Уфимка вышла замуж за покойника, чтобы заполучить его квартиру

Интересным способом решила улучшить свое материальное положение 51-летняя уфимка Аделя С. (имя изменено – ред.). Женщина давно проживала одна в тесной квартирке, а вот сменить жилье на более просторное, средства не позволяли. Тогда уфимка решила провернуть занятную аферу – заключить брак … с покойником! Вот только следствие задумку женщины не оценило и признало ее виновной в особо крупном мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

ЗАКОННАЯ ЖЕНА И НАСЛЕДНИЦА КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

Вся эта история началась осенью позапрошлого года. От знакомых Аделя случайно узнала о смерти одинокого пожилого мужчины – мол, умер тот год назад, а однокомнатная квартира стоимостью более 2 миллионов рублей так и пустует, ведь наследников-то нет. «Чего добру зря пропадать?» - смекнула предприимчивая уфимка и решила присвоить квартиру. У местных умельцев женщина заказала поддельное свидетельство о браке с усопшим, а позже предъявила его в суде, как законная наследница, претендующая на вожделенные квадратные метры.

Вот только аферистка не учла, что в суде все документы тщательно изучаются на подлинность, и махинация быстро раскрылась. Против мошенницы возбудили уголовное дело, и Аделе ничего не оставалось как полностью признать свою вину и чистосердечно раскаяться. Впрочем, уфимке повезло, она отделалась условным сроком, а вот о квартирке ей придется теперь забыть.

- Судом женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 2 месяца условно с испытательным сроком на 3 года, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.