Наскальная живопись и ледяные сталагмиты: едем из Уфы в самые известные пещеры в Башкирии. Часть 1

Башкирия славится не только своими уникальными горами, озерами и водопадами, но и пещерами, которые манят туристов и спелеологов со всех уголков России. Между прочим, в республике насчитывается около 700 подземных «дворцов», среди которых есть самая длинная и самая глубокая пещеры на Урале, а также знаменитая Шульган-Таш, где сохранились наскальные рисунки древних людей. «Комсомолка» приготовила для вас подборку самых знаменитых подземных гротов, которые стоит обязательно посетить на досуге.

ШУЛЬГАН-ТАШ

Шульган-Таш (или Капова или Бельская пещера) – знаменитая карстовая пещера в Бурзянском районе Башкирии. Она находится на территории одноименного заповедника и расположена в южном склоне горы Сарыкускан.

Сама пещера впечатлит любого, даже самого искушенного туриста. Вход в пещеру представляет собой огромную арку высотой в 20 метров, а встречает туристов необыкновенное Голубое озеро, глубина которого достигает 80 метров. Отличная находка для дайверов, но необходимо спрашивать разрешение на погружение у администрации заповедника. Яркий голубой цвет воде придают минеральные примеси, поэтому не стоит ее пить.

Протяженность Шульган-Таша около трех километров, и состоит она из трех этажей. Здесь есть и залы, и коридоры, и подземные озера, и даже подземная река Шульган, благодаря которой и появилась пещера. Стоит отметить, что большинство залов в настоящий момент закрыты для туристов. Вы можете посетить грот «Портал», зал «Главная галерея», «Сталагмитовый зал», зал «Каскадная галерея».

1. Уникальным наскальным рисункам на стенах Каповой пещеры более 15 тысяч летФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Капова пещера знаменита на весь мир тем, что в 1954 году здесь обнаружили наскальные рисунки, возраст которых достигает 15 тысяч лет. Всего ученые нашли около 200 рисунков, но лишь 30 из них хорошо сохранились, остальные пострадали от наводнений и других природных аномалий. Почти все изображения сделаны красной хной, но встречаются и нарисованные углем. Если приглядеться, можно увидеть лошадей, мамонтов и даже людей.

Чтобы посмотреть пещеру, можно воспользоваться одним из многочисленных предложений турфирм. Стоимость однодневного автобусного тура начинается от 2200 рублей, сюда входит проезд, сама экскурсия и питание.

Если вы решите ехать на своей машине, будьте готовы преодолеть путь в 340 километров. Удобнее всего ехать по маршруту Уфа-Стерлитамак-Салават-Мелеуз-Мраково-деревня Иргизлы. Проехав Мраково, нужно будет примерно через 40 километров повернуть налево в деревню Иргизлы, далее по указателям к заповеднику. Въезд на территорию заповедника составляет 150 рублей, еще 220 нужно будет отдать за посещение пещеры. Поселиться можно в гостевом домике, суточная аренда обойдется около 1000 рублей с человека (дети до 6 лет бесплатно).

АСКИНСКАЯ ПЕЩЕРА

Знаменитая ледяная Аскинская пещера находится всего в 120 километрах от Уфы – в Архангельском районе Башкирии, на восточном склоне хребта Уралтау. Славится пещера своим реликтовым ледником и ледяными сталагмитами, которые не тают даже в самое знойное лето. Температура тут всегда минусовая, а сама Аскинская пещера представляет собой сводчатый грот около 100 метров в длину и высотой до 26 метров. Повсюду причудливые сталагмиты, напоминающие собачью голову или медведя, вставшего на задние лапы. Посередине пещеры находится огромный ледяной столб высотой 15 метров – его туристы прозвали «Снежной королевой». За счет сводчатых потолков в пещере весьма интересная акустика: даже сказанное шепотом слово эхом прогремит по всем уголкам грота.

