«Хорошо, хоть успели проснуться!»: семья из Башкирии с детьми чудом спаслась при пожаре

В Башкирии из пожара спаслась семья с двумя детьми, но пожарные не смогли подъехать близко к дому из-за газовой трубы.

Страшный пожар вспыхнул в ночь на 11 мая в селе Аскино – из огня чудом спаслись молодые супруги Лилия и Риваль Г., а также их маленькие дети – пятилетний сын и кроха-дочь, которой едва исполнилось пять месяцев. Пламя уничтожило дом, который Риваль с любовью строил для своей семьи, вкладывая туда все силы и средства. Пожарные приехали мигом – но не смогли подобраться к полыхающему строению из-за низкой газопроводной трубы, перекрывшей проулок. Пришлось тянуть шланги, но драгоценное время было упущено, и от добротного, почти достроенного дома остались лишь обугленные руины.

ПОЖАРНЫЕ НЕ СМОГЛИ ПОДЪЕХАТЬ К ГОРЯЩЕМУ ДОМУ

- Сын давно мечтал, чтобы дети жили в просторном и уютном доме, - со слезами вспоминает мать Риваля Зубаръят Г. – Он у меня после аварии, позвоночник сломанный был, а сам трудился – своими руками и баню, и гараж построил. На строительство дома взял субсидию, на материнский капитал купил стройматериалы. Уже и стены возвел, и крышу черепицей облицевал, и двери, и окна вставил. Осталось только внутреннюю отделку закончить – и въезжай, живи…

Пожар вспыхнул под утро: семья ночевала в старом доме, и в четыре часа утра Лилия проснулась от странного шума. За окном что-то громко трещало, а в комнате пахло гарью. Выглянув в окно, молодая женщина с ужасом увидела, что строящийся дом полыхает, а пламя уже перекидывается на обшивку старого домика. Разбудив детей, супруги выбежали на улицу, и только оказавшись в безопасности, позвонили пожарным.

Газовая труба расположено слишком низко, и пожарные машины не смогли подъехать напрямую к дому

- Сын еще успел друзьям позвонить, те примчались через минуту и помогли вытащить вещи и технику, - рассказывает Зубаръят. – И пожарные быстро приехали, но к дому из-за этой злосчастной газовой трубы подъехать не смогли. Пришлось тянуть шланги 300 метров, а время-то шло! В итоге сгорел дом полностью – одна стена из шлакоблоков осталось. А так, может, хоть второй бы этаж спасти удалось, ведь огонь на первом вспыхнул.

Женщина признается, что самое главное для нее – что дети и внуки остались живы, но и боль за сына, тяжело переживающего все эти события, не отпускает.

- Спасибо пожарным, хоть баню и гараж у огня отстояли, да и обшивку старого дома успели потушить. Сейчас дети там живут, ведь податься им больше некуда, - вздыхает Зубаръят Г.

«ЭТО МОГ БЫТЬ УМЫШЛЕННЫЙ ПОДЖОГ!»

Сейчас погорельцы гадают – из-за чего вообще мог вспыхнуть пожар, ведь в новом доме не было еще проведено электричество, ни подведен газ. Супруги и их родные подозревают, что причиной возгорания мог стать поджог.

- Возле нас живут две неблагополучные семьи, - рассказывает Зубаръят. – Часто выпивают, друзей к себе водят, а потом гудят до утра. Кто знает, может, им что в голову взбрело – позавидовали, или еще что… В любом случае сейчас ведется следствие, дознаватели должны определить причину пожара, и виновен ли кто в нашем горе.

Также женщина поведала, что сын уже судился с газовой организацией, но оба раза проиграл суд.

Дом сгорел дотла, осталась лишь стена из шлакоблоков

- Изначально Риваль решил строить дом из железных балок. Он не хотел деревянный дом, словно предчувствовал беду, - вздыхает мать мужчины. – Но вот из-за газопровода строительный кран так и не смог подъехать к дому, так что от затеи пришлось отказаться. Нам тогда прямо заявили: в архитектурном плане и смете все продумано, хотите перенести трубу – делайте это за свой счет. А это около 100 тысяч рублей, где же нам взять такие деньги? Возле нас стоят четыре дома, пятый строится – а если опять какой пожар или другое несчастье приключится, опять помощь подобраться не сможет? Там же дети живут, очень опасно…

ОФИЦИАЛЬНО

- 11 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Башкирии поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Аскино. На месте работали 3 единицы техники и 7 человек личного состава. На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение крыши строящегося дома. Для тушения пожара огнеборцами проложены две магистральные линии. Газовая труба на ход ликвидации пожара никак не повлияла. В результате пожара огнем уничтожена крыша дома и стены, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.