«Это же шоу»: больная жительница Башкирии разочаровалась в съемках на федеральном канале

Жительница Стерлитамака Гульназ Зайнуллина страдает от редкого и тяжелого заболевания. У 29-летней девушки лимфостаз, или в народе «слоновость». Левая нога Гульназ из-за застоя лифмы намного больше по объему, чем правая. Ей сложно передвигаться, подбирать одежду и обувь. Чтобы хоть как-то унять боль и жить нормальной жизнью девушке приходится периодически делать дорогостоящие процедуры по откачке лимфы и носить специальный компрессионный трикотаж, который тоже стоит немалых денег.

ЭТО ЖЕ ШОУ

Недавно Гульназ пригласили принять участие в передаче «Жить здорово!» на Первом канале. О своей поездке на шоу Елены Малышевой девушка рассказала в социальных сетях. По словам Гульназ, она осталась разочарована: перед съемками ей обещали оплатить лечение и трикотаж, а также провести бесплатное обследование, но ничего из этого она не дождалась.

- Когда созванивались, обещали оплатить лечение и трикотаж. Ездила с надеждой, что реально помогут, а оказалось иначе. Перед съемками обещали провести бесплатное обследование, которого не было. Перед эфиром предупредили что нельзя говорить про стоимость лечения и компрессионного трикотажа, а на мой вопрос «для чего тогда я приехала?» ответили - «в качестве гостя, чтобы показать вашу ножку народу, это же «шоу», - рассказала Гульназ в социальных сетях.

"Ездила с надеждой, что реально помогут, а оказалось иначе", - пишет расстроенная девушка

По словам девушки, ситуация повергла ее в шок.

- Во время эфира врач обещает бесплатное лечение, а после говорит - собери деньги, звони мне и приезжай, а еще не забудь купить эластичные бинты по заказу в Германии […], - пишет девушка.

В итоге жительнице Стерлитамака снова приходится искать средства на лечение своими силами.

СОКРАТИЛИ НА РАБОТЕ

Из-за постоянных больничных девушку сократили на работе, у нее самой и ее родных не осталось средств, чтобы оплатить поездку в казанский «Центр лечения и реабилитации пациентов с лимфедемой» для очередной операции. Само лечение там обойдется в 209 тысяч, еще 58 тысяч нужно на компрессионный трикотаж

Если вы хотите помочь девушке избавиться от болей и отеков, можете внести посильный вклад на карту 4276 8060 3183 2164 (получатель Гульназ Робертовна А.).