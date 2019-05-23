Едем из Уфы на самые красивые водопады в Башкирии

В Башкирии очень много природных достопримечательностей, привлекающих туристов со всей республики и из других уголков России. Пещеры и шиханы, озера и горы – все это есть в туристических путеводителях, но сегодня мы поговорим о водопадах. «Комсомолка» сделала подборку самых знаменитых водопадов, которые обязательно стоит посмотреть.

ГАДЕЛЬША

Водопад Гадельша (он же Туяляс, водопад Ибрагимовский) является не только самым крупным водным каскадом в Башкирии, но и одним из самых красивых на всем Южном Урале. Сам Гадельша находится в Баймакском районе, на восточном склоне горного хребта Ирендык, а образует его горная река Худолаз, один из притоков Урала.

Особенно красив Гадельша весной, когда его наполняют талые воды. Фото: Андрей Кузьмин

Гадельша состоит из трех каскадов, высота которых достигает 20 метров. Особенно красив и полноводен он весной, когда тающие снега бурным потоком устремляются вниз. Грохот падающей воды слышен за несколько сотен метров, напоминая громовые раскаты. А вот летом водопад иссякает, и больше напоминает горный ручей.

От Уфы до Гадельши ехать примерно 470 километров. Добираться туда лучше на автомобиле, хотя можно воспользоваться услугами экскурсионных автобусов, которые часто устраивают туры по самым красивым местам Башкирии. Если вы решите ехать на собственной машине, двигайтесь по автодороге Уфа-Белорецк. Добравшись до Сибая, поверните в сторону карьера и приготовьтесь хорошенько потрястись, ведь асфальтированная дорога заканчивается, и начинается ухабистая проселочная дорога.

Когда доберетесь до базы отдыха «Гадельша», припаркуйтесь и, следуя указателям, пройдите через лес к пикниковой поляне, откуда начинается двухкилометровая тропа до водопада. Идти несложно, пеший маршрут одолеют даже маленькие дети. Не бойтесь заблудиться, ведь шум водопада слышен издалека.

Полюбоваться тут действительно есть на что: вокруг растут краснокнижные уральская гвоздика, сантонинная и шелковистая полынь, смолевка башкирская и бороздоплодник многораздельный. Также возле водопада встречаются месторождения яшмы; иногда туристы находят целые самородки этого редкого поделочного камня и увозят домой в качестве сувенира.

Чтобы отдых оставил только приятные впечатления, соблюдайте правила безопасности – не стоит лезть в воду и купаться под водопадом, ведь бурные потоки воды и скользкие камни могут сбить с ног, что чревато переломами и ушибами. Большинство туристов предпочитают устраивать тут пикники, загорать, делать памятные фотографии и просто наслаждаться живописными видами. Не забывайте, что водопад находится под охраной государства, поэтому не оставляйте мусор после себя и не разжигайте костры.

АТЫШ

Водопад Атыш находится в Белорецком районе и считается одним из самых красивых водопадов в Башкирии. Название «Атыш» переводится как «выстрел», и действительно, водопад словно пробивает отвесную скалу Кузь-язь-таш насквозь и выстреливает наружу. Дело в том, что потоки подземной реки вытекают из пещерного грота и падают вниз с отвесной высоты, что делает водопад уникальным и зрелищным. Внизу образовалось небольшое озеро, откуда вытекает ручей Атыш и через 200 метров впадает в реку Лемезу. Вода в водопаде и озере очень холодная и не превышает +4 даже летом, поэтому купаться там рискнет не каждый.

Чтобы добраться до Атыша, нужно перейти вброд горные реки Инзер и Лемезу. Фото: Андрей Кузьмин

Как правило, водопад посещают туристы, сплавляющиеся по реке Лемезе. Если вы просто решите наведаться сюда, чтобы полюбоваться на природную достопримечательность, то можете на электричке из Уфы доехать до остановки «71 километр» (в сторону Белорецка), затем пройти около 13 километров - сначала вброд перейти Инзер, потом – Лемезу, на противоположном берегу которой и находится водопад. Будьте осторожнее, ведь, как и в любой горной реке, в Лемезе бурное течение и острые камни, поэтому запаситесь крепкой обувью.

