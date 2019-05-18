2019-05-18T16:16:01+03:00
Звезды

Юбилей Радика Юльякшина: две тысячи зрителей, четырехчасовой концерт и подарок от главы Башкирии

Радий Хабиров посетил шоу звезды национальной эстрады и вручил юбиляру шарж известного карикатуриста Камиля Бузыкаева [фото, видео]
Мила КИЯН
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Радий Хабиров лично поздравил Радика Юльякшина с днем рождения. Фото: Марат МУЛЮКОВРадий Хабиров лично поздравил Радика Юльякшина с днем рождения. Фото: Марат МУЛЮКОВ
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В минувшую пятницу самый популярный на сегодняшний день артист башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин, выступающий под сценическим именем Элвин Грей, праздновал день рождения - ему исполнилось 30 лет.

Отметить знаменательную дату любимец публики впервые решил в родном городе, дав юбилейный концерт в развлекательном комплексе «Огни Уфы». Выбор площадки, на которой проходил концерт, сразу удивил поклонников артиста, уже дважды собиравшего в башкирской столице восьмитысячный спортивный комплекс «Уфа-Арена». Вместимость же большой сцены РК «Огни Уфы» - «Колизео» всего 1,5 тысячи, что маловато для многочисленной армии фанатов харизматичного башкирского артиста.

Артист впервые отпраздновал юбилей в родном городе. Фото: Марат МУЛЮКОВ

Артист впервые отпраздновал юбилей в родном городе. Фото: Марат МУЛЮКОВ

Действительно, желающих попасть на юбилейный концерт оказалось намного больше - перед выступлением около комплекса было довольно много тех, кто рассчитывал на «лишний билетик», которых, конечно, не было. Когда зрителей пустили в зал, оказалось, что танцпол забит под завязку. Перед сценой тола была особенно плотной - фанаты старались очутиться как можно ближе к своему кумиру, чтобы вручить ему сувениры и цветы. В итоге поздравить любимца публики собралось порядка двух тысяч зрителей, съехавшихся со всей республики и других регионов. Несколько раз возбужденная толпа принималась дружно скандировать: «С днем рождения!», чем очень растрогала юбиляра. Но, пожалуй, главным и желанным гостем в этот вечер стал врио главы республики Радий Хабиров, который появился в VIP-ложе «Колизео» через минут 40 после начала концерта.

В концерте принималии участие и артисты лейбла " Elvin Grey". Фото: Марат МУЛЮКОВ.

В концерте принималии участие и артисты лейбла " Elvin Grey". Фото: Марат МУЛЮКОВ.

- На нашем концерте присутствует руководитель Башкирии, друзья! Давайте его поприветствуем! – отметил Радик и добавил, обращаясь к высокому гостю. - Я подписан на ваш Инстаграм, слежу за вами. А вы следите за мной? Да?! Очень приятно! Давайте сейчас споем одну песню, а потом мы сделаем селфи, можно?

Радий Хабиров был не против, и, исполнив очередную композицию, герой вечера поспешил в VIP-ложу, где кроме высокого гостя находились мама артиста - Нафиса и его продюсер Александр Слюсаренко.

- Уфа! Это будет крутое фото: ручки-ножки - все поднимаем! - подзадорил Радик возбужденную толпу. - Балкон, извините, пожалуйста, мы с вами тоже сделаем, но вторым дублем.

Радий Хабиров расцеловал маму юбиляра, обнял виновника торжества и вручил ему подарок - дружеский шарж на артиста работы известного уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева. Впрочем, на концерте Радий Хабиров не задержался : через полчаса он покинули зал. А юбиляр и его коллеги, казанские гости и просто друзья радовали публику почти четыре часа.

В числе VIP-зрителей была мама юбиляра Нафиса, которую Радий Хабиров поблагодарил за талантливого сына. Фото: Марат МУЛЮКОВ

В числе VIP-зрителей была мама юбиляра Нафиса, которую Радий Хабиров поблагодарил за талантливого сына. Фото: Марат МУЛЮКОВ

Кстати, Радий Хабиров в тот же вечер выложил в своем Инстаграме фото с артистом и его матерью, снабдив его подписью: «Этот парень делает для нашей республики столько, сколько, наверное, не делают многие, наделенные властью и деньгами. Спасибо, Радик! И с днем рождения!"

Радий Хабиров на концерте Радика Юльякшина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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