Ресторанам и барам Башкирии готовят полусухой закон

Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят проект закона, который введет очередные ограничения на продажу горячительных напитков. На этот раз речь идет о полном запрете продажи спиртного с 23 часов в любых заведениях, расположенных в жилых домах. С такой инициативой выступили депутаты Брянской областной Думы. Их поддержали коллеги из Парламента Башкирии.

Формально, речь идет о расширении полномочий депутатов региональных законодательных органов. Предполагается, что после поправок в Федеральный закон, парламентарии смогут самостоятельно вводить дополнительные ограничения по продаже спиртного. В реальности же речь идет о конкретной инициативе: запретить торговлю алкоголем в ночное время в барах, клубах и буфетах, расположенных на первых этажах и в пристроях жилых домов.

НОВЫЙ ЗАПРЕТ

Депутаты башкирского Парламента не только поддержали эту идею, но и внесли в Госдуму положительный письменный отзыв.

- Дело в том, что помимо неблагополучной ситуации с питейными заведениями в жилых домах существует еще одна проблема. Федеральный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 23 до 8 часов по местному времени нередко преодолевается путем имитации оказания услуг общественного питания.С помощью барной стойки или одного-двух столов магазины маскируются под те же рюмочные, бары, буфеты. В итоге точек продажи алкоголя в жилой зоне в ночное время становится еще больше, что крайне негативно сказывается на ситуации с общественным порядком, - прокомментировал проект закона спикер Курултая Константин Толкачев.

Что касается очередного запрета на продажу алкоголя, то с точки зрения авторов законопроекта все логично – он нужен для борьбы с круглосуточными магазинами, замаскированными под бары. А как быть с «классическими» питейными заведениями, в силу ряда причин оказавшихся на первых этажах жилых домов? Готовы ли они к неизбежным убыткам? Ведь, в конечном итоге, от этого зависят налоговые отчисления. В том числе, в республиканский бюджет.

БИЗНЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ

Представители бизнес-сообщества Башкирии на удивление поддержали эту инициативу. Исполнительный директор регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Тимур Лукманов в беседе с «Комсомолкой» подчеркнул, что снижение объемов торговли алкоголем – общероссийская тенденция.

- До сих пор в нашу организацию не поступало ни одной жалобы от предпринимателей, в связи с новыми ограничениями по продаже алкоголя. Все потому, что они поддерживают эту инициативу. Бизнесмены республики без проблем смогут подстроиться к новым условиям. Хотелось бы отметить, что алкогольный бизнес сейчас не очень котируется, а идеи здорового образа жизни как раз в тренде, - подытожил Тимур Лукманов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ранее власти Башкирии уже предложили существенно ограничить торговлю алкоголем. Сначала от правительства поступило предложение расширить запрет на продажу спиртного с 22:00 до 10:00 часов. Напомним, сейчас горячительные напитки запрещено продавать с 23:00 до 09:00 часов. В том, что эта инициатива уже в ближайшее время станет республиканским законом, сомневаться не приходится.

Еще одна идея башкирских чиновников в борьбе с алкоголизмом – запретить продажу спиртного в магазинах, где вход расположен со двора или с торца жилого дома. Таким образом, предполагается, что любители «зеленого змия» будут реже употреблять горячительные напитки на детских площадках.

Ну, и наконец, около месяца назад врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил полностью запретить торговлю алкоголем в день проведения Сабантуя. Известно, что идею уже поддержали в правительстве и Парламенте республики.