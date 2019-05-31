Как защитить детей от произвола: 6 советов прокуратуры Башкирии

Каждый год 1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Для большинства из нас это семейный праздник, когда взрослые стараются сделать все, чтобы их дети были счастливы: катают их на аттракционах, водят в кино и объедаются вместе мороженым.

Но этот веселый праздник одновременно – напоминание всем нам о необходимости защищать каждого ребенка. Защищать от равнодушия взрослых, от чужой алчности и жестокости.

Кто этим занимается и главное, как мы сами можем защитить детей в трудной ситуации, рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Башкирии Артур Ахмалетдинов.

БУТЫЛКА ВАЖНЕЕ ДОЧКИ

Родители – главные люди в жизни ребенка, именно у них он ищет защиты, но бывают семьи, где вместо заботы дети получают лишь тумаки и угрозы.

Примеры родительской жестокости то и дело всплывают в СМИ, одним из таких может служить история матери и дочери из Кумертау. Представители прокуратуры наведались к ним домой и обнаружили удручающую картину. Полуторагодовалая девчушка, страдавшая тяжелым недугом - гипоксическим поражением центральной нервной системы – оказалась предоставлена самой себе. Малышка была худенькой, так как горе-мать «забывала» ее кормить, проводя большую часть времени за бутылкой. Ребенок явно отставал в развитии, как физическом, так и психическом, никто им не занимался. Оставаться дальше в родительском доме для девочки было опасно. После прокурорской проверки в отношении матери возбудили уголовное дело, и суд вынес ей обвинительный приговор. А сколько еще детей нуждается в помощи прямо сейчас?

- Нужно помнить, что жестокое обращение – это не только побои, это все, что приносит человеку нравственно-физические страдания. Например, родители не лечат ребенка, не кормят его, оскорбляют, выгоняют на улицу, одевают не по сезону или так, что над ним все смеются – все это жесткость, о таких случаях нужно сообщать, - объясняет Артур Ахмалетдинов.

Если выяснится, что жизнь ребенка и правда невыносима, его заберут из семьи и поместят в приют. Родители смогут вернуть его лишь в том случае, если изменят свой образ жизни и отношение к чаду.

Если вы знаете, что в какой-то семье ребенка не кормят, оскорбляют, выгоняют на улицу, сообщите об этом в органы опекиФото: Геннадий БИСЕНОВ

- Число случаев жестокого обращения с детьми в Башкирии велико, если сравнивать с другими субъектами, но статистика показывает лишь, что мы успешно научились выявлять эти проблемы. В этом помогают так называемые «сигнальные карточки», где сотрудники органов опеки, педагоги отмечают, что определенному ребенку нужна помощь, - объясняет Артур Ахмалетдинов.

СОВЕТ №1

Если вы знаете о фактах жестокого обращения с детьми, об этом следует сообщить, прежде всего, в органы опеки и попечительства. Они имеют право изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность. Информацию можно также донести комиссии по делам несовершеннолетних.

В случае, когда речь идет о преступлениях в отношении детей, следует обращаться в органы внутренних дел. Сделать это можно даже анонимно, обращение все равно должны проверить.

ДЕТИ ТОЖЕ БЫВАЮТ ЖЕСТОКИ

Иногда жестокими друг к другу бывают и сами дети. Далеко за примером ходить не нужно – нашумевшая история с поножовщиной в школе №1 Стерлитамака. Тогда подросток набросился с ножом на учительницу и учеников, а потом поджег класс. Свои планы устроить все «как в Колумбайне» школьник не особо скрывал: писал об этом одноклассникам, выкладывал тематические посты на страничке.

- Над подростком в классе постоянно смеялись, унижали. Руководство школы было в курсе ситуации, они пытались самостоятельно решить проблему, хотя им следовало сообщить обо всем в органы внутренних дел. В итоге случилась трагедия. Директор школы теперь обвиняется в халатности, повлёкшей по неосторожности тяжкий вред здоровью, ее дело передано в суд, - объяснил Артур Ахмалетдинов.

Увы, случаи замалчивания конфликтов в школах Башкирии не редки. Ученики гимназии села Зилаир подрались на перемене, одному сильно досталось – все плечо было в кровоподтеках. Школа не стала разбираться в этой истории, поэтому пришлось прокуратуре. Только после ее вмешательства сведения о несчастном случае поступили в органы системы профилактики.

СОВЕТ №2

В большинстве случаев беды можно избежать, если не закрывать глаза на предпосылки. Семья, учителя, школьные психологи – все, кто взаимодействует с детьми, должны быть бдительны и делиться опасениями с правоохранителями. Положительная динамика уже есть, с 2010 года число совершенных подростками преступлений сократилось вдвое: с 1865 случаев до 971.

ДОМ НА ПЕНЬКАХ

Острее всего в защите нуждаются дети-сироты. Прокуратуре в прошлом году неоднократно приходилось отстаивать их права, в том числе жилищные, в суде. А как же иначе, если вместо чистой, уютной квартиры чиновники предоставляют холодный барак «на курьих ножках». «Счастливыми» обладателями таких домов стали, например, сироты из Белокатайского района.

