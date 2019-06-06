День города 2019 в Уфе: программа мероприятий, как отдыхаем, кто приедет

«Комсомольская Правда» расскажет, как будет проходить День города 2019 в Уфе.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Праздновать мы начнем уже 11 июня. Руководство республики в торжественной обстановке возложит цветы к уфимскому Монументу дружбы. Также в этот день в 16 часов пройдет концерт «Содружество» в городском дворце культуры.

НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

На этой площадке праздник начнется с самого утра, 12 июня в День города. Уже в 10 часов стартует программа «Детский Сабантуй», ее продолжит выступления пожарных. Затем для собравшихся сыграют сотрудники детской филармонии.

На 12 часов дня уфимские власти запланировали торжественное открытие фонтана-часов.

В 13 часов гостям покажут фильм башкирского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью».

После начнутся выступления местных артистов и музыкантов.

У КОНГРЕСС-ХОЛЛА «ТОРАТАУ»

В этот день в Уфе стартует фестиваль «Сердце Евразии». Он откроет официальную программу на День города 2019 в Уфе.

В 18 часов организаторы устроят для жителей и гостей республики масштабное костюмированное шоу национальных костюмов. Ряженное шествие начнется от Башкирского драматического театра и закончится хороводом в уфимском амфитеатре.

После этого на площадке начнется выступление артистов, которых приехали на День города 2019 в Уфе. Уже сейчас известно, что выступит группы Би-2 и этно-команды «Аргымак» «Ingervala». Также будут выступать Надежда Бабкина, театр фольклора «Песня России», казачий ансамбль «Криница», башкирский ансамбль «Мирас», музыкант Zainetdin и другие артисты.

Торжественный салют в День города в Уфе начнется в 11 часов вечера.