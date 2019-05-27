2019-05-27T13:53:02+03:00
Общество

«Комсомолка» назвала лучшие учебные заведения Башкирии в 2019 году

В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество участников
Павел КРАЙНОВ
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В народном голосовании приняли участие 70 конкурсантовВ народном голосовании приняли участие 70 конкурсантовФото: Рустем АХУНОВ
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23 мая в пресс-центре «Комсомольской правды» собрались представители лучших образовательных учреждений Уфы и Башкирии. Поводом послужило подведение итогов ставшего уже традиционным народного голосования «Профессиональное учебное заведение – 2019».

В течение трех месяцев читатели «Комсомолки» выбирали лучшие университеты и институты, техникумы и колледжи. В этом году заявку на участие подало рекордное число участников – в борьбе за право стать первыми сошлись 70 учебных заведений.

Голосование на сайте kp.ru стартовало в феврале и завершилось в конце апреля. За это время свои голоса за любимое учебное заведение отдали 6177416 жителей республики! Мы благодарим наших любимых читателей за активное участие и говорим спасибо за участие в народном голосовании!

В день подведения итогов в пресс-центре собрались представители университетов, институтов, колледжей и техникумов республики. Хотелось бы выразить отдельную благодарность тем, кто приехал к нам в гости дальних уголков Башкирии – за это им отдельное спасибо!

По версии читателей сайта kp.ru лучшими стали:

В номинации «Лучший университет» победу одержал Башкирский государственный аграрный университет.

Фото: Рустем АХУНОВ

Второе место в этой номинации занял Башкирский государственный университет.

Фото: Рустем АХУНОВ

«Бронзу» в народном голосовании завоевал Уфимский государственный авиационный технический университет.

Фото: Рустем АХУНОВ

Дипломы за активное участие в конкурсе получили Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы,

Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирская академия государственной службы и управления при главе РБ

и Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Победителям и призерам конкурса в этой номинации диплом вручила замначальника отдела профессионального образования министерства образования Башкирии Альбина Киньябузова. Всего в народном голосовании «Профессиональное учебное заведение – 2019» приняли участие 10 университетов, среди которых настоящие флагманы науки нашей республики.

От всей души поздравляем победителей и благодарим участников за активное участие в конкурсе!

В номинации «Лучший институт» по версии читателей «Комсомолки» победителем стал уфимский филиал Башкирского кооперативного института.

Второе место в упорной борьбе завоевал Уфимский юридический институт МВД.

Третье место занял Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова.

В борьбе за первое место в номинации «Лучший техникум» разыгралась нешуточная борьба. По итогам голосования отрыв между первой и второй строчкой народного рейтинга составил всего несколько голосов.

Первое место занял Башкирский кооперативный техникум.

«Серебро» в этой номинации досталось Уфимскому авиационному техникуму.

Третье место занял Уфимский лесотехнический техникум.

Следующая номинация – «Лучший профессиональный колледж». В народном голосовании приняли участие 40 участников со всех уголков Башкирии!

В острой и беспринципной борьбе победу одержал Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж.

Второе место у колледжа Стерлитамакского филиала БашГУ,

замыкает тройку призеров Аксеновский агропромышленный колледж.

За активное участие почетными дипломами были награждены Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства,

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса

и Уфимский машиностроительный колледж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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