- Администрация района приобрела для сирот «дома на пеньках». В буквальном смысле – вместо фундамента в этих сооружениях были деревянные колоды и бетонная подушка, - рассказывает Артур Ахмалетдинов. - Электрические кабели проходили по опилкам – одно замыкание и дом бы вспыхнул, как спичка. В одном из домов, кстати, пожар таки случился, но его потушили.

Строители напортачили даже с вентиляцией, отчего внутри жилых помещений развелась плесень.

Вот такое чудо инженерной мысли приобрели для сирот в Белокатайском районе

- Как муниципалитет решился на такую покупку? Трещины в потолках, никакого заземления, проблемы с отоплением – такие недочеты ведь не скроешь. Не удивительно, что в этих бараках никто так и не поселился, - замечает Артур Ахмалетдинов. – Сейчас прокурор Белокатайского района подал иск к администрации, требуя выделить 39 сиротам нормальное жилье.

Кстати, только за прошлый год 788 сирот получили нормальное жилье после вмешательства прокуратуры.

СОВЕТ №3:

Если вам как сироте отказывают в постановке на учет для получения жилья, затягивают процесс выдачи заветных ключей или предлагают заселиться в непригодный для жизни дом, выход один - обращаться в прокуратуру.

ПЛАТИТЕ ЗА БЕСПЛАТНОЕ

В Уфе ребенок-инвалид, страдающий ДЦП, не получал положенные ему бесплатно лекарственные препараты. Врач попросту не выписал рецепт на необходимые средства. Мать вынуждена была покупать их на собственные деньги, а стоили препараты весьма недешево. Прокуратура потребовала от и.о. главврача решить проблему с поставкой лекарств, и семья получила долгожданный рецепт. Кроме того, Минздрав компенсировал женщине средства, затраченные на покупку препаратов.

СОВЕТ №4

Если вам положены бесплатные лекарства, а врач игнорирует этот факт, восстановить справедливость можно через прокуратуру. Обращение можно подать прямо на сайте ведомства.

БЕЗОПАСНО ЛИ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

Наступает лето, а значит, многие родители отправят своих чад в детские лагеря. Тут тоже стоит быть внимательным, не всякий отдых может пойти ребенку впрок.

- Перед открытием лагерей все они обязательно проходят проверку. Сейчас как раз определяется, какие из лагерей официально откроют свои двери с 1 июня. Некоторым уже указали на недочеты, так что либо они успеют их устранить к началу лета, либо с открытием придется повременить, - объясняет Артур Ахмалетдинов.

Однако даже проверенные лагеря не всегда оказываются безопасны, пример тому - несчастный случай в Ишимбайском районе. Начальник местного лагеря разрешил ребятам искупаться в реке Сиказа, хотя водоем был небезопасен. Мальчишки плескались и веселились, пока 12-летний ребенок не решил нырнуть. На беду он выбрал мелкий участок и ударился о дно головой, сломав позвоночник. Ребенок долго лечился в Москве и до сих не оправился от травмы. Начальнику же лагеря грозит ответственность.

- Родители иногда не задумываются о том, кому они доверяют жизнь своего ребенка. Отпускают детей в походы, на сплавы подчас с сомнительными, неопытными руководителями. Не все такие группы даже регистрируются у спасателей, как это полагается, а в итоге может случиться все что угодно, - поясняет Артур Ахмалетдинов.

СОВЕТ №5:

Чтобы быть уверенным, что ребенок отдыхает в безопасном лагере, следует предварительно проверить, входит ли он в реестр санкционированных лагерей. Он есть на сайте Минобразования Башкирии. Если оказалось, что лагерь не сертифицирован, но он при этом продолжает работу, об этом следует сообщить в прокуратуру.

Если вас смущает качество еды в лагере или уровень гигиены, обратитесь в Роспотребнадзор. Если подозрения вызывает пожарная безопасность – в МЧС.

ЛЮБЫЕ ПОБОРЫ - НЕЗАКОННЫ

Начиная с детских садов и заканчивая колледжами, поборы преследуют родителей везде. Многие уже воспринимают как норму, что нужно сдать деньги на учебные материалы, на дипломы и прочее. Люди смирились: проще сдать, чем вступать в конфликт с родительским комитетом, вдруг отыграются на ребенке… Вот только любые поборы незаконны, если только они не добровольные.

- Никто не вправе требовать деньги с родителей учащихся на ремонт, на учебники, на подарки. Все это подпадает под административную ответственность, для должностных лиц это статья 5.57 КоАП «Нарушение права на образование», а в случае родительского комитета подобные действия можно квалифицировать как самоуправство, - объясняет Артур Ахмалетдинов.

СОВЕТ №6:

Дети часто оказываются заложниками ситуации. Родители сдают деньги, чтобы их чадо не травили, не занижали ему оценки и прочее. Но терпеть поборы не обязательно. Проблему можно решить, обратившись в прокуратуру. Это самый эффективный путь, уверены в надзорном ведомстве. Попытки наладить контакт с другими структурами часто ни к чему не приводят.

КСТАТИ

Только за 2018 год в Башкирии выявили 14501 нарушение закона о несовершеннолетних. 4402 должностных лица понесли дисциплинарные взыскания, а 465 привлекли к административной ответственности.