Что делать уфимцу, если в магазине случайно разбил товар?

Недавно мне довелось заглянуть в сетевой магазин возле дома, чтобы прикупить продуктов для ужина. Как обычно, под вечер возле касс образовались огромные очереди, и чтобы пройти к самой дальней кассе, работающей по безналичному расчету, мне пришлось протискиваться между узкими стеллажами, заставленными стеклянными банками с кофе.

Одно неосторожное движение, и вот уже банка летит на кафельный пол и с грохотом разбивается на тысячи мелких осколков. «Надо бы уборщицу позвать, все же тут маленькие дети ходят», - подумала я, но не успела даже открыть рот, как ко мне подлетела взмыленная продавщица и начала требовать немедленно отплатить испорченный товар.

Я пыталась объяснить, что проход к кассе был очень узкий, и с огромной тележкой там нереально пройти, ничего не задев, но продавщица не унималась. Очередь уже с нескрываемым интересом следила, чем же закончится наша перепалка, а на помощь сотруднице магазина уже мчался разъяренный охранник, намереваясь выбить оплату за причиненный ущерб. В какой-то момент я настолько растерялась, что выложила 400 рублей за злосчастную разбитую банку кофе, и чертыхаясь, поспешила на выход. Лишь только немного успокоившись, до меня дошло, что во всей этой неприятной ситуации закон был на моей стороне, и ничего возмещать магазину я не была обязана.

Когда стоит расплачиваться за испорченный товар и как осадить не в меру зарвавшихся охранников и сотрудников магазина, подскажет «Комсомолка».

Если товар разбился, потому что проходы между стеллажами слишком тесные, вашей вины тут нетФото: Дарья ЮДИНА

ТРЕБУЙТЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СВОЕЙ ВИНЫ

Конечно, ни один продавец не улыбнется вам ласково, если вы разбили стеклянную бутылку с минералкой или банку дорогого кофе, но и оплачивать причиненный ущерб «без суда и следствия» вас тоже никто принуждать не может. Также многое зависит от того, успели вы оплатить покупку, или нет.

Согласно статье 493 ГК РФ, договор розничной купли-продажи считается заключенным в тот момент, когда продавец выдала вам кассовый чек. Это значит, что все риски по порче товара целиком и полностью ложатся на вас, как полноправного владельца. Если вы товар оплатить не успели, то товар является собственностью магазина, который несет за него ответственность. Также многое зависит от того, был ли испорчен товар умышленно. Как правило этот вопрос решается в судебном порядке, и если представителям магазина удастся доказать ваш вредный умысел, то оплатить ущерб вам все же придется. Так что, если продавец истерично требует денег за разбитую банку с огурцами, смело предлагайте ей обращаться в суд и там предоставить убедительные доказательства вашей вины – записи с камер видеонаблюдения или показания свидетелей. Как правило, многие магазины предпочитают смириться, особенно, если причиненный ущерб небольшой, и отпускают «виновников» восвояси.

КОГДА ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ОБЯЗАН ПЛАТИТЬ ЗА ИСПОРЧЕННЫЙ ТОВАР?

Самая частая проблема в большинстве магазинов – узкие проходы между стеллажами. А если уж они заставлены товарами в стеклянной таре, шатающимися от любого прикосновения, то это однозначно вина магазина. Согласно ГОСТу, ширина основных проходов в торговом зале должна быть не менее 1,4 метра (в случае с крупными гипермаркетами эта цифра увеличивается до 2,5 метров). Если эта норма нарушена, смело грозите обращением в госпожарнадзор – в случае выявленных нарушений магазину грозит административное наказание. Также вас никто не имеет права заставлять платить, если товары выставлены в замысловатые пирамиды: берешь один, рассыпаются все. В этом случае все вопросы к сотруднику отдела, не позаботившемуся об устойчивости товаров.

Если уборщица плохо вымыла пол, и вы, поскользнувшись на мокром кафеле, снесли товар с витрин – вы тоже ничего оплачивать не должны, поскольку испортили его не специально. На всякий случай, фиксируйте все нарушения на телефон, чтобы никто не смог обвинить вас в выдумках.

