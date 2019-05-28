Уфимцы отыскали звездного легионера и вернули обратно Картаева

Пока лучшие национальные сборные по хоккею в Словакии определяют чемпиона мира, уфимский «Салават Юлаев» тихо и верно занимается обновлением состава. Так вышло, что после завершения успешного сезона команду покинули сразу несколько видных игроков. Главной потерей стал один из лидеров Йоннас Кемппайнен, который получил выгодное предложение и перебрался в санкт-петербургский СКА. Также не менее ощутимыми стали уходы Владимира Ткачева и Антона Бурдасова – оба решили попробовать себя на другом уровне за океаном.

Руководство уфимского клуба сразу же включилась в трансферную работу. Первым делом, не откладывая дело в долгий ящик, решили проблему центрфорварда первого звена. Выбор в итоге пал на финского нападающего «Йокерита» Сакари Маннинена.

- Просмотрели массу кандидатур: и североамериканцев, и европейцев, - рассказал спортивный директор «юлаевцев» Василий Чижов. – При этом понимали, что лучше взять скандинава. В пользу Маннинена говорит, что он вошел в лучший хоккейный возраст. Сакари быстр, техничен, очень умный игрок и что немаловажно успевает отработать в обороне. Очень уверенно, настойчиво играет на «пятаке». Еще важное качество – снайпера. Для центрального очень много забивает.

Помимо этого атаку команды усилили 27-летним Владиславом Картаевым из ярославского «Локомотива», который сформировался хоккеистом и начинал свою профессиональную карьеру именно в «Салавате Юлаеве». Сам молодой игрок доволен переходом и даже поведал, что Уфа для него практически родной дом.

- Я люблю этот город. К тому же моя жена уфимка, поэтому я очень рад оказаться в «Салавате», - цитирует Картаева пресс-служба клуба.

Что касается защиты, то хвалиться пока особо нечем. Удалось выхватить основного защитника минского «Динамо» Евгения Лисовца. Парень он перспективный, с хорошей прессой, но пока не очень понятно, насколько это действительно усиление. В любом случае, работа на трансферном рынке продолжается. В клубе заявляют, что приобретения еще обязательно будут.