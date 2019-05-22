Стали известны подробности смерти инспектора Роспотребнадзора Башкирии после проверки кафе миллионера

В Башкирии война между бизнесом и Роспотребнадзором закончилась смертью одной из сторон. В ночь на 19 мая в Уфе свела счеты с жизнью 53-летняя Ольга Сидорчева, заместительница начальника отдела ведомства. Накануне вечером у нее состоялся неприятный разговор с начальством из-за проверки кафе-маркета «Ферма» известного местного бизнесмена. История прогремела на всю страну, «Комсомолка» разбиралась в этой запутанной истории и попыталась понять причину поступка инспектора.

МИЛЛИОННЫЙ ШТРАФ

Сама история началась 16 мая. Опытный сотрудник Сидорчева взяла да наведалась в «Ферму» с внеплановой проверкой от Роспотребнадзора. Ушла она оттуда с крупным «уловом» – выписала штрафов на целых 900 тысяч рублей, да еще плюс ко всему вовсе закрыла кафе до устранения нарушений. Как удалось выяснить «Комсомолке» из собственных источников, инспектор выяснила, что в общепите отсутствуют цеха для приготовления блюд из сырого мяса – говядины и свинины. Уже на следующий день было вынесено постановление о приостановлении работы заведения.

Такой исход проверки, естественно, не понравился владельцу кафе. Альберт Мухамедьяров, местный довольно известный бизнесмен и медиамагнат, молчать не стал и решил решить проблему через власть. Он пришел не к кому-нибудь, а сразу к временно исполняющему обязанности главы республики Радию Хабирову на «Инвест-час» (так называются регулярные встречи бизнесменов с руководством республики - Прим.ред). Предприниматель выпросил минутку внимания и поведал свою историю. Выслушав владельца кафе, Хабиров незамедлительно встал на сторону бизнесмена и неожиданно довольно жестко отчитал региональный Роспотребнадзор в лице руководителя Евгения Степанова, потребовав немедленно прекратить «кошмарение» бизнеса.

- Предприятию нет и года. В этом случае проверка может быть инициирована на основе жалоб. Если они не поступали, необходимо провести юридический анализ законности проверки, - высказался первый человек Башкирии.

Материалы проверки ресторана по требованию главы республики тут же направили в прокуратуру. Более того, Хабиров затем высказался, что Степанов его обманул, и проверка была необоснованной.

Как удалось выяснить «Комсомолке» из собственных источников, инспектор выяснила, что в общепите отсутствуют цеха для приготовления блюд из сырого мяса – говядины и свининыФото: Эльвина АПАРИНА

- Я не очень верил во всеобщее «кошмарение» бизнеса со стороны надзирающих органов. Но этот случай показал, что многое нужно исправлять. Это предприятие потребнадзор просто пришёл и закрыл, еще и наложил на него штрафы. Наверное, есть за что штрафовать, но зачем закрывать? С такой командой республиканского потребнадзора я работать не буду, - позже написал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.

Информация просто взорвала информационное пространство. Глава региона решил не только встать на сторону предпринимателя, но и открыто предложил уволиться чиновнику федерального ведомства. И это несмотря на то, что полномочий у него таких нет.

НЕПРИЯТНЫЙ РАЗГОВОР С РУКОВОДСТВОМ

Что происходило дальше, покрыто тайной. Естественно, после такого публичного и грандиозного «разноса» глава Роспотребнадзора Башкирии Евгений Степанов провел личную беседу со своей подчиненной Сидорчевой. Как удалось выяснить из собственных источников, руководитель отчитал ее за внеплановые проверки и даже предложил уйти в отставку.

На тот момент никто даже предложить не мог, как развернется история. Как рассказали «Комсомолке» коллеги женщины, когда та вышла после встречи с начальством, она совершенно не выглядела подавленной, но была очень злой.

- Нет, подавленной, загруженной и грустной она не выглядела. Ее эта ситуация взбесила, она говорила, что на нее хотят повесить всех собак, - рассказал ее знакомый, пожелавший не указывать его имени.

Также удалось узнать, что 53-летняя женщина обладала достаточно жестким характером. По ходу долгой карьеры у нее не раз возникали конфликтные ситуации, даже уголовные преследования, и всю злость и напряженность она всегда сбрасывала в спортивном зале, тренируясь до седьмого пота. Благодаря этому, она всегда выглядела подтянутой и спортивной. Коллеги также рассказывают, что чиновница не раз ссорилась с начальством – однако ни к каким срывам это не приводило.

