2019-06-03T14:52:42+03:00
Общество

10 тысяч жителей Уфы накормят пловом на Ураза-байрам

На мусульманский праздник в столице пройдут необычные мероприятия
Рустем АХУНОВ
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В этот день мусульмане встречаются у мечетейВ этот день мусульмане встречаются у мечетейФото: Рустем АХУНОВ
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4 июня верующие мусульмане по всему миру отмечают великий праздник – Уразу. Уфа, как столица мусульманской республики, приготовила для проповедующих Ислам сразу несколько интересных мероприятий.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ УРАЗА-БАЙРАМ?

Один из самых главных праздников мусульман ознаменует день, когда правоверные заканчивают пост, который испытывал их веру в священный месяц Рамадан. Считается, что в день праздника мусульмане должны очистить свой разум от плохих мыслей и негатива. С самого утра верующие совершают омовение, завтракают легким перекусом, надевают праздничную и чистую одежду, а потом отправляются на утреннюю мечеть – намаз.

Обычно намаз совершается примерно в 8-9 часов утра. Имам читают небольшую проповедь в мечети, а затем дает прихожанам время на то, чтобы они сделали небольшое пожертвование. Разумеется, никаких требований к этой части нет – каждый мусульманин подает столько, сколько считает нужным. Главное в этой традиции – доброе желание помочь тем, кому это необходимо. Уже после этого начинается праздничная утренняя молитва. Все вместе мусульмане просят Аллаха о мире, вспоминают героев и желают покоя усопшим. Затем верующие начинают полноценную трапезу. В мечетях обычно угощают пловом и чаем.

В праздничные дни все мусульмане совершают исключительно хорошие и добрые поступки. Верующие навещают усопших на кладбищах и приходят в гости к родственникам с небольшими угощениями. Лучше всего провести праздничный день в компании самых близких людей – родственников и друзей. Разумеется, никакого алкоголя на столах быть не должно.

ГДЕ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ?

Торжественные молитвы будут проводиться в каждом храме Уфы. По-традиции, больше всего верующих собирается в мечети «Ляля Тюльпан» в уфимской Черниковке. Как уже было сказано выше, намаз начинается примерно в 8-9 часов, но придти лучше заранее, так как верующих собирается очень много. Но даже если опоздаете – ничего страшного. Молитву можно будет прочитать и за пределами Дома Всевышенего.

Также в Уфе пройдут несколько развлекательных мероприятий, посвященных окончанию священного месяца.

Так, в 12 часов в этнопарке Ватан (рядом с площадью Салавата Юлаева – прим.ред.) пройдет уже традиционный праздник «Ураза Байрам». Со сцены выступят артисты башкирской и татарской эстрад и официальные лица. Гостям предложат поучаствовать в конкурсах, посетить ярмарку халяльной продукции и отведать плов. Кстати, угощения приготовят на 10 тысяч человек.

Немногим раньше, в 11 часов, рядом с торговым центром «Башкирия» пройдет еще один праздник – «Детский Ураза Байрам». Как уже понятно из названия, особое внимания уделят маленьким жителям столицы и их родителям. Ребята смогут поучаствовать в конкурсах, викторинах и играх. Помимо «традиционного» восточного плова гостям предложат попробовать сладкий.

Организаторы праздников объяснили, что эти мероприятия направлены на создания дружеских отношений между разными народами и на профилактику экстремизма и нетерпимости в обществе.

КСТАТИ

Следующий праздник мусульман Курбан-байрам пройдет 11 августа. Он обозначает день окончания паломничества в священный город Мекку. Его отмечают через 70 дней после окончания месяца Рамадан. В этот день мусульмане совершают ритуальное жертвоприношение рядом с мечетями. В Уфе для этих целей организовывают отдельную площадку на окраине города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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