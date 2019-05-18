«Прошла два курса химиотерапии»: мать двоих детей из Башкирии борется со страшной болезнью

Мать двоих детей, 38-летняя Алина Петрова, уже третий год борется со страшным диагнозом: хондросаркома левой плечевой кости. Злокачественная опухоль появилась на месте застарелой травмы, и не дает ей спокойно жить. Первоначальный диагноз жительнице Стерлитамака поставили врачи Республиканского онкологического центра в Уфе. Некоторое время она проходила лечение в башкирской столице, но вскоре врачи едва ли не расписались в собственном бессилии – день ото дня Алине становилось все хуже.

В конце прошлого года женщина приняла решение отправиться в клинику Ассута в Тель-Авиве, где местные специалисты согласились ей помочь. В ноябре семья Петровых обратилась ко всем неравнодушным жителям Башкирии с просьбой собрать немалую сумму для поездки в Израиль. Перелет, временное проживание и консультация должны были обойтись в 584 тысячи рублей.

«РЕШИЛА ЛЕЧИТЬСЯ У НАШИХ ВРАЧЕЙ»

В начале этого года при помощи как родных и близких, так и вовсе незнакомых, но отзывчивых людей, Алине удалось собрать нужную сумму для поездки.

-Когда мы туда прибыли, врачи подтвердили мой диагноз и составили новый протокол по химии. Они предложили пройти у них курс химиотерапии. Я созвонилась с нашими врачами в Уфе, и они мне сказали, что можно пройти такой же курс у нас, но бесплатно. А в Израиле это обошлось бы нам в 550 тысяч рублей. Я решила лечиться у наших врачей, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» Алина Петрова.

По словам женщины, в январе ей сделали операцию на ноге – метастазы добрались и туда. Операция прошла в Москве, в клинике Блохина.

ДВА КУРСА ХИМИОТЕРАПИИ НЕ ПРИНЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТА

- Я прошла два курса химиотерапии, но результата нет. Как опухоль росла, так и растет, никаких изменений я не почувствовала. Между двумя курсами мне делали переливание крови, но и это не дало результата, - говорит женщина.

Сейчас семья Петровых закрыла сбор средств. Ведь деньги были нужны им для поездки в Израиль, а на данный момент это не актуально.

-Сейчас я в Москве, жду приема у хирурга. На днях была у химиотерапевта, он мне сказал, что все назначения какие мог, уже сделал. Остался лишь один вариант – облучение. Проблема в том, что саркома облучению не поддается. Он порекомендовал мне проконсультироваться с хирургом, который уже делал мне операцию на бедре. В понедельник они вместе будут решать, что делать дальше, - рассказала мама двоих детей.

По ее словам, сейчас опухоль продолжает увеличиваться. Все это сопровождается сильной болью. На сегодняшний день, Алина Петрова и ее семья продолжают бороться с болезнью вопреки всему. Возможно, в ближайшее время она все-таки решится на повторную поездку в Израиль, а пока женщина дожидается вердикта московских врачей.