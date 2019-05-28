Выявил рак - получи деньги: в Башкирии решили по-новому бороться со страшной смертельной болезнью

Интересным способом решили бороться республиканские власти с растущей смертностью от онкологии. Согласно печальной статистике, большинство пациентов узнает о своем смертельно-опасном заболевании лишь на поздней стадии, когда метастазы уже полностью поражают организм. В этом случае оперативное вмешательство становится уже невозможным, а лучевая и химиотерапия уже не такие эффективные, как на первых стадиях заболевания. Больному предлагается лишь паллиативное лечение, способное облегчить боль и страдания, но о выздоровлении уже и речи идти не может.

«Практически любой вид онкологии излечим, если обнаружить болезнь на 1 - 2 стадии. Именно поэтому так важна ранняя диагностика», - подтверждают медики. Но, к сожалению, во многих поликлиниках не хватает диагностического медоборудования, или оно безнадежно устарело. Огромные очереди и пять минут приема на одного пациента – вот и получается, что симптомы грозного заболевания или не замечают вовсе, или лечат совершенно от другой болезни. В итоге онкология обнаруживается уже на терминальной стадии, когда процесс уже необратим.

В Башкирии смертность от злокачественных образований продолжает растиФото: Артем КИЛЬКИН

ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА КАЖДЫЙ ВЫЯВЛЕННЫЙ СЛУЧАЙ

Чтобы снизить смертность от онкологии, врио главы Башкирии Радий Хабиров распорядился материально поощрять врачей, которые смогли диагностировать рак на ранней стадии.

Соответствующий указ о «Стимулировании отдельных категорий медицинских работников» уже появился уже на официальном сайте главы республики и вступает в действие с 1 июля 2019 года. Теперь медики смогут получать единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей за каждый впервые выявленный случай онкологического заболевания на первой и второй стадиях. Врач, который рассчитывает на премию, должен будет подтвердить диагноз пациента у специалиста-онколога в поликлинике по месту жительства, в межрайоном центре или в республиканском клиническом онкологическом диспансере.

Такие меры могут быть действительно эффективными, ведь в 2017 году Башкирия вошла в список из 30 регионов, где выросла смертность от онкологии. В республике диагностировали 334,2 случая выявления злокачественными новообразований на 100 тысяч населения, что на 6,9% больше, чем в предыдущем периоде. При этом по данным ОНФ и фонда «Здоровье», в 46% случаев болезнь обнаружилась на поздних стадиях.

О том, что рак – коварная болезнь, никак не проявляющая себя на первых стадиях, свидетельствуют многие истории, описанные «Комсомолкой» ранее. Многие из героев наших публикаций не замечали никаких грозных симптомов и узнавали о своей болезни совершенно случайно на медосмотрах, или когда уже начинались сильные боли. А некоторые приходили к врачу с жалобами, но вместо полноценного обследования их лечили совершенно от других болезней, упуская драгоценное время. Некоторые из этих людей еще живы и продолжают борьбу за свою жизнь, а кто-то уже скончался, потому что болезнь оказалась сильнее.

«ЛЕЧИЛИ ОТ ФЛЮСА, ОКАЗАЛСЯ - РАК»

Печальным примером, когда врачи не выявили вовремя онкологию, является история четырехлетнего уфимца Эмиля Шакирова. Впервые мальчик пожаловался на сильную боль во время жевания в сентябре прошлого года, и мама, обнаружив странную шишку на челюсти, отвела сына к стоматологу. Хирург, осмотрев мальчика, заявил, что это флюс, разрезал десну и установил дренаж, вот только воспаление не проходило, боль усиливалась. Несколько недель малыша безуспешно лечили мазями и прогреваниями, которые категорически запрещены при опухолевом процессе. Лишь только в конце ноября мать добилась направления в республиканскую детскую больницу, где челюстно-лицевой хирург, наконец, сделал рентген и обнаружил новообразование. Биопсия показала, что это саркома Юинга, агрессивная форма рака кости.

Эмиля Шакирова долгое время лечили от флюса, когда у малыша развивался рак

Поскольку болезнь была запущенной, врачи предупредили родителей Эмиля, что лечение только «приглушит» симптомы, но надеяться на полное выздоровление бессмысленно. Родители не согласились с вердиктом медиков и отвезли сына в Германию. Сейчас Эмиль проходит дорогостоящее лечение в немецкой клинике, мужественно переживает болезненные химиотерапии и верит, что обязательно поправится и вернется домой к своим друзьям.

