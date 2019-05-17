Элвин Грей: «Все, что я планировал в рамках башкирской и татарской эстрады, я уже сделал»

Самый востребованный на сегодняшний день артист башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин, выступающий под сценическим именем Elvin Grey, накануне круглой даты решил подвести итоги и поделился с поклонниками планами на ближайшее будущее.

- 30 лет - это возраст, когда надо задуматься о многом... Четырнадцать лет на национальной эстраде - это немало. Многое было сделано. Создан лейбл Elvin Grey, который будет базироваться в Казани, и давать жизнь новым артистам, новым проектам национальной эстрады. Все, что я планировал в рамках башкирской и татарской эстрады, я уже сделал. Но не все еще сделал для национальной культуры. О результате проделанной работы судить уже не мне и не сейчас. Работа в национальном ключе будет продолжаться и дальше, - пообещал артист.

Мама и сестра не пропустили ни одного уфимского концерта артиста. Фото: Марат МУЛЮКОВ

А еще юбиляр взбудоражил поклонников, заявив, что намерен через год окончательно перебраться в Москву.

- Займусь вплотную продюссированием и российским сольным контентом, - поделился Радик, заставив изрядно понервничать фанатов, решивших, что их любимец намерен завязать с концертами. - Нет, нет, я не ухожу со сцены. Концерты будут, но уже совершенно в другом ключе и другого масштаба.

«СО СЦЕНЫ УХОДИТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ»

О том, с какими итогами юбиляр подошел к важной для него дате артист рассказал «Комсомолке».

- Мы презентовали трех артистов, которых давно готовили. Самый известный из них - Бабек Мамедрзаев – за год набрал хорошие обороты. Двое других – это новички Вильдан Шамсутдинов, который выходит на сцену под именем Вилли, и Ямиль Баймурзин, выступающий под псевдонимом Ябай Малай, что с башкирского переводится как «простой парень».

Радик Юльякшин первым из звезд национальной эстрады собрал аншлаг в восьмитысячной "Уфа-Арене". Фото: Марат МУЛЮКОВ

- Зрители отмечают, что оба артиста тебя копируют – так и было задумано?

- Вилли реально немного похож тембром, может, и внешность чуть-чуть схожа – но это не специально. Но мы не собираемся делать из него копию Радика, хотим получить самостоятельного артиста. Но над этим, конечно, нужно будет поработать

- Радик, а ты не боишься конкуренции? Вдруг артисты твоего лейбла станут более популярными, чем ты?

- Нет, я буду очень рад, если их полюбят слушатели. Я люблю делиться своим опытом и знаниями. Конкуренции здесь нет, это ведь приятно, когда свой человек добился успеха, стал настоящим артистом. Вообще, моей давней мечтой было помогать раскрываться молодым исполнителям, каждый из которых будет обладать своей особенностью. Я со сцены уходить не собираюсь - мы просто даем возможность новым артистам выстрелить. Музыка, написанная для артистов, является собственностью лейбла, который полностью будет защищать артиста, юристы будут вести всю документацию.

- Интересно, а как ты нашел артистов для своего лейбла ?

- По-разному. Кого-то увидел в Инстаграме, присматривался и писал. А кто-то сам обращался. Кстати, иногда пишут по сто писем в день – и таких ребят очень много, то даже сообщения не хочется открывать. А когда письмо написано корректно и содержательно, то просыпается желание узнать больше, послушать. У нас есть бывший работник завода и будущий тракторист. Например, наш гитарист раньше работал в Черниковке на УМПО. Я объявлял конкурс, и мне очень понравилась его игра. Я ему предложил попробовать посотрудничать, а он отвечает: «Я работаю на заводе». Ну, я спросил, готов ли он уволиться - он ушел с завода, и теперь с нами успешно гастролирует. А наш ударник учился на машиниста, так что необязательно иметь музыкальное образование, чтобы попасть к нам в команду.

- Некоторые упрекают тебя , что ты назвал лейбл не своим именем и судачат, что сценическое имя взял потому, что, якобы, стесняешься своего.

- Я никогда не стеснялся своего имени. Просто, когда в течение шести лет жил в Москве, постоянно возникали вопросы, постоянно переспрашивали: Как? Радик? Это полное имя? Может, Родион?. Радик для русского слуха воспринимается сложно, а когда уж про фамилию начинаю говорить – вообще язык можно сломать. Псевдоним был придуман, чтобы его было легко произнести, запомнить, писать русскими и английскими буквами, ведь наш проект рассчитан не только на национальную эстраду, но и зарубежную.

