Из-за бешеного барсука в центре Уфы ввели карантин

В Уфе ввели карантин по бешенству из-за нападения барсука на работника спортивного магазина.

«ПОЛУЕНОТ-ПОЛУМАРАВЬЕД»

Одновременно нелепая и опасная ситуация произошла в Уфе в начале мая, однако огласку получила только сейчас. В магазине по пропаже велосипедов на улице Лесотехникума устроил жуткий переполох … барсук! Дикое животное каким-то чудом забралось в торговый зал, а увидев хозяина торговой точки, куницовидный поспешил скрыться в подсобном помещении. Продавец заинтересовался незваным гостем и начал снимать его на камеру мобильного телефона.

- Вот, к нам забежал какой-то полуенот-полумаравьед! – с радостью резюмировал молодой человек на камеру.

Однако уже через несколько минут радость от встречи с необычным для города-миллионника животным закончилась серьезной проблемой. Похоже, что владелец магазина Денис С. позабыл, что здоровый дикий зверь, пусть даже такой милый и пушистый, никогда не придет к человеку сам. «Барсук-велосипедист» разбежался и ударился в ногу молодого человека. После этого зверек укусил парня за пятку! На этом веселье закончилось – пришлось вызывать на помощь медиков. К приезду помощи Денис каким-то чудом умудрился накрыть животное тазом. Под ним несчастный барсук через некоторое время и умер.

НЕХВАТКА ВАКЦИН?

Тело зверька забрали на экспертизу. Она подтвердила самые худшие опасения Дениса – барсук оказался бешеным. Молодой мужчина тут же побежал в больницу, но и тут его ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что так необходимая ему вакцина в дефиците. Достать ее в Уфе было очень сложно.

- Началась паника. Вакцина была только в пятой поликлинике. Мне сделали укол и сказали, что на всю Уфу осталась только одна вакцина! – возмущенно рассказал ГТРК «Башкотостан» Денис.

В минздраве республики поспешили опровергнуть слова своих чересчур красноречивых коллег из больницы, где Денису сделали укол.

- В стране всего два производителя таких вакцин. Один из них на данное время прекратил выпуск данного препарата. До конца мая в республику будет поставлена дополнительная серия вакцин, - объяснила руководитель пресс-службы медиков Светлана Кускарбекова.

Магазин, в котором безумный барсук устроил переполох, провели полную дезинфекцию. Однако этим мероприятия не ограничились. Власти республики, объявили карантин на участке ограниченном улицами Лесотехникума, Шафиева, Комсомольской и проспектом Салавата Юлаева ввели карантин по бешенству. Документ подписал лично врио главы республики Радий Хабиров.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Жители Башкирии довольно часто встречают бешеных животных. К счастью, в большинстве случаев это заканчиваются без серьезных последствий. Так, в апреле 2019 года на дачника из Буздякского района напала бешеная рысь. Мужчине удалось отделаться рваными ранами рук. Вскоре дикого хищника застрели местные охотники.

В 2010 году 31-летняя жительница Учалинского района погибла после встречи с бешеной лисой. Она не успела вовремя обратиться за медицинской помощью.

Запомните, если вы столкнулись даже с небольшим диким животным вне его нормальной среды обитания, никогда не пытайтесь пойти с ним на контакт. Здоровое животное никогда не будет само подходить к человеку. Чрезмерная «дружелюбность» зверя говорит о его нездоровом состоянии.

Если вас все-таки укусило дикое животное – немедленно обратитесь к врачу. Каждая минута может без лекарства может стоить вашего здоровья или жизни.