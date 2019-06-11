2019-06-11T13:31:00+03:00
Политика

Кандидат в главы Башкирии рассказал о своей судимости

На днях он сдал документы для регистрации в региональный ЦИК
Павел КРАЙНОВ
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Суд над блогером состоялся 15 лет назадСуд над блогером состоялся 15 лет назад
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На прошлой неделе башкирский ЦИК принял документы о регистрации кандидата на пост главы республики от Владимира Кобзева. Уфимский блогер был выдвинут «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». После проверки в Центризбиркоме ему предстоит преодолеть «муниципальный фильтр», который обязаны пройти все будущие кандидаты, чьи партии не являются парламентскими. Лишь после этого он официально станет кандидатом в главы Башкирии.

Через некоторое время после приема документов от Кобзева, на сайте издания «КоммерсантЪ-Уфа» появилось сообщение о наличии у него судимости. Сам «кандидат в кандидаты», как и положено блогеру, отреагировал на это постом в социальных сетях.

Владимир Кобзев вспомнил историю с судом и объяснил наличие у него судимости. Как оказалось, его осудили за нарушение авторских прав. Было это 15 лет назад.

- Лихое было времечко... Паленые виндовсы (нелицензионное программное обеспечение. – прим. ред.) продавались в ДК РТИ на лазерных дисках. Компьютерщиков брали пачками, когда не хватало статистики. Статья у всех одна 146 ч. 2. Нарушение авторских прав. Мне добавили еще и «хакерскую» статью. У меня мастер-ключ был в часах, - вспоминает блогер.

По его словам, во время суда председатель заседания прочла ему лекцию о необходимости покупки программного обеспечения в магазинах.

- Я ей отвечаю: а вы знаете, что ваш проигрыватель в фирменном комплекте не поставлялся в Россию, а значит сто процентов «палёный». Так что снесите вы его лучше с компа, пока за вами не пришли..., - описал свой диалог с судьей Кобзев.

Итогом этой истории стал условный срок для блогера.

- Мешает ли мне это как-то? Абсолютно никак. Я ж по жизни не собирался быть чиновником или прокурором. Единственный минус всей этой истории пятнадцатилетней давности, так это то, что теперь мне софт за деньги покупать приходится. Дважды я на одни и те же грабли не наступаю, - пишет кандидат в главы Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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