Красота и безмятежность: едем из Уфы на Юмагузинское водохранилище

Пожалуй, многие жители Башкирии слышали о Юмагузинском водохранилище, которое появилось на юге республике совсем недавно. Но ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, верно? Предлагаем своим читателям отправиться в увлекательное путешествие по живописным и потрясающим любое воображение местам. И для этого совсем не нужно ехать за границу.

Всего за двадцать лет со дня строительства Юмагузинское водохранилище стало привлекательным для туристов местом. Правда, рассчитано оно не на фанатов «все включено», а на истинных походников и скалолазов. Добраться туда достаточно сложно, сотовая связь там работает очень плохо, а в некоторых районах в округе почти не встретишь человека. Лишь лес, вода, да дикие звери. Настоящий рай для тех, кто хочет отдохнуть от городского шума и созерцать красоты природы.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Из Уфы на Юмагузинское водохранилище попасть можно только на автомобиле. Общественный транспорт до берегов водохранилища не ходит. Расстояние от Уфы до самого водоема – 260 километров. Такой путь лучше всего преодолеть на машине. Сначала едем по трассе Уфа - Оренбург до Мелеуза. Затем поворачивает в восточном направлении на поселок Нугуш. От него есть прямая дорога до самого водохранилища - это еще 7 километров.

Населенных пунктов по берегам водохранилища практически нет. Лишь в районе плотины, где расположена Юмагузинская ГЭС, стоит деревня. Есть там и база отдыха с необычным названием – «Башкирская деревня».

Желающие могут отдохнуть в плавучих домиках

РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА

Двадцать лет назад в Кугарчинском районе Башкирии на реке Белая началось строительство Юмагузинского водохранилища, на плотине которого вскоре выросла одноименная ГЭС. Этот проект уже тогда прозвали «стройкой века». Без лишней скромности стоит отметить, что в то время ни один регион страны, ни о чем подобном даже не мечтал.

- Строительство водохранилища планировалось здесь еще в советские годы. Тогда проект получил название Иштугановское водохранилище. Оно должно было располагаться чуть ниже по течению. Проект был полностью проработан, уже началась стройка, но сначала власти провели гигантскую подготовительную работу. Например, для жителей окрестных деревень, которые могли попасть под подтопление, построили в Юмагузино жилье со всеми коммуникациями и необходимой инфраструктурой. Затем в соседних деревнях построили еще по одной улице, куда переселили еще часть семей. Но началась Перестройка и проект заморозили, - рассказывает начальник Юмагузинской ГЭС Сергей Маликов.

По задумке тогдашних властей Башкирии, Юмагузинское водохранилище должно было стать главным источником запасов воды на юге республики. С годами выяснилось, что это решение оказалось совершенно правильным. Вспомните палящее солнце 2010 года, и сразу все встанет на свои места.

Туристы могут прокатиться по водохранилищу на катере

ОСТОРОЖНО – ДИКИЕ ЗВЕРИ!

По словам начальника станции, за годы существования водохранилища и работы электростанции, в это районе значительно увеличилось количество диких зверей. Поэтому туристам не стоит забывать о простых правилах безопасности. Как-никак один из берегов прилегает к Национальному парку «Башкирия».

- Медведи, рыси и лисы – наши частые гости. Они не только не боятся людей, но специально приходят требовать еду! Расскажу только один случай. Один сезон к воротам станции постоянно приходила лиса, которая ждала, что ей вынесут что-нибудь вкусненькое. У нас на территории кошка жила, так она с лисой дралась постоянно. Считала, видимо, что хозяйка здесь именно она. В конце концов, кошка победила - рыжая перестала приходить, - с улыбкой рассказывает Сергей Маликов.

Мы не советуем ехать на Юмагузинское водохранилище ранней весной. В это время медведи выходят из спячки и начинают бродить по окрестным лесам. К тому же, опасными могут быть и рыси.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Стоит отметить, что на вершине горы, которая нависает прямо над электростанцией, есть шикарная обзорная площадка «Ласточкино гнездо». Попасть туда может каждый желающий – пешком или на автомобиле. Правда, дорога там плохая. Но крутой подъем того стоит: вы окажетесь на самой высокой точке водохранилища. По возможности это место стоит посетить.

Любители рассекать по водной глади могут также заказать прогулку на катере или вовсе прокатится по водохранилищу на плавучем доме! Организаторы, с которыми можно связаться через социальные сети, заранее подготовят для вас судно, а затем и разместят на ночь в уютном домике. Лучше всего туда отправляться группами – так будет дешевле. Они ждут туристов ежедневно с 9:00 на плотине водохранилища.

Чудесный вид открывается с обзорной площадки «Ласточкино гнездо»

Широкий простор на Юмагузинском водохранилище и для любителей рыбалки. Рыбачить можно практически круглый год, кроме ограниченного законом периода – ранней весной рыба идет на нерест и ее категорически запрещено ловить.

Охота в районе водохранилища – категорически запрещена. Ни на минуту не забывайте, что вы находитесь на территории Национального парка. За любое убитое животное грозит немалый штраф. Напоминаем, что лучший способ отдохнуть на природе – просто наслаждаться красотами. Для этого не обязательно кого-то ловить или стрелять.