Если вы поставили бутылку или банку на транспортную ленту на кассе, и она во время движения разбилась, не успев отразиться в чеке, - в этом случае также ответственность за испорченный товар также несет магазин.

Если вы поскользнулись на мокром полу и разбили товар, это вина магазинаФото: Олег РУКАВИЦЫН

КОГДА ЗАПЛАТИТЬ ВСЕ ЖЕ ПРИДЕТСЯ?

Не нужно думать, что можно, зайдя в магазин громить все налево и направо и не понести за это никакой ответственности. К примеру, если вы взяли в руки банку с огурцами, чтобы прочитать состав, но случайно ее уронили – придется заплатить. Если вы устроили с друзьями забег с тележками и снесли витрину – тоже придется заплатить. Если вы решили устроить скандал со второй половиной и вместо посуды начали крушить полки с товаром – придется отвечать материально. За любой ущерб, причиненный магазину в процессе драки или состоянии алкогольного опьянения, - вы обязаны заплатить в полном размере и еще извиниться за свое неподобающее поведение.

А что если виновником происшествия стал маленький ребенок, который бегал по магазину и нечаянно что-то уронил или разбил? Отвечать за него по всей строгости или списать все на «детские шалости»? Закон в этом случае предусматривает, что за все действия ребенка отвечают его родители или опекуны. Если малыш скинул банку с прилавка специально или, играя в догонялки прямо в магазине, то родителям придется оплатить товар. Если чадо поскользнулось на мокром полу или зацепило локтем товар в узком заставленном проходе – то ответственность за порчу товара несет магазин.

Но если вы украли товар, ответственность придется нести в полном размереФото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОХРАННИК ХОЧЕТ ОБЫСКАТЬ ВАС ИЛИ РАСПУСКАЕТ РУКИ?

Если урегулировать конфликт мирным путем не удалось, и охранник грозит вас за шкирку отвести в подсобку до приезда полиции или требует вывернуть карманы и продемонстрировать содержимое сумки, не нужно покорно следовать требованиям – закон на вашей стороне!

Также стоит различать сотрудников вневедомственной охраны – росгвардейцев, которые приезжают по вызову тревожной кнопки, и ЧОПовцев, которые работают непосредственно в магазине. Если первые имеют полное право и задержать, и попросить предъявить документы, и составлять протоколы, и даже применять оружие в случае крайней необходимости, но круг полномочий ЧОПовцев существенно ограничен.

Например, охранник не имеет права забирать у вас документ, удостоверяющий личность, и удерживать его в качестве залога за испорченный товар. Охранник не может вас грубо хватать, заставлять вывернуть карманы, и вообще применять к вам какую-либо физическую силу или оскорблять прилюдно. При любой попытке продемонстрировать свою силу, напомните ему о статье 203 УК РФ «Превышение служебных полномочий работником частной охранной организации», по которой не в меру ретивому охраннику может грозить до 7 лет лишения свободы. Для защиты своих прав смело пишите жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру, а также можете обратиться с иском в суд. Также не забудьте написать проникновенное письмо руководству магазина и указать ему на неподобающее поведение некоторых сотрудников. В большинстве случае, чтобы не портить свою репутацию, хамов и грубиянов могут оштрафовать или даже уволить.

КОМПЕТЕНТНО:

Комментирует юрист Филюс Исмагилов:

- Если охранник в магазине ведет себя грубо, хамит и распускает руки, немедленно вызывайте полицию. Если все же какое-то физическое насилие было уже совершено, то все равно обращайтесь в полицию и пишите заявление. Не забудьте указать, в каком магазине и в какое время произошел инцидент, укажите ФИО охранника, подробно опишите ситуацию. По возможности заручитесь поддержкой свидетелей, также можете зафиксировать поведение охранника на видеокамеру – нарушения здесь нет, зато запись охладит пыл зарвавшегося сотрудника. Помните, что закон на вашей стороне – за превышение должностных полномочий охранника могут уволить и лишить лицензии, а при серьезных правонарушениях ему грозит уголовное наказание.