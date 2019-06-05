В Башкирии спортсмены оставили сельчан без призов на сабантуе

Как известно, после окончания посевных работ вся Башкирия отмечает традиционный праздник сабантуй. В этот день сельчане собираются на народные гуляния, которые сопровождаются песнями, танцами, веселыми играми и спортивными соревнованиями. Жители близлежащих деревень соревнуются в беге в мешках, скачках, перетягивании каната и стрельбе из лука. Есть и более серьезные состязания – кто быстрее заберется по столбу или одержит победу в борьбе на поясах, более известной как куреш. Именно открытое первенство по национальной борьбе вызвало переполох в небольшой деревне Старобаширово, что в Чекмагушевском районе республики.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

В день проведения сабантуя в Старобаширово уроженец села Ахат Гарифуллин, который сейчас живет и работает на севере, решил провести турнир по курешу. Он выступил организатором и спонсором соревнования: купил хорошие призы и обратился к местному сельскому главе с просьбой найти судей. Тогда же было решено, что турнир по борьбе на поясах станет открытым – принять участие смогут все желающие.

- В прошлом году был закрытый турнир – желающих было очень мало, так как курэш довольно-таки специфический вид спорта, и поэтому из сельского поселения особо желающих нет. Тренером был чекмагушевский житель Рустам Зиякаев, он пригласил судью из Кушнаренковского района на помощь. Призы разыгрывались в четырех весовых категориях. По трем весовым категориям был открытый турнир, то есть могли участвовать все желающие. Одна весовая категория специально была разыграна только для жителей сельского поселения – туда чужих не пускали, - рассказал ИА «Башинформ» управделами местной администрации Радик Амирханов.

«ПРОИСХОДИЛ БЕСПРЕДЕЛ»

Впоследствии именно участие в турнире приезжих курешистов стало причиной недовольства местных жителей. И дело тут не в какой-то обиде на неместных. Жители Старобаширово утверждают, что почти все участники турнира были профессиональными спортсменами. Как против них тягаться?

- На борьбе курэш происходил беспредел! Судьей на борьбе был некий чемпион мира из Уфы. И он привёз своих ребят — спортсменов-борцов. Началась борьба. И эти спортсмены один за другим «завалили» всех, собрали все призы, а это большие телевизоры, пылесосы, газонокосилки и даже лошадь, и уехали в Уфу! – возмущался очевидец.

Недовольство мужиков из Старобаширово можно понять: всю весну она пахали и сеяли, усердно трудились, чтобы прокормить свои семьи. Пришли на праздник в надежде выиграть дорогие призы, а против них выставили настоящих мастеров.

- Ну как же так? Сабантуй — это праздник для сельчан, праздник окончания полевых работ! Мужики пахали, сеяли, работали! В итоге стояли и смотрели, как спортсмены забрали все призы и уехали! А как же было бы хорошо, если бы обычные мужички поборолись друг с другом, получили бы призы, обрадовали бы свои сельские семьи! – не унимался местный житель.

ЛОШАДЬ УЕХАЛА В УФУ

Призы за победу в турнире по каждой весовой категории и правда были достойными. Хорошие подарки получили и борцы, занявшие второе и третье места.

Так, например, в весовой категории до 70 кг победу одержал житель Мелеуза. В качестве приза он получил барана и ЖК-телевизор. За «серебро» в этой категории мужчине из Уфы вручили автоматическую автомойку.

Вторая весовая категория была до 85 кг. В ней победителем стал также уроженец башкирской столицы. По традиции ему как победителю также вручили барана, а приятным дополнением стал новенький ноутбук. За второе место борец из Уфы в качестве приза получил холодильник, а занявший третье место уроженец Кушнаренково – пылесос.

В третьей весовой категории, свыше 85 кг, разыгрывались точно такие же призы, как и во второй. Победителем стал представитель Уфы Дмитрий Поляков. Он же стал абсолютным чемпионом турнира, заполучив в качестве трофея лошадь.

Возможно, местные жители попросту обиделись на то, что им не удалось завоевать первые места. А может быть и правда на соревнования прибыли настоящие мастера борьбы на поясах. Тогда у простых, но очень работящих жителей не было ни одного шанса на победу.