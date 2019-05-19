Радий Хабиров: «С таким руководством Роспотребнадзора я работать не буду»

На днях в башкирской столице разгорелся нешуточный скандал. Все началось с того, что ресторан, принадлежащий известному в Башкирии медиа-магнату Альберту Мухамедьярову, был оштрафован и закрыт Роспотребнадзором. Сумма штрафа составила порядка 900 тысяч рублей.

Дальнейшее развитие событий, пожалуй, удивило многих жителей республики. Альберт Мухамедьяров обратился к врио главы Башкирии Радию Хабирову с просьбой разобраться в ситуации. Накануне состоялась трехсторонняя встреча, где присутствовал, в том числе, руководитель Роспотребнадзора по Башкирии Евгений Степанов.

«НАБЛЮДАЕТСЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ»

Во время беседы Хабиров потребовал от Степанова прояснить ситуацию. В частности, ему показалось странным, что ресторан был закрыт. И это несмотря на отсутствие каких-либо жалоб на санитарные нормы. Более того, выяснилось, что проверка со стороны Роспотребнадзора была внеплановой.

-За этот период не было выявлено ни одного нарушения. То есть не было отравления, или каких-либо жалоб – посетовал Альберт Мухамедьяров.

В ответ на эти слова руководитель Роспотребназдора по Башкирии Евгений Степанов заявил, что именно этот ресторан был выбран для проведения внеплановой проверки не случайно. Якобы, сейчас в центре Уфы «наблюдается туристическая активность».

Резюмируя, предлагаем вдуматься в это заявление: предприятие общепита, на которое жалоб не было, было закрыто из-за заботы о туристах.

ПРОКУРОР РАЗБЕРЕТСЯ

Радий Хабиров такое стремление не оценил и открытым текстом заявил Степанову, что работать с ним не будет. Материалы проверки ресторана, принадлежащего Альберту Мухамедьярову, по требованию главы республики будут направлены в прокуратуру.

На фоне этого «классического» конфликта между бизнесом и надзорными органами стоит отметить тот факт, что Хабиров решил не только встать на сторону предпринимателя, но и решился на непростой шаг. Врио главы Башкирии предложил уволиться чиновнику федерального ведомства. Еще раз: руководителя Роспотребнадзора по Башкирии, которого глава республики не может ни назначить, ни уволить, он пытается отправить в отставку «по собственному».

- Я как-то не очень верил во всеобщее кошмарение бизнеса со стороны надзирающих органов... Но этот случай показал, что многое ещё нужно исправлять. Это предприятие потребнадзор просто пришёл и закрыл... И наложил на него штрафы. Наверное, есть за что штрафовать, но зачем закрывать?! С такой командой республиканского потребнадзора я работать не буду, - написал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.

СПРАВКА КП:

Помимо ресторана в центре Уфы Альберту Мухамедьярову принадлежит радиостанция «Европа Плюс – Уфа», «Радио Дача» и другие информационные ресурсы. Ранее ему же принадлежало скандально известное информагентство «Башмедиа».

Во времена Рустэма Хамитова Мухамедьяров фактически находился в опале. Его «Башмедиа» некоторое время была площадкой для нещадной критики республиканских властей. Сам он в 2012 году создал «Партию Народного Управления» и, по всей видимости, имел тогда политические амбиции. На сегодняшний день эта политическая партия ликвидирована.