«Нога висела на коже и венах»: жителя Башкирии прямо на переходе сбил автомобиль

В Башкирии родные и близкие 33-летнего жителя Чишмов Эрнеста Аделгареева места себе не находят от переживаний. 4 июня мужчину, инвалида 2 группы, сбил автомобиль на пешеходном переходе. Эрнест выжил, но получил травмы, практически несовместимые с жизнью, и сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти молодого человека.

- Это было примерно в 3 часа дня. Эрнест шел домой, уже подходил к пешеходному переходу, как на противоположной стороне улицы его окликнули друзья, - рассказывает сестра мужчины Эльза П. – Как брат потом успел мне рассказать в больнице, он осмотрелся по сторонам, машины были далеко, и он начал переходить дорогу. А потом резкий удар, и все – больше ничего не помнит.

Эрнеста сбила «Лада Гранта», за рулем которого находился пожилой местный житель. Мужчина утверждает, что ехал со скоростью всего 50 километров в час, и пешеход неожиданно появился на дороге, что он не успел притормозить. Вот только родные Эрнеста уверены, что дело нечисто, ведь из видеорегистратора автомобиля таинственным образом исчез сам момент наезда, но остальные записи в порядке. Сейчас по факту наезда возбуждено уголовное дело, вот только следователи не торопятся изымать записи с камер уличного видеонаблюдения, чтобы восстановить картину событий.

- Я не верю, что скорость у машины была всего 50 километров в час, - признается Эльза. – Слишком тяжелые у брата травмы, на нем буквально живого места нет.

Сейчас Эрнест находится на ИВЛ

«ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО, ЧТО БРАТ ВООБЩЕ ВЫЖИЛ»

Травмы у молодого человека действительно очень серьезные: перелом 9-10 поясничных позвонков, перелом позвоночника в грудном отделе, перелом 4 шейного позвонка, оскольчатый перелом 5 шейного позвонка, перелом с вывихом 6 шейного позвонка, проникновение вилочного окончания в основание черепа, тяжелый ушиб головного мозга, рваная рана скальпа теменной зоны, ушиб бедра, оскольчатый перелом левой колени с разрывом сухожилий, внутренние разрывы.

- После аварии брата отвезли в нашу чишминскую РКБ. Нога его висела на коже и нескольких венах, голова была пробита, осколок позвонка вошел в основание черепа, - рассказывает сестра Эрнеста. – Врачи признаются, что это великое чудо, что он вообще выжил. Как правило, если у человека ломаются шейные позвонки, он погибает на месте. А мой брат был жив, даже находился в сознании: понимал, кто он, как зовут, сколько лет…

В чишминской больнице мужчине наложили временный гипс на ногу, зашили голову и на реанимомобиле отвезли в Уфу, где срочно прооперировали. Врачи уже выдохнули, что самое страшное позади, но неожиданно у Эрнеста открылась двусторонняя пневмония, состояние резко ухудшилось, и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Впрочем, отека мозга, вопреки самым пессимистичным прогнозам медиков, не произошло, так что есть шанс надеяться на благополучный исход.

«АКТИВНО ЗАНИМАЛСЯ СПОРТОМ, НЕСМОТРЯ НА ИНВАЛИДНОСТЬ»

- Брату повезло, что он активно занимался спортом, поэтому у него были крепкие мышцы, - говорит сестра пострадавшего. – Хотя он с детства инвалид второй группы из-за нарушения мозгового кровообращения из-за родовой травмы, Эрнест всегда следил за собой и своей внешностью, хотел быть красивым, подтянутым. Постоянно занимался дома и на спортивных площадках во дворе, следил там за чистотой, убирал снег и опавшие листья. Все спортсмены его знали и очень уважали за волю к жизни и упорство.

Сейчас родные Эрнеста Аделгареева ждут улучшения состояния мужчины, только тогда можно будет говорить о второй операции. Ногу ему до сих пор не пришили, нужно будет устанавливать металлическую конструкцию. А потом Эрнеста ждет долгая и тяжелая реабилитация, потребуется несколько месяцев, чтобы он снова смог встать на ноги и двигаться. А пока семья просит помощи, ведь на лечение и реабилитацию требуются внушительные финансовые суммы. Корсеты, средства ухода, лекарства – все это стоит больших денег, которых у простой семьи Аделгареевых попросту нет.

Если вы хотите помочь молодому мужчине, можете обратиться к его сестре по номеру 8(909)350-77-35 (карта привязана к Сбербанку, получатель Эльза Марсовна).