санкт-Петербурга и башкирские артисты, в том числе участники Всемирной фольклориады в Мексике - этно-рок-группа «Аргымак», ансамбль танца «Мирас» и другие. А перед концертом в рамках фестивальной программы прошел праздник национального костюма - жители и гости города в ярких костюмах народов, проживающих в республике, прошли красочной колонной по историческому центру города, спустились на площадь перед сценой Уфимского амфитеатра и устроили огромный хоровод, побивший собственный прошлогодний рекорд.

В параде национальных костюмов приняли участие известные уфимцы: министр культуры республики Амина Шафикова (справа), заместитель главы Администрации города Алина Сулейманова (слева). В центре - народная артистка России Надежда БабкинаФото: Марат МУЛЮКОВ

Год назад в рамках парада национальных костюмов был зарегистрирован самый массовый спиральный хоровод в национальных костюмах, собравший 1192 человека, который даже попал в «Книгу рекордов России». В этом году только зарегистрированных участников оказалось 2700 человек, а всего в народные костюмы принарядились порядка трех тысяч человек, среди которых оказались и известные горожане - артисты и телеведущие, а также чиновники разных уровней. Министр культуры республики Амина Шафикова в башкирском костюме даже прошла с колонной участников, среди которой мелькали не только привычные русские, украинские, татарские, чувашские наряды и костюмы других народов, проживающих в республике, но и весьма экзотические - китайские, индийские, вьетнамские, африканские, а также костюмы бывших советских республик. Самому юному участнику парада не исполнилось и двух лет, а самый взрослый в этот день как раз праздновал восьмидесятилетий юбилей.

На фестиваль приехали гости со всей Башкирии и студенты-иностранцы. Фото: Федор ФОМИЧЕВ

В четверг, 13 июня, фестиваль «Сердце Евразии», продолжит классический опен-эйр «Симфоническая ночь» с участием российских звезды оперной сцены. 14 июня в концерте, посвященном 100-летию образования Республики, примут участие известные выходцы из Башкирии - звезда татарской и башкирской эстрады Elvin Grey, группа «Пицца» и Алсу, которую в Башкирии считают своей, поскольку ее отец - Ралиф Сафин родился в Илишевском районе республики. А завершится фестиваль 15 июня большим Гала-концертом, хэдлайнером которого станет знаменитый сербский этно-рок коллектив «The No Smoking Orchestra», в котором на ритм-гитаре играет легендарный режиссер Эмир Кустурица. Стоит отметить, что «Сердце Евразии» на сегодняшний день входит в десятку крупнейших отечественных фестивалей и с каждым разом приобретает все большую популярность. К примеру, в этом году из соседних регионов - Челябинска, Кургана, Оренбурга, Перми и других городов были организованы специальные автобусные туры на фестиваль.