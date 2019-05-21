В Уфе осудили психотерапевта, надругавшегося над 16-летней пациенткой

В Уфе завершился громкий судебный процесс в отношении 54-летнего психотерапевта, обвиняемого в изнасиловании своей несовершеннолетней пациентки. Несмотря на уверения профессора, что потерпевшая все придумала, обладая бурной фантазией, суд приговорил извращенца в белом халате к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Сейчас адвокат Радика Масагутова собирается обжаловать приговор в Верховном суде Башкирии.

«ПРИВЕЛА ЛЕЧИТЬ ДОЧЬ, А ОН ЕЕ ДОБИЛ»

Все началось осенью 2016 года, когда к Радику Масагутову пришла мать 16-летней уфимки и рассказала, что ее дочери требуется серьезная помощь. Как сообщает "РЕН ТВ", Элина С. (имя изменено – ред.) попала под влияние популярных среди подростков «групп смерти». Смысл этих групп в том, что участникам предлагают «поиграть», а в последнем задании подросток должен покончить с собой…

Элина тоже пыталась свести счеты с жизнью, но родителям удалось вовремя остановить девушку. После этого мать Элины обратилась за помощью к известному психотерапевту с 23-летним стажем, профессору, доктору медицинских наук и автору множества книг и научных публикаций.

- Очень грамотный, компетентный, профессионал своего дела. Терпеливо выслушает проблемы, назначает правильное лечение, - сыпали восторженными отзывами клиенты Масагутова. – Учит жить заново и быть счастливым.

Вот только обучать «любви к жизни» свою юную пациентку Масагутов решил крайне странным и извращенным способом. Как удалось установить следователям, на первом же приеме профессор изнасиловал девушку и принудил к насильственным действиям сексуального характера. Перепуганная Элина, и без того переживающая сложный период в своей жизни, побоялась рассказать родителям о случившемся и замкнулась в себе.

Единственным человеком, с которым поделилась девушка своими переживаниями, оказалась подруга. Именно ее Элина и взяла с собой на очередной прием у психотерапевта. Профессор-извращенец ничуть не смутился присутствия постороннего лица и продолжил свои приставания. Улучив удобный момент, подруга сфотографировала непотребство, а после показала снимок матери Элины. Возмущенная женщина немедленно написала заявление об изнасиловании дочери в республиканский следственный комитет.

- Я привела ему дочь лечить, а он просто добил. Добил и убил, - рассказывала в беседах со СМИ мать девушки.

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ БЕСПОМОЩНОСТЬЮ ПАЦИЕНТКИ

Против профессора-извращенца возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетней. Кстати, сам Масагутов на допросах не отрицал связь с малолетней пациенткой, но убеждал, что все произошло по взаимному согласию. И хотя Элина действительно достигла 16-летия, что считается «возрастом согласия», сыщики сразу заподозрили, что психотерапевт мог запугать девушку или использовать гипноз.

- Подсудимый достоверно зная, что девочка находится в беспомощном состоянии и не способна оказать ему сопротивление, воспользовался этим, и напал на нее, - убеждены следователи.

Позже на допросах Масагутов пытался запутать следствие и родителей Элины, убеждая, что девушка страдает психическим расстройством, обладает бурной извращенной фантазией и поэтому не стоит верить ни единому ее слову. Мол, то, что происходило на сеансах психотерапии – всего лишь плод ее воспаленного воображения. Уж он-то, как профессор с 23-летним стажем, это точно знает. Вот только проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза четко показала – девушка не врет, изнасилование действительно было.

ПРОЩАЙ, МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА

И хотя от работы в клинике БГМУ Масагутова отстранили, психотерапевт продолжил принимать пациентов на дому, ведь во время следствия он не был заключен под стражу, а находился под подпиской о невыезде.

Наконец, 20 мая в суде вынесли решение: ближайшие 9 лет Радик Масагутов проведет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 5 лет. Конечно, сам профессор и его супруга остались крайне недовольны приговором, заявив, что девушка нагло лжет и поэтому не появляется на судебных заседаниях. Сейчас адвокат Масагутова собирается оспаривать приговор в Верховном суде республики. Впрочем, родные потерпевшей девушки также не собираются останавливаться и хотят подать гражданский иск, чтобы получить компенсацию морального вреда.