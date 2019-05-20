Как живут чуваши в Башкирии

Как известно, Башкирия – одна из самых многонациональных республик в составе России. В регионе компактно проживают представители 160 национальностей, среди которых есть и прямые потомки легендарных гуннов. Да,генетики называют именно современных чувашей носителями гена великого завоевателя Аттилы.«Комсомолка» расскажет о быте и традициях этой удивительной нации, которая четыре века назад обрела вторую Родину на просторах Башкирии.

НАРОД - ПОЛИГЛОТ

Всего на территории республики проживает 117 тысяч чувашей, а это почти 7% всего чувашского населения нашей страны. В Башкирии чуваши поселились в западных, юго-западных и центральных районах. Больше всего чувашских деревень сосредоточены в Аургазинском, Бижбулякском, Стерлитамакском, Кармаскалинском, Белебеевском, Шаранском, Гафурийском и Федоровском районах, в Уфе, Стерлитамаке и Белебее.

Чувашский язык принадлежит к тюркской языковой группе, а также один из самых древних языков современной России. Мало кто знает, что у чувашей есть интересная национальная особенность – в большинстве своем они полиглоты. Научиться свободно разговаривать на любом тюркском языке для чувашей проще простого. Именно поэтому представители этой национальности легко освоились в Башкирии. В местах, где они селились, чуваши общались с местным населением на их родном языке. Так, в районах с преобладающим татарским или башкирским населением, они становились трехязычными. Кроме родного языка, чуваши стали говорить на татарском или башкирском и на русском языке.

Эта национальная черта не только позволила быстро освоиться чувашам в Башкирии, но и сделала их хорошими соседями для коренного населения. Согласитесь, когда сосед общается с вами на родном для вас языке, это, как минимум, вызывает уважение. Вот и чуваши, которые пришли в регион в начале 17 века, заслужили дружелюбное отношение к себе.

ОТЛИЧИЯ ОТ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЫ

Появление чувашей в Башкирии было далеко не случайным. К тому времени в Поволжье было окончательно закреплено крепостное право, и многие крестьяне стали переселяться в те края, где еще не было помещиков. На тот момент Южный Урал представлял собой как раз такой регион, где крепостничество еще не стало нормой жизни.

За четыре века на территории Башкирии чуваши, оторванные от исторической Родины, приобрели ряд особенностей. Это выражается как в планировке чувашских деревень, так и в традиционных строительных материалах, из которых строились дома. Ведь если в Чувашии избы практически всегда были деревянными, то в Предуралье чуваши стали строить, в том числе, из глиняного кирпича и даже из камня-плитняка.

Национальная кухня чувашей Башкирии изменилась под влиянием соседей. Историки утверждают, что благодаря соседям из русских, татарских и башкирских деревень, они стали приобщаться к чаю. Этот бодрящий напиток стал появляться на столах чувашских крестьян с начала 19 века, тогда как в саму Чувашию чайные традиции пришли позже.

Еще одна особенность «башкирских чувашей» - наличие среди них мусульман. Под влиянием соседей, некоторые жители деревни Зириклы в Бижбулякском районе, часть населения деревни Базгиево в Шаранском и села Ахманово в Бакалинском районах стало исповедовать Ислам. К слову, среди чувашей Поволжья мусульман нет вовсе – подавляющее большинство исповедует православное христианство, а часть называет себя язычниками.

ЕСТЬ И ПРОБЛЕМЫ

Так уж повелось, что многие коренные народы России столкнулись с проблемой сохранения родного языка. К сожалению, чувашское население Башкирии не исключение. Но, если на исторической родине существует государственная программа по обучению языку, то в нашей республике с этим сложнее.

Крупнейший центр изучения чувашского языка в Башкирии - воскресная школа в Уфе. Четыре года назад учебное заведение вернулось в стены старого здания на улице Пушкина, которое открылось после капитального ремонта. Площади для занятий сократились в четыре раза, но условия для учеников и преподавателей стали комфортнее.

Сама воскресная школа – учреждение дополнительного образования, где, как предполагалось изначально, должны обучать языку и основам чувашской культуры детей. При этом преподавание там несколько отличается от обычной школы, ведь родители сами приводят туда детей, и двойки им за невыученный урок не ставят.

Уфимскую чувашскую воскресную школу посещают десятки детей

- В последние годы к нам стали приходить взрослые люди, которые хотят изучать родной язык. Мы никому не отказываем, принимаем всех желающих. Нередки случаи, когда изучать родной язык приходят дети из чувашских и смешанных семей, порой вопреки родительскому запрету! – рассказал «Комсомолке» директор школы Иван Тарасов.

СОХРАНИТЬ ЯЗЫК И ТРАДИЦИИ

По словам директора школы, ученики посещают занятия без принуждения. Ведь одно дело, когда тебя заставляют родители, другое – когда ты сам в этом заинтересован. Зачастую, в чувашскую школу приходят те, кто так и не смог выучить язык дома. Причина здесь одна: не с кем разговаривать.

- Иногда получается так, что дети, посещая нашу школу, впоследствии сами обучают родителей языку и культуре, - подчеркивает директор школы.

Что касается учителей, то на сегодняшний день кадры для школ с изучением чувашского языка готовит филиал БашГУ в Стерлитамаке.

- В советское время в Башкирии существовала «педагогическая вертикаль» - учителей начальных классов готовили в педагогическом училище в Белебее, а средних и старших классов – в Стерлитамаке. Сейчас система изменилась, но преподавателей пока хватает, - рассказывает директор Воскресной школы.

В целом, как отмечает Иван Тарасов, проблем для желающих выучить чувашский язык в Башкирии не много. Одна из самых существенных – где достать адаптированные для жителей республики учебники.

- Мы получаем учебную и методическую литературу из Чебоксар. В силу ряда причин, эти пособия не рассчитаны на жителей нашей республики. Вносить изменения в пособия, чтобы адаптировать их для нашего региона, запрещает издательство. В этой связи нас очень порадовала недавняя инициатива правительства Башкирии. Чуть больше года назад экс-глава республики Рустэм Хамитов принял решение ввести гранты по поддержке национальных языков в регионе. Наша школа очень рассчитывает на эти деньги, на них мы сможем подготовить и выпустить специальные учебники, - говорит Иван Тарасов.

Проблема, с которой сталкиваются педагоги в Чувашской Воскресной школе в Уфе, как отмечает директор, заключается и в методах преподавания языка. Из-за специфики учебного заведения, учителям приходится довольно долго адаптироваться к учебному процессу.

- Здесь все очень просто. Учителей языка и литературы учат работать в обычных школах, ставить двойки и соблюдать учебные планы. А у нас форма обучения совершенно другая, мы не учим детей, что называется, «из-под палки», - поясняет он.