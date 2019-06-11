Как живут грузины в Башкирии?

Какие ваши первые мысли, когда вы слышите слово «Грузия»? Скорее всего «горы, вино, тосты, песни». Представители грузинского народа издавна расселялись по территории России, не обойдя вниманием и Башкирию. Достоверных данных о жизни грузинской диаспоры в Уфе не сохранилось, однако точно известно, что в нашем городе они жили, живут и будут жить.

Сейчас в нашей республике по официальным данным проживает всего около тысячи грузин. На деле их, скорее всего, больше, однако из-за сложной политической обстановки между нашими странами большое количество представителей нации переехали на историческую родину. Правительство Грузии несколько лет назад запустило программу по возвращению грузин на родину, так что люди переезжали целыми семьями. В стране даже была упрощена процедура восстановления гражданства, и многих это соблазнило. Однако некоторые остались и продолжают жить в Башкирии, не забывая, впрочем, о своих национальных традициях.

Так в Уфе уже 9 лет существует Грузинский национально-культурный центр им. Шота Руставели. Мы решили побеседовать с его учредителем и постоянным председателем Давидом Гурешидзе. До 10 лет Давид жил в Грузии, однако в 1994 году его семья перебралась в Уфу. Родители Давида познакомились в Уфе, когда его отец Тамаз Гурешидзе в составе грузинского вокально-инструментального ансамбля приехал в наш город с гастролями. Мама его на тот момент работала в одном из ДК, так что музыка у Давида в крови – в детстве он сам пел в хоре, а сейчас работает звукорежиссером.

- Как в Уфе живется представителям вашей национальности?

- В основном это местные жители уже во втором или третьем поколении. Они давно уже живут в Башкирии, многие родились здесь. В нашей республике жить, наверное, даже комфортней, чем в других регионах, поскольку население у нас многонациональное, так что разным народам проще уживаться вместе. Многие традиции и обычаи передаются в семьях, от родителей детям.

Мы в нашем центре видим, что люди сами хотят возвращаться к истокам, интересуются традициями и культурой: многие стали заниматься национальными танцами, петь национальные песни. Люди, вне зависимости от возраста, стараются учить язык, кто-то даже делает это заново.

- Есть какие-то традиции, праздники, которые вы отмечаете?

- Поскольку грузины являются православными, большинство праздников у нас совпадает с русскими. Отдельно только хочется выделить именно Пасху. Пасху мы ждем с большим трепетом, чем даже новый год или какой-то другой праздник.

- Есть ли какие-то отличия в праздновании Пасхи?

- У грузин принято в саму Пасху навещать родных на кладбищах. В этот день жители идут и поминают усопших на их могилах. При этом вспоминают и самых далеких предков. Когда мы жили в Грузии, мы ходили на старые кладбища, где захоронены пра-пра-пра-прадедушки и бабушки.

Еще интересный момент заключается в том, что грузины очень чтут своих святых покровителей – Святого Георгия, Святую Нино (покровительницу Грузии). Дни почитания святых знают наизусть даже малые дети, а в праздник принято собираться семьями и отмечать всем вместе.

Несколько поколений грузинской диаспоры на празднике в Уфе

- А что насчет национальных блюд? Есть какие-то особенности в разделении обязанностей типа «шашлык – это мужское занятие».

- Да, грузинские мужчины вообще любят готовить, даже если не брать в расчет профессиональных поваров, в наших семьях мужчины часто берут на себя эту обязанность. Помимо шашлыка, и другие мясные блюда тоже обычно готовятся мужчинами. Обычно, они очень вкусные и очень острые. У моего отца тоже есть свое коронное блюдо. Но готовит он его только по особенным поводам, а в повседневной жизни мы едим обычную еду, как и все, наверное. Мама, конечно, тоже умеет готовить блюда грузинской кухни, буквально накануне нашего разговора она делала хачапури.

Помимо того, что Давид является звукорежиссером, его второй вид деятельности – интернет-магазин фермерских продуктов из Грузии.

- Мы закупаем продукцию именно у фермеров, ездим по разным регионам, так что вторая моя работа тоже непосредственно связана с Грузией.

Что касается работы центра, то в марте и апреле в ЦСИ «Облака» проходили кинопоказы грузинских фильмов.

С сентября планируем восстановить курсы грузинского языка, поскольку нам продолжают поступать заявки, люди узнают по старым каналам, что существует такой вот наш центр и звонят,узнают, так что спрос есть. У некоторых это связано с семейными обстоятельствами, кому-то по работе требуется, а кто-то просто хочет выучить новый язык для себя. Есть спрос, есть учебные материалы, много учебников, которые нам предоставили Министерство образования и Министерство иностранных дел Грузии. Учебники адаптированы для тех, у кого грузинский язык не является родным.

Растет интерес к грузинской культуре

В последнее время интерес к грузинской культуре растет, поскольку страна активно развивается как туристический регион. Из Уфы в Тбилиси два раза в неделю летает прямой рейс Грузинских авиалиний. А значит все, кто познакомился с древней и завораживающей культурой этого древнего народа уже не может оставаться к ней равнодушным.

- Наша община со своей стороны старается максимально популяризовать данное направление. Если к нам обращается кто-то, то мы и посоветуем, и путеводители дадим и подскажем по экскурсиям и интересным местам. Еще несколько лет назад, до того, как начался этот ажиотаж, я запрашивал в администрации по туризму Грузии материалы, и на всех мероприятиях раздавал карты, буклеты, путеводители на русском и английском. Я стараюсь быть в курсе дел в Грузии, и если у кого-то возникают вопросы по турам, то стараюсь помогать по мере возможностей.

Наш центр существует с 2010 года и у него были разные периоды активности, сами понимаете, кто-то учится, кто-то работает, кто-то создает семью и не может уже много времени уделять общественной деятельности.

- А насколько вообще у нас активна грузинская диаспора за пределами Уфы?

- Очень крупная и дружная диаспора у нас в Стерлитамаке, в Ишимбае, в Белорецке, в Туймазах. Всего по моим прикидкам в республике живет больше 1500 человек, по данным последней переписи меньше. Я делал запрос от центра в управление статистики и мне назвали цифру 1050. Официальная цифра меньше, потому что не все смогли поучаствовать в переписи, у всех ситуации разные.

- Какие творческие коллективы есть в Уфе?

В первую очередь, это наши хорошие друзья танцевальный ансамбль грузинских и кавказских танцев «Сикварули». Они активно участвуют во всех наших мероприятиях. Традиционно раз в год мы проводим большие мероприятия наподобие Дней грузинской культуры – несколько сотен гостей и участников у нас всегда присутствует. Надеюсь, что в этом году так же получится организовать такое.

- А как насчет грузинского многоголосья? Есть какие-то коллективы?

- Ну, на полноценный коллектив участников, к сожалению, не наберется. Так что дело ограничивается только семейными застольями.

- Насколько вообще правдив стереотип, что все грузины умеют и любят петь? И произносить тосты?

- Это правда. Практически все умеют петь. Я и сам пою, в детстве пел в хоре, сейчас тоже занимаюсь музыкой. Насчет тостов, зависит от характера человека, кто-то любит, кто-то нет, так что, наверное, это все-таки устоявшийся стереотип.