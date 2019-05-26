«Уфа» проиграла «Локомотиву» в последнем туре, но сезон пока не завершен

Весенняя часть чемпионата для «Уфы» получается практически такой же скомканной, как и первая половина сезона. Трудно даже как-то сходу понять, что принесла смена Дмитрия Кириченко на Вадима Евсеева – команда как набирала натужно очки, так и продолжила.

Поездка в Москву на игру заключительного 30-го тура против московского «Локомотива» изначально не сулила никакого позитива. «Железнодорожники» боролись за право напрямую пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, то есть на кону стояли колоссальные деньги. Обидная осечка на финише стала бы большой неприятностью для такого большого клуба, поэтому настрой был соответствующим. Добавить к этому полную фан-трибуну, которая пришла отпраздновать недавнюю победу в кубке, и в теории кажется, что бедную «Уфу» должны были просто растерзать.

НЕОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Вадим Евсеев, естественно, держал в голове, что посреди следующей недели ему придется играть в стыковых матчах, и та игра будет намного важнее, чем эта. Соответственно, главный тренер гостей не стал отправлять всех своих основных ребят под «поезд» и многим дал отдохнуть. Так, в стартовый состав не попали ни Игбун, ни Тилль, ни основные защитники Никитин и Живоглядов.

У «Уфы» не настолько большая скамейка, чтобы безболезненно придерживать такое количество игроков. Без того же Игбуна, например, у башкирской команды были большие проблемы с моторностью и движением мяча впереди, а контратаки получались не такими острыми, как бы хотелось. Поэтому Гилерме практически 90 процентов игрового времени простоял без практики. Редкие забросы, несколько попыток ударить издали, неудачная попытка Пауревича пробить через себя – на этом, в общем-то, и все.

Беззубые действия гостей вполне объяснимы, только вот и у самого «Локомотива» не особо-то и получалось. Смолов несколько раз выходил на ударные позиции, но стабильно бил куда-то не туда. У братьев Миранчуков получалось не лучше.

ПОМОГ СТАНДАРТ

В такой достаточно сложной ситуации, когда гол просто необходим, палочкой-выручалочкой для «железнодорожников» выступил Фернандеш. Весь сезон португальца как только не поласкали в СМИ, а в самый ответственный момент он вышел и исполнил идеальный штрафной в верхний угол ворот Беленов – 1:0. Удар получился фантастическим и совершенно «мертвым» для вратаря.

Тот же Фернандеш во втором тайме еще мог и удвоить счет. Это Неделчару неудачно раскинул руки в штрафной, и туда после отскока от газона угодил мяч. Пенальти стопроцентный. Второй гол все бы окончательно решил, но на этот раз Беленов дуэль не проиграл и в очередной раз подтвердил свое реноме специалиста по отражению одиннадцатиметровых. Стоит отметить, что уфимский голкипер действительно провел очень сильный матч и продемонстрировал, что находится в прекрасной форме.

К минуте 60-й Евсеев выпустил на поле и Игбуна, и Тилля, чтобы попытаться наладить переход из обороны в атаку и все-таки попытаться вырвать очки. Концовка получилась в связи с этим довольно нервной – у «Уфы» периодически выходило прорываться с фланга. Единственное, чего не хватало – осмысленного удара в створ. За все 90 минут плотно и сильно удалось выстрелить только Пауревичу, только мяч полетел прямо в руки Гилерме.

В итоге, «Локомотив» все-таки выстрадал свою победу и после долгожданного финального свистка принялся праздновать прямую путевку в Лигу чемпионов, а заодно фотографироваться с Кубком России, который был выигран в минувшую среду.

Вадим Евсеев и вся его команда пожали руки сопернику и быстренько отправились в раздевалку. Даже на вопросы журналистов отстрелялись дежурными фразами. Вот так для кого-то сезон уже завершился, а кому-то еще нужно готовиться к самым важным матчам. У «Уфы» впереди «Томь».