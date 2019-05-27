2019-05-27T15:34:35+03:00
Политика

В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки

На ответственный пост был назначен экс-мэр Кумертау Борис Беляев
Павел КРАЙНОВ
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Бывший мэр «вертолетного» города будет курировать в региональном правительстве сферу ЖКХБывший мэр «вертолетного» города будет курировать в региональном правительстве сферу ЖКХ
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Накануне на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве врио главы республики Радий Хабиров объявил о новых кадровых перестановках. На пост исполняющего обязанности вице-премьера и министра ЖКХ Башкирии был назначен бывший мэр Кумертау Борис Беляев. Ранее занимавший эту должность Михаил Киреев был переведен на другой участок. Теперь он будет курировать взаимодействие регионального правительства с МЧС и федеральными силовыми структурами, а также отвечать за работу министерства спорта и молодежной политики.

Большие перемены в региональном правительстве – мера вынужденная. После безвременной кончины Артура Ахметханова освободилось кресло и.о. первого вице-премьера, которое и занял Михаил Киреев. Такая рокировка может быть связана с тем, что за полгода в ранге министра ЖКХ он так и не показал требуемых результатов. Теперь испытание «медными трубами» предстоит экс-главе Кумертау.

ПРАЙМЕРИЗ ДЕЛУ НЕ ПОМЕХА

Что касается назначения Бориса Беляева, то ряд экспертов называют это решение закономерным. Якобы, он смог показать достаточный уровень профессионализма и управленческого таланта, чтобы перейти с муниципального уровня на республиканский. А тот факт, что он до сих пор числится конкурентом Радия Хабирова на праймериз «Единой России» на пост главы Башкирии, его работе не помешает.

К слову, у Хабирова на праймериз есть еще два «конкурента» - руководитель башкирской «Опоры России» Ляйсан Николаева и депутат Госдумы Зариф Байгускаров. Может быть, их тоже ждет повышение?

Политтехнолог Аббас Галлямов считает, что процедура праймериз для выбора кандидата на выборы главы республики - это в значительной степени фикция.

- Однако это не значит, что всех ее участников ждёт повышение. История с Беляевым говорит просто о том, что игры «в политику» и реальный управленческий процесс в головах людей, принимающих решения, разведены, и друг к другу никакого отношения не имеют, - заявил он в беседе с «Комсомолкой».

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

По словам Галлямова, Бориса Беляева повышают до уровня регионального чиновника вовсе не из-за того, что он, якобы, представляет интересы какой-то группы избирателей. Основная причина здесь – предполагаемая управленческая компетентность экс-мэра.

- Беляев был на хорошем счету и при Хамитове. Тогда его повышения тоже ждали с минуты на минуту. Видимо, он действительно хороший профессионал, раз его отмечают столь разные люди, - подчеркнул Аббас Галлямов.

Ранее Борис Беляев получил награду как один из лучших градоначальников республики

Ранее Борис Беляев получил награду как один из лучших градоначальников республики

Касательно отстранения от сферы ЖКХ Михаила Киреева, политтехнолог также высказался предельно ясно – Хабиров не смешивает работу и личное. И раз уж министр не смог разрубить Гордиев узел коммунального хозяйства, то пусть попробует себя в чем-то другом. Как известно, свято место пусто не бывает.

- Похоже, что Киреев просто не справился с тем участком, который на него возложили. Факт замены не справившегося чиновника говорит в пользу врио. В этой истории он демонстрирует то, что эффективность для него важнее лояльности, - отметил он.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Политолог Арсен Шаяхметов предлагает не давать сиюминутных оценок кадровым перестановкам в башкирском правительстве. По его мнению, на данном этапе важен не сам факт повышения Беляева, как его перспективы на этом посту.

- Я считаю, что существенные выводы делать пока рано. Беляев за 9 лет работы во главе Кумертау показал себя эффективным прогрессивным управленцем, поэтому данное назначение видится логичным и давно назревшим повышением. С другой стороны, сфера ЖКХ - «расстрельная». Модернизировать её чрезвычайно сложно, а увязнуть в ней, стать заложником системы - легко. Очевидно, именно с целью принятия сложных и комплексных решений в эту сферу приходит опытный Борис Беляев, - заявил он в разговоре с «Комсомольской правдой».

В ближайшее время Беляев приступит к работе на «расстрельной» должности

В ближайшее время Беляев приступит к работе на «расстрельной» должности

ПОЛИТИК РЕСПУБЛИКАНСКОГО МАСШТАБА

По мнению политолога, грядущие праймериз «Единой России» практически никак не скажутся на работе новоиспеченного вице-премьера Беляева.

- Если рассматривать ситуацию в контексте предстоящих праймериз, то существенного влияния на расклад сил она не окажет. Да, теперь господин Беляев становится непосредственным подчиненным Радия Хабирова, но и прежняя должность, несмотря на формальную независимость, была под мощным неформальным влиянием регионального руководства. Предстоящие праймериз - хорошая возможность для Бориса Владимировича укрепить свои политические позиции, стать более узнаваемым и авторитетным политиком на региональном уровне, - подчеркнул Арсен Шаяхметов.

Более того, сложившаяся ситуация позволит Беляеву набрать себе «политических очков» на региональном уровне.

- Считаю, что новую должность стратегически нужно рассматривать не в контексте выборов, а политического будущего самого Бориса Беляева. Теперь он становится высокопоставленным публичным политиком республиканского масштаба, и, в случае успешной работы, может стать хорошим трамплином для дальнейшего карьерного роста, - подытожил политолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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