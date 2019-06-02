Из-за скандала вокруг башкирского легкоатлета Россия рискует остаться без Олимпиады

История с пропуском допинг-тестов прыгуна в высоту Данила Лысенко обзавелась новыми подробностями. Да такими, что теперь над всей сборной России нависла угроза полной дисквалификации и недопуска к следующим Олимпийским играм в Токио.

2 июня английская газета The Sunday Times вышла с заголовком, что чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) причастны к фальсификации документов во время расследования дела башкирского легкоатлета. Якобы спортивному суду были предоставлены доказательства, что Лысенко пропустил допинг-тест не по своей воле и разгильдяйству, а из-за проблем со здоровьем. На справке стояла подпись врача и печать больницы.

Судьям показалось странным, что письменные документы идут вразрез с устными показаниями самого спортсмена. Дальше все пошло гораздо интереснее – прошла небольшая проверка и выяснилось, что по месту адреса больницы из справки расположено какое-то разрушенное здание, а врача, выписавшего документ, вовсе не существует. Регистрационные номера медучреждения также оказались поддельными.

Сам Лысенко, по версии издания, не стал отнекиваться и уже пошел на сделку с правосудием, так как это поможет ему избежать возможной четырехлетней дисквалификации. Согласно ряду источников, в качестве участника фальсификации был назван даже нынешний глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Уже 8-9 июня в Монако состоится совет международной ассоциации легкоатлетических федераций. Ожидалось, что в рамках него могут вернуть аккредитацию российской федерации – наши легкоатлеты уже на протяжении трех лет выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Теперь же все идет к тому, что решение может быть диаметрально противоположным.

Представители ВФЛА и сам Данил Лысенко от комментариев ситуации пока отказываются.