По времени лучше запланировать поход (с учетом дороги и ночевки возле самого водопада) на два дня. Не бойтесь заблудиться: тропа, протоптанная тысячами туристов, приведет вас прямо на место. По пути не забудьте посетить гору с очень интересным названием – Ведьмина гора.

Если вы решите добираться до водопада на автомобиле, то учитывайте горную местность, поэтому лучше ехать на внедорожнике. В этом случае доезжайте до поселка Верхние Лемезы, а оттуда еще пройдите 10 километров пешком до водопада, где уже можно разбить палатку. Также помните, что поблизости нет магазинов, поэтому приготовьте запас еды и питьевой воды на пару дней. А вот о дровах можно не беспокоиться, поскольку сухостоя возле водопада предостаточно.

Если хотите увидеть Атыш во всей красе, приезжайте сюда весной, когда подземная река бьет мощным потоком из-за талой воды. Летом можно устроить пешую прогулку к северу, где реки Атыш и Агуй уходят под скалу и сливаются воедино. Местные жители называют это место Атыш-Сумган, что переводится как «Атыш нырнул».

Также рядом с Атышем есть несколько живописных пещер со сталагмитами и сталактитами и красочными названиями «Дальняя», «Заповедная», «Сифонная». Самая крупная из них – Заповедная, общая длина ее ходов достигает 180 метров. Ученые говорят, что раньше тут располагалось святилище наших предков, о чем свидетельствуют находки медвежьих черепов, принесенных в жертву духам.

КУК-КАРАУК

Каскадный водопад Кук-Караук находится на одноименной реке в Ишимбайском районе Башкирии, неподалеку от старого Белорецкого тракта. Название водопада переводится как «грохочущий», «шумный»; Кук-Караук состоит из нескольких каскадов высотой 10-12 метров, что делает его уникальным природным памятником.

Кук-Караук образуют несколько каскадов высотой до 10 метров. Фото: Андрей Кузьмин

Чтобы добраться из Уфы до Кук-Караука, нужно доехать на машине или автобусе до села Макарово (сначала проезжаем Стерлитамак, а потом поворачиваем на восток в сторону села Петровское). Приготовьтесь к тому, что после Макарово асфальтированная дорога заканчивается, и начинается ухабистый каменистый тракт. Примерно на середине пути до села Кулгунино и находится наш пункт назначения. Шум от падающей воды слышен за несколько сотен метров, поэтому точно не проедете мимо.

Если вы хотите увидеть Кук-Караук в полной красе, приезжайте сюда весной. Летом водопад мелеет и больше напоминает ручей, стекающий со скал. Зато какие виды открываются вокруг – величественные скалы, высокие липы и вязы, поляны, усыпанные цветами, среди которых встречаются краснокнижные астрагал Клера, наперстянка крупноцветовая, примула кортузовидная и папоротник-вудсия. К самому водопаду ведет деревянная лестница, так что можно спуститься к самой воде и умыться. Местные жители уверяют, что вода в Кук-Карауке целебная и чистая, что ее можно пить без кипячения (но все же лучше не рисковать).

Неподалеку от водопада находится интересная историческая достопримечательность – остатки каменного моста, по которому раньше проходил тракт, построенный еще во времена правления Екатерины II.

Кук-Караук очень популярен среди туристов. Чуть подальше от водопада можно разбить палатку или остановиться на одной из туристических баз, расположенных поблизости. Помните, что с 1965 года Кук-Караук является памятником природы и охраняется государством, поэтому не оставляйте после себя мусор и тщательно тушите костер.

Неподалеку от водопада находится еще один удивительный природный памятник – скала Калим-Ускан. Как гласят местные легенды, с ее вершины сбросился юноша, томящийся от неразделенной любви, по имени Калим. Поэтому название скалы так и переводится «Калим упал». Если подняться на самую вершину, сможете полюбоваться захватывающими видами на окрестности.