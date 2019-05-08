2019-05-08T22:20:45+03:00
Общество

В Уфе расцвела сакура

Жители города устраивают у дерева фотосессии
Рустем АХУНОВ
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В уфимском ботаническом саду расцвела сакураВ уфимском ботаническом саду расцвела сакураФото: Рустем АХУНОВ
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В начале мая в уфимском ботаническом саду расцвела сакура.

Дерево будет цвести еще несколько дней Фото: Рустем АХУНОВ

Дерево будет цвести еще несколько днейФото: Рустем АХУНОВ

Известно, что нежно-розовыми цветками дерево покрылась на минувших выходных. С этого дня каждый день в сад приходят десятки уфимцев. Кто-то фотографирует красивый вид на камеру мобильного, а другие и вовсе устраивают у дерева настоящие фотосессии с декорациями и костюмами.

В Уфу дерево привезли из Европы Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфу дерево привезли из ЕвропыФото: Рустем АХУНОВ

Тем, кто хочет увидеть необычное для наших краев дерево в момент цветения нужно поторопиться. Дело в том, что цветки покрывают ветки сакуры всего неделю. Таким образом, последние цветы опадут на землю уже к 12 мая. Любопытно, что в Уфу сакуру привезли из Европы.

Цветки появились на дереве в прошлое воскресенье Фото: Рустем АХУНОВ

Цветки появились на дереве в прошлое воскресеньеФото: Рустем АХУНОВ

Полюбоваться на цветение японского дерева можно на территории Южно-уральского ботанического сада. Вход платный – 150 рублей. Помимо сакуры, гости сада могут посмотреть на необычные растения в местной оранжерее.

Уфимцы любят делать снимки у японского дерева Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимцы любят делать снимки у японского дереваФото: Рустем АХУНОВ

КСТАТИ

Скоро в Уфе должно появиться еще одно место для красивых фотографий. Ближе к концу мая красивые цветки появятся на декоративных яблонях в парке Матросова, что в историческом центре столицы республики. Внешне цветки этого дерева сложно отличить от японской вишни. Яблоня цветет дольше, поэтому сделать красивый кадр успеют все. Тем более, за вход в парк платить не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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