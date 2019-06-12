«Родители подставили дочь»: что думают о накрутке голосов на шоу «Голос.Дети» в Башкирии

На днях международная компания Group-IB завершила расследование инцидента с шоу «Голос.Дети», шестой сезон которого завершился недавно на Первом канале. Как известно, в конкурсе сенсационно победила дочка певицы Алсу Микелла Абрамова.

Организация по заказу Первого канала провела исследование и выяснила, что за Микеллу поступило более 30 тысяч «фейковых» звонков и СМС. Как удалось выяснить аналитикам, огромное количество голосов ушло с почти одинаковых телефонных номеров, которые зарегистрированы в Башкирии. По независимым подсчетам, всего на организацию «атаки» на результаты неизвестные люди потратили порядка 1,5 миллионов рублей.

Мы решили узнать, что думают о результатах голосования в Башкирии. Ведь певицу Алсу, ровно как и ее дочь, здесь считают «своими». Сами жители республики при обсуждении истории с накруткой голосов во мнениях не сошлись. Похоже, что тема с победой дочери Алсу на «Голосе» разделила поклонников шоу из Башкирии на несколько групп.

Одни посчитали что Микелла Абрамова была достойна победы.

- Если я голосовал бы, я бы отдал свое предпочтение Микеле... Я часто слушаю татарские песни, и как она пела мне напомнила, что в ее крови течет татарская кровь, - пишет в соцсетях местный житель.

Некоторые пользователи соцсетей стали оскорблять Алсу за «накрутку голосов». Но нашлись и те, кто встал на сторону юной певицы и ее мамы.

- Ай- яй, зачем так грубо! Алсу скромная, хорошо поет. А то, что дочка в финал прошла, подсуетились фанаты Алсу, она могла и не знать, - комментирует еще одна жительница Башкирии.

- А ЧТО плохого...болеем за скромную и талантливую девочку...мама, которой уроженка Башкирии, - вторит ей девушка, которая считает, что город Бугульма находится вовсе не в Татарстане.

Ну, и наконец, третий лагерь и вовсе обвиняет родителей девочки во всех «смертных грехах».

- Надоела эта семейка уже, сами виноваты, что против настроили весь народ, нечестные сами же родители подставили свою дочь, - пишет житель республики.