«НА САМОМ ДЕЛЕ Я ГЛУБОКО РАНИМЫЙ ЧЕЛОВЕК»

- Радик, за то время, что ты на эстраде, ты многого добился, а о чем мечтаешь сейчас?

- Мечтаю создать когда-нибудь грандиозное шоу. С одной и той же программой постоянно работать невозможно, всегда нужно чем-то удивлять. Если в прошлом году мы уделили внимание свету, звуку и исполнению музыкантов, то теперь нужно еще что-то придумывать.

- Бываешь на концертах как зритель ?

- Всегда смотрю, какие артисты выступают в городе, и хожу, если есть возможность. Я не фанатею от какого-того одного исполнителя. Мне нравятся все, слежу за развитием многих топовых артистов. Была бы возможность – вообще бы посещал все концерты. Мне интересно наблюдать, как артисты работают, это ведь тоже опыт – посмотреть, чем они привлекают публику.

Ни один концерт не обоходится без цветов и подарков. Фото: Марат МУЛЮКОВ

- У тебя целая армия фанатов, но есть и такие, кто тебя критикует. Как ты на это реагируешь?

- Нормально реагирую, без паники, часто смеюсь. Невозможно всегда писать хорошо. Если все отзывы сплошь благоприятные – значит, что-то пошло не так. Главное - обсуждают, не все же должны меня любить. Иногда отзывы задевают, но в основном я отношусь к ним очень просто, привык, наверное. Да и не все видят мои переживания, я ведь на самом деле глубоко ранимый человек. Существуют диванные критики, а есть люди, которые говорят по факту. Таких и слушать приятно, можно подумать над их словами, где-то прислушаться. Таким комментаторам можно даже поставить лайк.

- У тебя всегда такие необычные, яркие концертные наряды. Кто дизайнер ?

- Их несколько, фактически у лейбла есть свои дизайнеры. А так почти перед каждым концертом приходят ребята и просят посмотреть их работы, готовы создать линию одежды для выступлений. Поэтому мы и стали проводить отбор модельеров. Если внимательно посмотреть, то становится очевиден единый стиль, образ на сцене. Такого стиля, наверное, ни у кого нет. А всегда ходить в галстуке и рубашке не хочется – будешь похож на других.

- Прически Элвина Грея - отдельная тема для обсуждений. Кто их тебе придумывает ?

- У нас появилась девочка по имени Изи, из Уфы, кстати, которая приезжает на большие концерты. Образ обговаривается заранее, все ребята предлагают варианты: дреды или крашеные волосы, виды укладок. Чтобы сделать себе другую прическу, нужно очень коротко постричься и отрастить волосы заново. Поэтому, думаю, понадобится отпуск.

- А репертуар будет меняться ?

- Я размышляю о том, какие песни буду петь лет через пятнадцать. Наверняка, посерьезнее тексты будут, а не о том, как парень «пошел налево». И в пятнадцать лет такую песню я петь не мог. Я готов экспериментировать, почему бы нет. Может, где-то приблизиться к року, но мелодично и в своем ключе.

«ОТКРОЮ РЕСТОРАН И , ВОЗМОЖНО, ДЕТСКУЮ КУХНЮ»

- Слышала, что ты планируешь открыть собственный ресторан

- Действительно, есть в планах открыть ресторан. Но пока мы думаем: будет ли это караоке Elvin Grey или мини-ресторанчик быстрого питания. По кухне сейчас разрабатывается концепция – возможно, в нее будут включены национальные блюда. Одно из возможных направлений - детская кухня.

- На одном из прошлых концертов в Уфе можно было купить шоколад, газировку и даже тушенку с твоим портретом ...

- Это был просто эксперимент, можно сказать, даже не наш, а наших партнеров. А теперь на концертах будет продаваться бижутерия от Элвина Грея. Без моих портретов, конечно . Только с логотипом нашего лейбла в разных вариациях. Зрители смогут купить эксклюзивные украшения, изготовленные в одной из лучших мастерских Москвы: кольца, сережки. В основном, конечно, для девочек. Есть бюджетные варианты до тысячи рублей, а есть и дорогие украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями – полностью ручная работа. В будущем планируем выпускать одежду от бренда, а еще хотим запустить линию именной парфюмерии.

- На твоих концертах много детей бывает. Может еще игрушки начнешь выпускать? Кукла Элвин Грей, уверена, пользовалась бы огромным успехом у юных поклонников.

