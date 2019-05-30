Как живут немцы в Башкирии

«Какая у вас необычная фамилия!» - эту фразу я слышу регулярно, когда знакомлюсь с людьми. «Она немецкая», - поясняю машинально, чем зачастую провоцирую лишь новые вопросы. Ответить на них бывает непросто, не рассказав попутно всю историю переселения немцев в Башкирию.

Откуда в Башкирии немцы

Все началось несколько веков назад, во времена правления Екатерины II. Она издала манифест, который позволял эмигрантам из Европы селиться на территории Российской Империи. Этой возможностью воспользовались многие немцы. Первая волна миграции того времени была направлена в районы Поволжья.

В документах этого периода появляются данные о немецких поселениях в Оренбургской губернии, куда до 1851 года входила Башкирия. Позже уже в самостоятельной Уфимской губернии числились 1082 человека, считавших немецкий своим родным языком.

Столыпинская аграрная реформа спровоцировала переселение немцев из нынешней Украины на территорию современного Благоварского района. Эта реформа и ассимиляция увеличили число немцев в Башкирии почти до четырех тысяч, а по переписи 1926 года их было уже 6448 человек.

Последний массовый приток немецких переселенцев пришелся на военные годы и был связан с депортацией их из Поволжья.

- Мои родители были выселены на территорию Башкирии в годы Великой Отечественной войны. До этого они жили в Саратовской области. Родители вспоминали, что их буквально оставили в чистом поле на территории нынешнего Благоварского района. Семьи рыли землянки и жили в них годами. Тогда у этих своеобразных поселков даже не было названий, просто номера, - вспоминает Филипп Шиль.

Немцев переселяли в Башкирию в качестве рабочей силы. Они помогали строить промышленные предприятия и занимались сельским хозяйством.

Когда война закончилась, они остались в республике. На местах землянок выросли дома и безымянные поселки стали немецкими деревнями. Большинство их рассредоточено вокруг села Пришиб в Благоварском районе, а также в Давлекановском и Абзелиловском районах.

В одной из таких деревень и родился мой отец.

Без порядка и расписания никуда

Когда мама впервые приехала в гости в немецкую деревню, многое в укладе жизни здесь ее удивило.

- У них все было продумано. Если нужно было выбить ковры, то это делали все дома в один и тот же день. Если нужно было растопить баню, то и тут была система. Топил всегда кто-то один, а соседи – три или четыре других дома – приходили к ним помыться. Зачем тратить дрова, объясняли мне местные. При этом те, кто приходили попариться в бане, всегда приносили с собой какую-то еду или угощения в знак благодарности, - рассказывает Ирина Бобб.

В каждом немецком доме имелась гостевая комната – небольшое помещение, где коротал время нежданный гость. Если к русскому человеку во время трапезы кто-то приходит, он усаживает его за стол, а немцы отправляют в гостевую и заканчивают обед в кругу семьи. Хотя по назначению эта комната использовалась не так часто: в немецкой деревне мало кто являлся в гости без предупреждения.

- Порядок соблюдался во всем. Например, готовили в немецкой деревне всегда в так называемой летней кухне, она стоит отдельно от дома. Так запахи еды не проникали в жилые помещения. А вот обедали уже в самом доме, - вспоминает Ирина. – Во дворе тоже всегда было идеально чисто. Моя свекровь собирала каждое гусиное перышко, складывала их в карманы и делала потом подушки. А еще у нее были накрахмаленные платья на каждый день и к каждому фартук. Упаси Бог, носить одно и то же два дня подряд.

Что уж там гуси, я помню, как немцы убирали за всеми своими животными. Если перед воротами дома лежат коровьи лепешки, то это не немецкий дом, смеялись местные.

Главное - община

Оказавшись так далеко от исторической родины, немцы все же сумели сохранить свои национальные черты. Наблюдая за жизнью в немецких деревнях, можно понять, как им это удалось.

- Немцы живут общиной, связи в которой очень крепкие. Играет роль, конечно, и церковь. Посещение служб и кружков при ней объединяет людей. Я запомнила, как после празднования Рождества, когда часы пробили полночь, жители деревни взяли свои угощения и пошли в клуб, где собралась вся деревня. Это было сделано для того, чтобы те пожилые люди, которые живут в деревне одни, ощутили себя частью праздника, - объясняет Ирина.

Церковь играет большую роль в жизни немецких общин. Тут проводятся службы и различные культурные мероприятия, сюда приезжают делегации из немецкоязычных (и не только) стран. Так, при католической церкви в Алексеевке работает детский лагерь, здесь регулярно ставятся спектакли на русском и немецком языках.

Не забывают немцы и о национальных праздниках. В деревнях широко отмечаются Рождество, Пасха, Троица, праздник урожая.

- Мне больше всего нравится «Латерненфест» (Laternenfest) - праздник фонариков. Его отмечают 11 ноября. В этот день мы мастерим фонарики и печем печенье. Потом с зажженными фонарями мы гуляем по деревне, поем немецкие народные песни и угощаем всех сладостями, - рассказывает Ксюша.

Сложнее всего немцам в деревнях сохранять свой язык. Здесь и первоначально общались на диалекте, а не на литературном немецком языке. Со временем же и его практически вытеснил русский. Большинство детей в деревнях учат немецкий в школах и культурных центрах которые есть едва ли не в каждом крупном поселке.

Наши дни

С 1984 года немцы стали постепенно уезжать, сначала это были единицы, но в 90-х отток увеличился. Сейчас в немецких деревнях возле Пришиба уже не так много собственно немцев, а из Алексеевского совета Уфимского района уехала треть немецкого населения. Большинство из оставшихся немцев проживают в Уфе, Октябрьском, Стерлитамаке, Благоварском, Давлекановском и Туймазинском районах.

В 90-е годы покинули деревню и мои родственники. Чтобы не терять связь с корнями, впитывать немецкую культуру приходится из других источников, благо в Уфе есть для этого все условия.

Центром притяжения для уфимских немцев всегда была Евангелическо-Лютеранская кирха (ул. Белякова, 2). Здесь регулярно проводятся службы, в том числе на немецком языке. Есть при церкви и образовательные кружки.

Выучить немецкий язык можно в большинстве столичных вузов, а сдать международный экзамен в филиале Гете-Института. Кстати, тут тоже отмечают национальные немецкие праздники и знакомят с культурой страны. Сегодня сохранением культуры и языка занимается также Союз немцев РБ «Видергебурт».

Кстати:

Среди немцев в Башкирии преобладают лютеране (протестантское течение) и католики. Однако конфессиональные границы между ними быстро стерлись. В моей семье бабушка была лютеранкой, а дедушка – католиком, но их взгляды никогда не становились поводом для ссор, зато давали возможность постоянно шутить друг над другом.