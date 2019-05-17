Безногого жителя Башкирии, хотят оштрафовать за бурьян в огороде

65-летнего инвалида из Башкирии Виктора Ананьева хотят оштрафовать за нескошенную в огороде траву.

Вопиющий случай произошел на днях в селе Казанка Архангельского района Башкирии. По данным СМИ, жителю села наложили штраф за нескошенную траву в огороде, ссылаясь на то, что это создает пожароопасность. Все бы ничего, но у мужчины нет одной руки, вместо ног – железные протезы, и передвигается он исключительно на инвалидной коляске. Детей и внуков у 65-летнего Виктора Ананьева нет, он одинок, следовательно, и помочь некому.

Сам пенсионер рассказывал, что к нему приходил социальный работник, но и он последние полгода уже не появлялся. Хорошо, хоть соседи поддержали: услышав об этой истории, они пришли во двор инвалида и убрали с лица земли заросший бурьян. Но квитанция со штрафом должна прийти уже в ближайшие дни.

«Комсомолка» связалась с Инзерским сельсоветом, куда относится село Казанка. Секретарь перевела на заместителя главы сельского поселения, однако конкретного комментария по данному инциденту получить не удалось.

- Я не в курсе, честно, об этой истории. Впервые об этом слышу, поэтому ничего вам сказать не могу, - сказал Альберт Азаматов «Комсомолке».

Также в сельсовете отметили, что об этой истории узнали только через СМИ.

Ситуацию прокомментировали в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ.

- К Ананьеву уже выехали руководитель АНО Центр социального обслуживания населения Архангельского района "Родник добра" Розалия Рахмангулова, представитель межрайонного центра "Семья" Архангельского района и заместитель главы администрации по социальным вопросам Архангельского района Фарзана Хасанова. На обслуживании в центре социального обслуживания он никогда не состоял, в случае его согласия мы обязательно закрепим за ним социального работника. В любом случае, без внимания человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, не оставим, - прокомментировала пресс-секретарь ведомства Роза Кузьменко.

По словам главы администрации Архангельского района Александра Комзалова, штраф – не цель, главное было исключить опасность пожара.

- Деревня же сгореть может, а вместе с ней и люди не дай бог пострадают. Что потом делать будем? Кто отвечать будет? И все из-за травы, да бурьяна на участке. После визита комиссии опекун все скосил, так что спокойнее стало. Да и никакого штрафа не будет, ограничатся лишь предупреждением, - прокомментировал чиновник.