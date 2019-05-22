«Набросился и избил»: в Башкирии мать и дочь пять лет терпят издевательства соседа

Настоящая война разгорелась между соседями в селе Иглино Иглинского района Башкирии.

Две женщины, 47 и 75 лет, и их сосед не могут поделить территорию, и почти каждый день устраивают скандалы, которые зачастую заканчиваются драками. На этот раз, после конфликта, который произошел 17 мая, 47-летняя Гульнара оказалась в больнице с переломами шейных позвонков, повреждением капсулы сустава и связок. Женщина утверждает, что на нее снова с кулаками набросился сосед, который работает в МЧС и к тому же чемпионом по Грико-Римской борьбе.

УЧАСТОК РАЗДОРА

История началась еще в 2014 году. Мать Гульнары больна сахарным диабетом, и врачи порекомендовали уехать жить в загородный дом. Тогда семья приобрела участок на окраине села Иглино возле леса с недостроенным домиком. Своими силами они его достроили, и он стал пригоден к жилью. Никто и подумать не мог, что отсюда-то у них и начнутся проблемы.

- Наш сосед, сотрудник МЧС и борец, держит скотину – коров, овец, кур. Весь его навоз, сено – все это лежало на нашем участке. Когда мы стали делать забор, сказали ему, мол, забери свое добро отсюда, нам нужно огораживаться. Сначала он сказал, что ему некуда девать, пусть лежит, но, в конце концов, пришли к тому, что он забрал все это, и мы огородились, - рассказывает «Комсомолке» Гульнара.

Слева на фото сосед-борец

ДОШЛО ДО РУКОПРИКЛАДСТВА

Однако миром это дело не закончилось. Между соседями завязалась война – со слов собеседницы, сосед не дает им спокойно жить, то дверь испортит, то золу на их участке рассыпает. А в этот раз, 17 мая, и вовсе избил и нанес тяжкие травмы.

- Я выписалась из больницы, у меня перелом шейных позвонков, повреждены капсулы плечевого сустава и связки, - говорит Гульнара. – В больнице лежать не могу, мне нужно смотреть за больной матерью, отцом и дочкой.

Женщина рассказывает, что в полиции им пишут отказные и говорят, что для возбуждения уголовного дела нет оснований.

Дом семья выставила на продажу уже два года назад, чтобы уехать подальше от соседа. Но недвижимость здесь обесценилась – они не могут продать дом даже за ту цену, за которую купили его. В полицию Гульнара написала заявление после очередного избиения, но пока ответа не последовало.

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