«МАМА, А КТО ТАКОЙ РАК?»

Целый год жители Башкирии следили за печальной историей молодой мамы из села Николо-Березовка Краснокамского района республики Ирины Долженковой. Все надеялись, что темноглазая красавица обязательно поправится и вернется к своим маленьким дочуркам, но болезнь оказалась сильнее.

Впервые о своем страшном диагнозе Ирина Долженкова узнала в 2016 году. Девушка лечила эрозию шейки матки, но в местной больнице заявили, что прижигания не требуется, и отправили ее домой. А через полгода, устав от мучительных болей, Ирина обратилась в городскую больницу, где ее ошарашили страшным диагнозом – рак шейки матки 4 стадии, и снова отправили домой – умирать. Ирина заново прошла обследование в Ижевске, где все же оказалось, что стадия первая.

Ирина Долженкова до последнего верила, что обязательно поправится

- Дочь спрашивает меня: «Мама, а кто такой рак?», а я не знаю, что ей ответить, - признавалась тогда девушка в беседе с «Комсомолкой». – Верю, что обязательно справлюсь, что все будет хорошо.

Ирина Долженкова прошла несколько курсов «химий» и лучевой терапии, ей удалили все женские органы, а неравнодушные жители Башкирии даже собрали ей деньги на лечение в Израиле.

И вот, казалось, все позади, болезнь отступила, и опухоль почти полностью исчезла. Но уже через месяц рак вернулся, состояние молодой матери резко ухудшилось. В феврале этого года Ирина скончалась, оставив без материнской ласки двух маленьких дочек.

«УЗНАЛА, КОГДА ПРИШЛА НА МЕДОСМОТР»

Об 21-летней жительнице Ишимбая Алине Аюповой «КП-Уфа» писала в июле 2018 года. Хрупкая нежная девушка исполнила свою давнюю мечту и поступила после школы в Оренбургский медицинский университет. Перед заселением в общежитие решила пройти медкомиссию, и на флюорографии обнаружилось странное затемнение в легких. Врачи сразу огорошили девушку страшным диагнозом – рак легких, причем сразу терминальной четвертой стадии.

Алина Аюпова умерла от запущенного рака легких

Алина пережила шесть химиотерапий, несколько операций, а родные и друзья собирали средства на лечение в Германии. К сожалению, молодая девушка скончалась в конце августа прошлого года. Последние недели жизни Алина чувствовала себя очень плохо: у нее диагностировали отек мозга и тромбоз, а также стала отказывать правая рука. В конце концов, оторвавшийся тромб закупорил коронарную артерию, и девушка умерла в тот же вечер.

- Будто бы заснула и больше уже не проснулась. Так и умерла, тихонько улыбаясь, - поведала «Комсомолке» о последних минутах жизни дочери мама Алины Аюповой.

«ПРИХОДИЛОСЬ СО СЛЕЗАМИ ВЫБИВАТЬ У ВРАЧЕЙ НАПРАВЛЕНИЯ»

33-летний уфимец Эдуард Зайнутдинов никогда не жаловался на здоровье. Работа, любимая жена, сын – какие уж тут медосмотры, да и зачем, если ничего не болит. В конце 2018 года Эдуард все же обратился в больницу, поскольку появились боли в заднем проходе и кровотечение. «Ничего страшного, обычный геморрой», - решил мужчина и был сильно удивлен, узнав, что у него рак прямой кишки 4 стадии с метастазами в печень.

- Мы обращались в одну из лучших клиник Москвы, но там нам отказали, сослались на то, что у них нет нужных препаратов. Приходилось со слезами и скандалом выбивать у врачей направления, ведь те утверждали, что он уже не выживет, и это ни к чему, - вспоминала жена Эдуарда Эльвира Зайнутдинова.

Эдуард Зайнутдинов думал, что у него обычный геморрой, и не торопился на прием к врачу

Затаившаяся болезнь проявилась резко: состояние мужчины резко ухудшилось, сильные боли не заглушал даже морфин. Последние дни своей жизни Эдуард провел на койке в паллиативном отделении в полубессознательном состоянии. В начале февраля мужчина скончался.