- Очень интересная идея ! Надо будет подумать над ней.

Накануне юбилея Радик устроил встречу с фанатами. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

- Фанаты в курсе всех событий, которые с тобой происходят. Ты ничего от них не скрываешь - все новости о себе сообщаешь в соцсетях. Даже такие, которые артисты обычно предпочитают скрывать - аварии и травмы, типа потери слуха. Некоторые уверены, что это просто часть пиар-компании, чтобы подогреть интерес публики.

- Относительно практически любой новости обо мне люди думают, что это пиар. Но шутить со здоровьем опасно, может обернуться проблемами. Так что все, о чем я пишу, это реальные истории. Например, когда возникла проблема со слухом, пришлось отменить порядка сорока концертов, все переносить. Люди могут перевернуть хоть как – что билеты не продаются, к примеру. Но самый прикол, что когда эти сорок концертов пришлось отменить, люди не пошли сдавать билеты, а ждали, когда поправлюсь. Это было очень приятно и придавало мне сил.

- А слух-то восстановился?

- Частично восстановился, правда, слышу не как раньше. Это, по сути, контузия или тиннитус. Я стал хуже слышать. В фильме «Звезда родилась» у персонажа Бредли Купера мой диагноз. Теперь, когда громко и много говорят, я плохо слышу. Причем, никогда раньше не думал об ушах, все переживал – как бы поберечь голос, беспокоился о лице, руках, пальцах. А тут хоп – и уши мне сказали: «О нас тоже не забывай!» И я понял: слух для певца – самое главное. Но уже определенные способы лечения и восстановления выработаны - творить и «бомбить» я по-прежнему могу. Однако если случится что-то серьезное, то перед выступлением можно пригласить фониатра.

«ПЛАНИРУЮ КУПИТЬ КВАРТИРУ В МОСКВЕ»

- Радик, ты один из самых гастролирующих артистов. Сколько концертов ты даешь в год?

- В прошлом году я дал примерно 320 концертов. В этом году, скорее всего, их будет чуть-чуть меньше, потому что залы стали чуть-чуть больше. Но в принципе, в дни, когда нет концертов, все равно запланированы какие-то мероприятия. Но долго дома сидеть я не могу, думаю: «Эх, когда уже на концерт поеду!». Концертная деятельность стала образом жизни, вошла в привычку. К тому же если нет гастролей, то я всегда в студии.

- А сколько тебе нужно времени, чтобы восстановить силы?

- Поспать часов шесть – будет идеально. Больше я спать не могу, мне жалко на это времени, кажется, что мало успею. Спортом пока заняться тоже не получается. Для меня самый спокойный и классный отдых – это все же студия звукозаписи. А вот лежать и отдыхать не по мне. Я вообще один месяц в году выделяю для того, чтобы навестить всех родственников, проехаться по любимым местам, пообщаться с друзьями. Мои мама и папа родом из одной деревни в Гафурийском районе. А вообще, родни у меня очень много, наверное, в каждом районе республики.

- Ты заявил, что планируешь в скором времени перебраться в Москву, а собственным жильем там уже обзавелся?

- В планах купить. Потому что оно все равно мне понадобиться, мы ведь собираемся выходить на федеральные каналы, запланировано много концертов с российскими артистами. Хочется спокойно приезжать работать в Москву в свою квартиру. Пока приходится жить в отеле. В Казани у нас творческий дом со студией звукозаписи. А в Башкортостане у меня есть дом в Красноусольске.

- На каждом концерте поклонницы просто задаривают тебя подарками. Причем, кроме традиционных цветов часто дарят и какие-то пакеты. Что же в них интересно, сувениры?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/709333" frameborder="0"></iframe> Радик Юльякшин дает интервью корреспонденту «КП - Уфа».

- Не только. В последнее время мой повседневный гардероб состоит сплошь из одежды, которую сами шьют наши девочки. Дома надеваю шерстяные носки, ношу шапки и шарфы, кофты, которые дарят поклонницы. Можно даже в магазин не ходить. Все это эксклюзивные вещи, созданные с любовью, поэтому с удовольствием их ношу. Подарков делают много, даже кукол дарили. В общем, можно уже музей открывать.

- От поклонниц нет отбоя. А как на счет одной-единственной ? Спутницу жизни ты еще не нашел?

- Нет, я пока холостой. Пока женитьбы в планах нет. Может, женюсь в тридцать три года, если получится, конечно.