Впервые описанием Аскинской пещеры занялся в 1902 году геолог Леонид Конюшевский. В пещере были обнаружены кости животных – медведя, волка, лося, собаки и других, чей возраст насчитывал более 10 тысяч лет. Скорее всего, животные скатились в грот по льду и не смогли выбраться обратно. Но как объяснить такие находки, как ржавая сабля и шлем, рукопись на арабском и человеческий скелет?

Аскинскую пещеру иногда называют «Дворцом Снежной королевы»

Добраться до Аскинской пещеры можно своим ходом или на экскурсионном автобусе. Если планируете поездку самостоятельно, выезжайте из Уфы в сторону Оренбурга, проехав Булгаково, поверните на Белорецкий тракт в сторону села Архангельское. Затем поверните на поселок Максим Горький и через поселок Заря уже езжайте до хутора Аскино. Припаркуйтесь возле шлагбаума на въезде и приготовьтесь прошагать два километра пешком через лес и мелкие ручьи. Готовясь к посещению пещеры, запаситесь теплой одеждой, удобной нескользящей обувью (можете даже прикупить альпинистские «кошки») и фонарями-налобниками. При возможности наденьте каску – мало ли что с потолка свалиться может. Не забудьте про репелленты, на входе в пещеру туристов атакуют полчища кровожадных комаров.

Если вы предпочитаете комфорт, то обратитесь в туристическую фирму. Примерная стоимость однодневной экскурсии – 1200 рублей со взрослых и 1000 рублей с детей до 12 лет. В цену входит проезд на автобусе, сама экскурсия и легкий перекус.

Отправляясь в путешествие, по пути можно посетить Асинский (Абзановский) зеркальный водопад (примерно в 1,5 километрах от деревни Асы), а также полюбоваться ущельем, где растет символ Башкирии – курай.

ЗАПОВЕДНАЯ (МЕДВЕЖЬЯ) ПЕЩЕРА

Заповедная пещера находится в Белорецком районе Башкирии, неподалеку от знаменитого водопада Атыш. Чтобы добраться до нее, нужно вскарабкаться по крутому склону скалы – там, в каменном уступе, и находится узкий вход в пещеру. Среди туристов Заповедная пещера более известна под другим названием – Медвежья, потому что археологи обнаружили тут множество костей и черепов пещерных медведей. Ученые утверждают, что здесь располагалось капище, культовое место для первобытных охотников. Позже были найдены фрагменты костей других древних животных – волков и лис, которых приносили в жертву духам охоты. Сейчас же в пещере, в основном, обитают только летучие мыши. Все ценные артефакты еще в 90-е годы разграбили «черные археологи», которые уничтожили и уникальные натечные образования, и изрыли и вытоптали весь пол пещеры.

Протяженность Медвежьей пещеры – около 180 метров, и состоит она из трех небольших залов с высокими потолками. Возле входа в пещеру туристы устроили своеобразный алтарь – оставляют там памятные вещицы, чтобы обязательно вернуться сюда вновь.

В Медвежьей пещере древние охотники приносили жертвы языческим богам. Фото: Википедия

Сюда не устраиваются экскурсионные туры, и чаще всего туристы посещают пещеру, сплавляясь по реке Лемезе и останавливаясь у водопада Атыш (до водопада можно добраться и на электричке Уфа-Инзер). Впрочем, многие позже признаются, что именно посещение Заповедной пещеры становилось самым ярким впечатлением от похода. Глядя на закопченные стены, изрытые полы, покрытые небольшими сталагмитами, неволей представляешь себе жизнь первобытного человека, охотника эпохи палеолита.

Вход в пещеру абсолютно бесплатный, остановиться можно неподалеку, разбив палатку на берегу Инзера. Запаситесь сменной одеждой, крепкой обувью и фонариком с батарейками, а также запасом продовольствия и питьевой воды.

Продолжение следует.