Но в этот раз по неизвестной причине все произошло иначе. После жесткого разговора со своим начальником она пришла домой, написала прощальную записку мужу и родителям, ушла в лес и больше уже не вернулась. Обеспокоенная семья бросилась на поиски, но было уже поздно – через несколько часов ее нашли мертвой.

Причина смерти женщины уже установлена – механическая асфиксия. Предварительная причина – суицид. Но в это не верят ни родственники, ни ее друзья. По их словам, женщина никогда бы не оставила своих близких – ее дочь учится в Канаде и нуждается в родительской помощи, а престарелая мать серьезно болеет, и ей нужен постоянный уход. Да и в целом все ее характеризуют как сильную духом женщину, которую очередная проблема на работе никогда бы не сломила. Сейчас родственники собираются написать заявление в полицию с требованием найти и наказать виновных в ее смерти – они уверены, что 53-летнюю женщину убили. Однако следователи пока версию убийства даже не рассматривают – это суицид.

КТО ТАКОЙ БИЗНЕСМЕН АЛЬБЕРТ МУХАМЕДЬЯРОВ?

Альберт Мухамедьяров - известный уфимский бизнесмен

Альберт Мухамедьяров, которому перешла дорогу Сидорчева, человек не простой. В нулевых успел наколотить серьезное состояние. Помимо «Фермы» знаменитому уфимскому бизнесмену принадлежит целый ряд предприятий. Так, например, его называют не иначе как медиа-магнат: ему принадлежат радиостанции «Европа плюс Уфа» и «Радио дача». Ранее в состав его холдинга входили такие средства массовой информации как телеканал «РЕН ТВ Уфа», радиостанция «Милицейская волна», газеты «Евразия» и «Рекламная газета».

В его имении также находится популярный загородный клуб «Усадьба у Альберта», расположенный в одном из самых живописных мест Уфы. Отдыхать там – дорогое удовольствие, летом съезжаются все богачи города.

В эпоху предыдущего губернатора Рустэма Хамитов стал по-настоящему опальным, так как через свое информагентсво «Башмедия» Мухамедьяров развернул настоящую войну против действующей на тот момент региональной власти. Поговаривали, что он собирал компромат на чиновников. Завершилось это противостояние тем, что бизнесмен на долгое время исчез из информационного пространства.

Именно тогда помимо медиа-бизнеса Мухамедьяров решил также заняться сельскохозяйственным предприятием, где выращиваются всевозможные культуры.

РАНЕЕ ЛОВИЛАСЬ НА ВЗЯТКЕ

Нельзя сказать, что связь с миллионером сломала жизнь Сидорчевой. Она сама была не пальцем деланная – инспектор ведомства уже была поймана за взятку и тогда просто отделалась штрафом.

По информации «Коммерсанта», в мае 2010 года Ольга была поймана на получении взятки в размере 30 тысяч рублей. Тогда ее взяли с поличным в собственной машине «Тойота РАВ-4» в Уфе в тот момент, когда она укладывала в сумку уже помеченные сотрудниками УБЭП деньги. Как выяснилось, она потребовала у хозяйки продуктового магазина тысячу долларов, чтобы помочь наладить продажу алкоголя. Предпринимательница не поддалась и сразу обратилась с заявлением в органы. Сидорчевой повезло – ее всего-навсего оштрафовали на 100 тысяч рублей. Примечательно, что она продолжила работать в Роспотребнадзоре, а со временем даже получила повышение. И даже несмотря на приход нового начальника Евгения Степанова и свое криминальное прошлое, она продолжала проводить проверки предпринимателей.

Несмотря на все это, в ведомстве отзываются о ней как о замечательном человеке и специалисте высокого профессионального уровня. Сидорчева успела поработать консультантом, главным специалистом-экспертом отдела надзора за питанием населения, заместителем начальника, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене питания.

- За период работы она зарекомендовала себя высококвалифицированным и талантливым специалистом. Она обладала способностью успешно выполнять самые сложные задания, справляться с работой любой сложности. Уделяла значительное количество времени обучению и передачи опыта молодым специалистам, - скорбят коллеги.

Но никто, даже власти, не отрицают, то вся история получилась какой-то чересчур темной и странной. Следователи сообщили, что проведут более тщательное расследование и выяснять все обстоятельства происшедшего.