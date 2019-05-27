В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки

Накануне на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве врио главы республики Радий Хабиров объявил о новых кадровых перестановках. На пост исполняющего обязанности вице-премьера и министра ЖКХ Башкирии был назначен бывший мэр Кумертау Борис Беляев. Ранее занимавший эту должность Михаил Киреев был переведен на другой участок. Теперь он будет курировать взаимодействие регионального правительства с МЧС и федеральными силовыми структурами, а также отвечать за работу министерства спорта и молодежной политики.

Большие перемены в региональном правительстве – мера вынужденная. После безвременной кончины Артура Ахметханова освободилось кресло и.о. первого вице-премьера, которое и занял Михаил Киреев. Такая рокировка может быть связана с тем, что за полгода в ранге министра ЖКХ он так и не показал требуемых результатов. Теперь испытание «медными трубами» предстоит экс-главе Кумертау.

ПРАЙМЕРИЗ ДЕЛУ НЕ ПОМЕХА

Что касается назначения Бориса Беляева, то ряд экспертов называют это решение закономерным. Якобы, он смог показать достаточный уровень профессионализма и управленческого таланта, чтобы перейти с муниципального уровня на республиканский. А тот факт, что он до сих пор числится конкурентом Радия Хабирова на праймериз «Единой России» на пост главы Башкирии, его работе не помешает.

К слову, у Хабирова на праймериз есть еще два «конкурента» - руководитель башкирской «Опоры России» Ляйсан Николаева и депутат Госдумы Зариф Байгускаров. Может быть, их тоже ждет повышение?

Политтехнолог Аббас Галлямов считает, что процедура праймериз для выбора кандидата на выборы главы республики - это в значительной степени фикция.

- Однако это не значит, что всех ее участников ждёт повышение. История с Беляевым говорит просто о том, что игры «в политику» и реальный управленческий процесс в головах людей, принимающих решения, разведены, и друг к другу никакого отношения не имеют, - заявил он в беседе с «Комсомолкой».

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

По словам Галлямова, Бориса Беляева повышают до уровня регионального чиновника вовсе не из-за того, что он, якобы, представляет интересы какой-то группы избирателей. Основная причина здесь – предполагаемая управленческая компетентность экс-мэра.

- Беляев был на хорошем счету и при Хамитове. Тогда его повышения тоже ждали с минуты на минуту. Видимо, он действительно хороший профессионал, раз его отмечают столь разные люди, - подчеркнул Аббас Галлямов.

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Касательно отстранения от сферы ЖКХ Михаила Киреева, политтехнолог также высказался предельно ясно – Хабиров не смешивает работу и личное. И раз уж министр не смог разрубить Гордиев узел коммунального хозяйства, то пусть попробует себя в чем-то другом. Как известно, свято место пусто не бывает.

- Похоже, что Киреев просто не справился с тем участком, который на него возложили. Факт замены не справившегося чиновника говорит в пользу врио. В этой истории он демонстрирует то, что эффективность для него важнее лояльности, - отметил он.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Политолог Арсен Шаяхметов предлагает не давать сиюминутных оценок кадровым перестановкам в башкирском правительстве. По его мнению, на данном этапе важен не сам факт повышения Беляева, как его перспективы на этом посту.

- Я считаю, что существенные выводы делать пока рано. Беляев за 9 лет работы во главе Кумертау показал себя эффективным прогрессивным управленцем, поэтому данное назначение видится логичным и давно назревшим повышением. С другой стороны, сфера ЖКХ - «расстрельная». Модернизировать её чрезвычайно сложно, а увязнуть в ней, стать заложником системы - легко. Очевидно, именно с целью принятия сложных и комплексных решений в эту сферу приходит опытный Борис Беляев, - заявил он в разговоре с «Комсомольской правдой».

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ПОЛИТИК РЕСПУБЛИКАНСКОГО МАСШТАБА

По мнению политолога, грядущие праймериз «Единой России» практически никак не скажутся на работе новоиспеченного вице-премьера Беляева.

- Если рассматривать ситуацию в контексте предстоящих праймериз, то существенного влияния на расклад сил она не окажет. Да, теперь господин Беляев становится непосредственным подчиненным Радия Хабирова, но и прежняя должность, несмотря на формальную независимость, была под мощным неформальным влиянием регионального руководства. Предстоящие праймериз - хорошая возможность для Бориса Владимировича укрепить свои политические позиции, стать более узнаваемым и авторитетным политиком на региональном уровне, - подчеркнул Арсен Шаяхметов.

Более того, сложившаяся ситуация позволит Беляеву набрать себе «политических очков» на региональном уровне.

- Считаю, что новую должность стратегически нужно рассматривать не в контексте выборов, а политического будущего самого Бориса Беляева. Теперь он становится высокопоставленным публичным политиком республиканского масштаба, и, в случае успешной работы, может стать хорошим трамплином для дальнейшего карьерного роста, - подытожил политолог.