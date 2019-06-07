«Задержали в 50 метрах от банка»: стало известно, где сейчас находится сестра кассира из Салавата

Сестра Луизы Хайрулинной из Салавата, пропавшей с 25 миллионами рублей, сейчас отбывает наказание в тюрьме.

Напомним, что драма с пропажей 25 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Башкирии произошла еще 27 мая. Старший кассир банка Луиза Хайруллина таинственным образом исчезла вместе с супругом и двумя дочерьми. Любопытно, что одновременно с этим из кассы, за которую отвечала Луиза, исчезли 25 миллионов рублей в валюте и рублях.

Сейчас вся страна ломает голову, куда могла исчезнуть семья. Разумеется, что поиски Хайруллинных ведут и полицейские.

В оперативной ориентировке на пропавших Хайруллиных полицейские указали, что вместе с ними может находиться и сестра Луизы Эльза. Однако позже эта информация не подтвердилась. Мы решили связаться с 40-летней женщиной, дабы узнать подробности исчезновения ее сестры. Однако Эльза как сквозь землю провалилась.

НАЧАЛА УПОТРЕБЛЯТЬ С СОЖИТЕЛЕМ

По одной из версий, ранее Эльза могла быть судима за продажу наркотиков. Мы решили проверить эту историю. Выяснились любопытные подробности.

Оказалось, что в 2017 году Эльзой действительно заинтересовалась полицейские. На улице Ленина ее поймали на продаже 0,3 грамма «солей». Этого оказалось достаточно, для того, чтобы женщину отправили привлекли к ответственности. Любопытно, что задержали Эльзу буквально в 50 метрах от банка, где работала Луиза Хайруллина. В сумке у женщины нашли меченные купюры, которые ей передал подставной покупатель.

В суде Эльза призналась, что начала употреблять стимуляторы вместе со своим сожителем, который после скончался. Наркотики якобы помогали ей терпеть боли в спине. Отраву женщина продала через интернет и спрятала, указав местонахождение закладок покупателю. Судья учел наличие у женщины ребенка и приговорил к 3 годам заключения в колонии общего режима. Срок заключения начали исчислять с 7 марта 2018 года.

Соответственно, в момент исчезновения семьи Эльза даже гипотетически не могла находиться рядом с сестрой – побега из колонии она не совершала.