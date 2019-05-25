Молодая жительница Башкирии, которую долгое время ошибочно лечили от другой болезни, пошла на поправку

Летом прошлого года молодая мама из Белорецка узнала, что серьезно больна. 27-летняя Галия Хисаева долгие семь месяцев местные врачи лечили ее от совершенно другого заболевания. Правильный диагноз ей смогли поставить лишь врачи республиканского онкологического диспансера в Уфе. Он прозвучал как гром среди ясного неба: рак груди.

ДОЛГОЕ И ТЯЖЕЛОЕ ЛЕЧЕНИЕ

За время тяжелого и болезненного лечения Галия прошла восемь курсов химиотерапии, а зимой этого года врачи провели ей курс лучевой терапии. 17 января она перенесла тяжелую операцию.

Лечение в Уфе было бесплатным, но сопутствующие лекарства женщине приходилось покупать за свой счет. Неподъемную, по сути, сумму ей помогли собрать неравнодушные жители Башкирии.

Накануне от молодой мамы пришла радостная новость – она уверенно идет на поправку. Сейчас Галия Хисаева уже вернулась в родной Белорецк, где вновь может видеться со своей трехлетней дочкой.

«ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ОРГАНИЗМА БОЛЬНОГО»

- Сейчас я езжу капаться в Уфу каждые 3 недели противоопухолевым препаратом для профилактики. Как я себя чувствую? Чувствую не плохо, хотя побочки от лечения все равно присутствуют. Плюс есть ограничения большие в делах по дому и по огороду. Но это пустяки по сравнению с тем, что я могу видеть и обнимать свою дочку! – рассказала в беседе с «Комсомолкой» Галия.

По ее словам, делать прогнозы на будущее она не берется.

- Рак - это очень хитрая болезнь, предугадать события и последствия никто не может. Все зависит от организма больного, то есть, то, как его организм сможет противостоять и перенести все лечение но и самое основное - это состояние самого больного, его позитивный настрой на излечение. Ну и, конечно же, нужно чтобы окружающие дарили любовь и покой, - поделилась мыслями молодая мама.

Галия Хисаева поблагодарила всех неравнодушных жителей Башкирии, которые помогли ей в трудную минуту и, возможно, спасли ей жизнь.

- Благодаря неравнодушным людям и их теплым словам, мне становится радостнее, и я с большей уверенностью начинаю верить в свое светлое будущее, - подытожила женщина.