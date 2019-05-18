«Самый добрый и веселый»: стала известна личность 16-летнего подростка, погибшего на ж/д путях в Башкирии

Стала известна личность подростка, погибшего на железнодорожных путях в Башкирии. Им оказался 16-летний житель Давлеканово Ренат И. Друзья молодого человека до сих пор не могут поверить в случившееся и скорбят по своему так рано ушедшему товарищу.

«ГОВОРЯТ, ЧТО БЫЛ В НАУШНИКАХ»

Трагедия произошла вчера вечером, 17 мая, неподалеку от железнодорожной станции «Давлеканово». Как сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, Ренат решил перебежать через железнодорожные пути, хотя видел, что на него с огромной скоростью летит грузовой поезд. К сожалению, подросток не рассчитал расстояние, и рокового столкновения избежать не удалось. От полученных серьезных травм молодой парень скончался на месте.

- Хотя есть версия, что он просто шел в наушниках вдоль путей, вот и не услышал шум приближающегося поезда, - рассказывает подруга погибшего Мария Т. (все имена несовершеннолетних изменены – ред.) – Из нашей компании никто не видел, как все это произошло, лишь позже узнали.

Версию, что Ренат мог свести счеты с жизнью, друзья в голос отвергают.

- Ренат был самым позитивным человеком, которого я только знаю, никогда не унывал, - признается близкий друг парня. – Он всегда хотел жить, любил жизнь, у него никогда и мысли не было о смерти. Это просто роковое стечение обстоятельств….

Друзья уверены, что случившееся - роковое стечение обстоятельств. Фото: соцсети

УЧИЛСЯ НА ПЕРВОМ КУРСЕ НА ТРАКТОРИСТА

Как рассказывают друзья, Ренат жил с бабушкой и дедушкой. Родители его выпивали, поэтому парень называл себя сиротой. Ренат хорошо учился в школе, увлекался спортом, борьбой, и поступил на первый курс профессионального училища, где учился на тракториста.

- Он был самый лучший: веселый, открытый, замечательный друг, - признается приятельница погибшего Мария Т. – Для нас это огромный шок, что больше никогда его не увидим, не погуляем вместе. Пусть покоится с миром. Такому молодому и жизнерадостному только жить и жить.

Похороны молодого человека состоятся завтра, в родном Давлеканово. У Рената остался младший брат, который до сих пор не может осознать, что примера и опора в жизни больше нет.

У погибшего парня остался младший брат. Фото: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

- В настоящий момент проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ. - По результатам проверки будет принято решение и внесено представление об усилении мер безопасности на железной дороге.

Редакция "Комсомольской правды-Уфа" приносит искренние соболезнования близким погибшего молодого человека.