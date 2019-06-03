В аэропорту Уфы не смог взлететь самолет в Сургут

В ночь на понедельник, 3 июня, в уфимском аэропорту произошла нештатная ситуация. Воздушное судно «Боинг-735», принадлежащее авиакомпании «Ютэйр» не смогло подняться в воздух. Авиарейс должен был следовать из Уфы в Сургут. Об этом стало известно сегодня на оперативно совещании в правительстве Башкирии.

Как рассказал в ходе доклада запредседателя госкомитета республики по транспорту Альберт Сулейманов, всего на борту находилось 123 пассажира.

По данным регионального минтранспорта, непосредственно перед взлетом сработала специальная сигнализация. Из-за этого самолет так и не взлетел, и вернулся обратно на взлетно-посадочную полосу.

- Командир воздушного судна принял решение прекратить взлет. Воздушное судно на тяге собственного двигателя зарулило обратно на взлетную полосу, - подчеркнул Альберт Сулейманов.

По предварительным данным, у самолета не сработали закрылки. Первоначально вылет был отложен на 10:40 по местному времени. Но впоследствии воздушное судно до Сургута взлетело лишь в 13:05 по уфимскому времени.