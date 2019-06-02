Индекс окрошки: сколько в Уфе стоит приготовить летний суп в 2019 году

С началом июня в Башкирии ожидается 30 градусов жары. За окном будет светить яркое солнце, в квартире и офисе – духота. В такие дни обычно падает аппетит, спасает только вкусная сытная и прохладная окрошка. Любимое миллионами блюдо появилось еще 500 лет назад и практически тут же стало хитом русской кухни. Считается, что окрошка появилась благодаря бурлакам на Волге. Летом на обед они ели сушеную воблу и запивали квасом. Вобла была жесткая, бурлаки беззубые. Так что рыбу они размачивали в квасе. Потом туда же стали для сытности добавлять овощи.

«Комсомолка» решила выяснить, сколько в Уфе стоит приготовить кастрюлю летнего супа в этом году.

ИЗ ЧЕГО ГОТОВИМ

Окрошка бывает разная: на квасе, на сметане, на кефире и даже на сыворотке. Большая часть людей предпочитает готовить ее с вареной колбасой, кому-то нравится с куриным мясом, а любители морепродуктов умудряются приготовить ее даже с рыбой.

Возьмем стандартный рецепт окрошки на квасе со сметаной и горчицей. Ммм, даже звучит вкусно!

Нам понадобится:

Картофель – 0,5 кг;

Колбаса вареная – 0,5 кг;

Яйца - 5 штук;

Огурцы - 300 граммов;

Редис – пучок;

Зелень – пучок;

Сметана, соль, горчица - по вкусу;

Квас – 2 литра.

Напомним рецепт: картофель, яйцо отварить и остудить, а затем очистить. Редис, огурец, картофель, колбасу нарезать соломкой. Желток растереть с горчицей (часть яйца оставьте для подачи), добавить, соль, квас. Подготовленные продукты выложить горками в тарелку, добавить рубленую зелень и часть яйца. Сметану подать отдельно в соуснике.

ЧТО ПО ЧЕМ?

Считать его цену сейчас самое подходящее время, ведь на прилавках появились свежие овощи.

Во всех рынках и супермаркетах цены разные, поэтому возьмем данные с Башстата. Если верить аналитикам, то килограмм картофеля стоит 19,94 рубля, десяток яиц – 57, 64 рубля, колбаса вареная – 156 рублей, огурцы – 119,98, редиска – 33,67, зелень – 23 рубля.

Проверим, какие цены в ближайшем супермаркете и сходятся ли они с цифрами аналитиков. Сразу идем в отдел овощей – берем молодой картофель за 40 рублей, редиска – 45, зелень 30, огурцы за 160 рублей за кило. Кладем в корзину яйца за 68 рублей, колбасу за 170 и два баллона кваса по 64 рубля, сметану 200-граммовую за 36 рублей. Горчица, соль – найдется дома.

Таким образом, кастрюля окрошки обошлась нам в 463 рубля. Это на 59 рублей дороже, чем в прошлом году.