Легенды о русалках и краснокнижные кувшинки: едем из Уфы на озеро Карагайкуль

Почти в 400 километрах от Уфы, в Учалинском районе республики, есть удивительная природная достопримечательность – озеро Карайгуль, что в переводе с башкирского означает «Сосновое озеро» («Карагай» - сосна, сосновый бор, «куль» - озеро). А вот местные любовно зовут его Ворожеичем, ведь, согласно старинным легендам и преданием, на его берегах люди собирались, чтобы ворожить – прыгали через костер на Ивана Купалу, молили богов о плодородии земли и богатом урожае. Да и сейчас сюда приезжают люди, увлекающиеся эзотерикой, чтобы зарядиться положительной энергетикой. «Комсомолка» расскажет, как добраться из Уфы до этого удивительного озера, где там остановиться, и что посмотреть.

КАК ДОЕХАТЬ?

Чтобы доехать до Карагайкуля из Уфы, нужно проделать немалый путь – 382 километра. Если вы едете на машине, то следуйте по трассе М5, а в районе Миасса поверните в сторону Учалов. Как доедете до села Тунгатарово, поверните направо и двигайтесь до Вознесенки, а там снова поверните направо, в сторону села Кажаево. Дорога как раз пролегает через нужное нам озеро.

Кстати, по пути к Ворожеичу вы сможете увидеть и знаменитую гору Ауш, и Арский камень, и Шариповский водопад, а также полюбоваться на местные пещеры, которые притягивают спелеологов со всей республики, посетить Учалинский карьер и Ахуновский Стоунхендж.

GPS-координаты озера: N 54º 40.453´; E 59º 35.642´.

Сам Карагайкуль – совсем небольшой по размерам – около километра в длину и 600 метров в ширину, при этом его глубина не превышает шести метров. В южной части Ворожеича есть небольшой остров, на котором любят проводить время местные рыбаки.

Есть несколько предположений относительно происхождения озера: кто-то утверждает, что озеро образовалось в результате падения метеорита, а кто-то уверен, что Ворожеич – ни что иное, как жерло древнего потухшего вулкана, но до сих пор эти версии не нашли научного подтверждения.

Местные жители поговаривают, что озеро обладает магической силой

НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

Как уже было сказано, в первую очередь, к Ворожеичу едут эзотерики со всей Башкирии, а также те, кто увлекается гаданиями и мистическими историями. Некоторые считают, что вода в озере обладает магической силой, и способна исцелить любые хвори, и наделить силой. Другие едут, чтобы собственными глазами увидеть русалок и водяных, которые, согласно местным легендам, по ночам выбираются на берег и поют при свете луны, заманивая в свои сети случайных прохожих. На первый взгляд, озеро действительно выглядит сказочно – особенно, когда распускаются белые кувшинки, так называемые «русалочьи цветы». Но сколько туристы не пытались разгадать тайну Ворожеича, ни русалок, ни других водяных существ никому увидеть не удалось.

Озеро Карагайкуль знаменито и тем, что, согласно местным преданиям, в 1937 году тут утопили церковный колокол, принадлежавший знаменитому Свято-Вознесенскому храму (второй же колокол отправили в Магнитогорск на переплавку). И хотя дайверы неоднократно прочесывали дно озера в поисках артефакта, утопленный колокол найти так и не удалось. Зато в двухстах метрах от берега водолазы наткнулись на необычную круглую воронку диаметром почти два метра. Есть мнение, что оттуда выходит подземная река, поэтому озеро не мелеет даже в самые засушливые лета.

Кстати, в Свято-Вознесенский храм в селе Вознесенка стоит обязательно отправиться после посещения озера. Этот уникальный памятник старинной архитектуры был построен в конце 18 века, когда небольшое поселение русских золотодобытчиков разрослось до настоящего села. Сам храм построен в русско-византийском стиле – пятиглавый, с тремя престолами и треъярусной колокольней. Несмотря на трудные годы советской власти, когда церкви разрушали или передавали под административные нужды, Свято-Вознесенский храм выстоял: в 1990 году в нем возобновились богослужения, а туристы приезжают полюбоваться прекрасно сохранившимися фресками и росписью стен, выполненными итальянскими мастерами.

Посередине озера расположился небольшой остров, на котором часто собираются рыбаки с удочками

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

Озеро Ворожеич окружают холмы, поросшие густым березняком, а его берега покрыты зарослями камышей, кувшинок и роголистника. Возле водоема можно и встретить редкие растения, занесенные в Красную книгу – василек Маршала, альпийская астра и другие. Воздержитесь собирать цветы в букеты, лучше любоваться ими со стороны, чтобы не получить штраф.

Перед тем как планировать поездку, заранее позаботьтесь, где будете жить. Рядом с озером нет ни одного населенного пункта, поэтому либо ставьте палатку, либо можете снять посуточно квартиру в Учалах. Большинство приезжающих туристов предпочитает все же ночевать в палатке, чтобы с утра наслаждаться красочным закатом, отражающемся в зеркальной глади, вдыхать ароматы степного разнотравья и слушать щебет птиц. Вот только чтобы выбрать место с выходом к воде, придется постараться – все берега поросли высокой травой, и дно там илистое и вязкое. Также не забудьте взять с собой теплую одежду (по вечерам у воды бывает прохладно), запас питьевой воды и пропитания (поблизости нет продуктовых магазинов) и репелленты, чтобы защититься от мошек и комаров.

Также Карагайкуль наверняка понравится любителям рыбалки: в озере водятся и караси, и плотва, и лини, и окуни, и крупные щуки. Что может быть лучше, чем уха, сваренная прямо на берегу озера? Вот только о дровах для костра стоит позаботиться заранее и привезти их с собой, а также следить за костром и хорошенько прибраться после себя, ведь озеро имеет статус памятника природы и тщательно охраняется.

У Карагайкуля есть еще одна интересная особенность – возле озера можно наткнуться на месторождения яшмы – редкого поделочного камня и привезти домой сувенир.