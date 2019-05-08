Юрий Шевчук: «9 мая пойду в храм - поставлю свечку по всем погибшим и чтобы не было войны»

Знаменитый рок-музыкант постоянно в движении - гастроли, концерты, новые песни... Перед майскими праздниками устроил себе небольшой отпуск - прилетел в Уфу, где еще в прошлом веке и была создана легендарная группа. Приехал проведать маму и повидать друзей юности. Репортеры « Комсомолки», пользуясь случаем, напросились в гости: за чашкой чая поговорили с музыкантом о том, что его волнует.

- Юра, судя по всему, старость вас дома точно не застанет - вы всегда в дороге, всегда в пути...

- Этот год для группы «ДДТ» начался напряженно. В феврале мы сыграли на «Чартовой дюжине», получили приз за лучший альбом года - «Галя ходи» - и это было очень приятно, потому что трудились над ним долго. Потом проехали с концертами «История звука» по Волге и продолжили в Сибири : Новосибирск, Иркутск, Кемерово, Барнаул... Сибиряки – замечательные! Есть душевное здоровье. А через три дня начался тур по США и Канаде - девять концертов и достаточно жесткий график: концерт, перелет, ночевка в гостинице, концерт - и опять перелет. Играли хорошо. Залы битком. Одно из главных выступлений было в Нью-Йорке - на Таймс-сквер, в самом центре западного мира, так сказать. Кстати, многие американцы сильно недоумевали и удивлялись, когда я спрашивал их, почему они Россию не любят, как у нас говорят.

- Там же люди устроили флешмоб - прямо на улице распевали «Еду я на родину»

- Это уже после концерта было. Конечно, играли в основном для наших соотечественников - во многих городах, где мы выступали, были люди из Казахстана, стран Балтии, Кавказа, Белоруси, Украины и т.д., не считая России. Конечно, из Башкирии тоже. Когда я говорил на концертах : «Уфа!», иногда такой ор стоял в зале! Это, конечно, и приятно, и печально.

- Так вы же там даже призывали иммигрантов «паковать чемоданы и возвращаться в Россию».

- Шутка , конечно, удалась. Но чтобы люди отсюда не уезжали, нужно жизнь для них сделать более свободной, привлекательной и полной перспектив, особенно в малых городах.

- А какая публика там была - молодежь или люди постарше?

- Разная - и молодежи много было, и людей постарше, моих ровесников. Я всегда говорю: неважно в каком теле душа - в старом или молодом. Главное, чтобы была. Кстати, в Торонто на концерте был уфимец, звукорежиссер Юра Федосов - мы с ним еще первые мои песни записывали в ДК «Нефтяник». Всем, кто его помнит, он просил привет передать.

Вернулись в Россию в начале марта и вскоре отыграли два концерта - один в Санкт-Петербурге, другой в Москве. На камерной сцене Александриинского театра состоялся благотворительный вечер, организованный фондом АдВИТА. Участвовали: замечательный писатель Людмила Улицкая , читала прозу, Сурганова была со струнным оркестром и «ДДТ» с акустикой - это был концерт на троих. Собрали денег для питерской онкологической больницы. А потом в Москве открыли вновь знаменитую «Горбушку» - рок-н-рольное сердце андеграунда девяностых. Алексей, сын легендарного, ушедшего от нас, Саши Ларина, директора «Горбушки», взял в аренду этот зал, договорился с «Роскосмосом». Мы выступали как раз в день космонавтики. Народу было, конечно, очень много. Зал вмещает две с половиной тысячи, но желающих было намного больше - билеты раскупили буквально за несколько дней.

- На этом концерте прозвучали три совершенно новые песни - «В постели», которую вы в Америке уже опробовали, «Лажа» («Песня старого рокера») и «Весна как мед» , эта вообще исполнялись впервые. И когда только вы все успеваете, Юрий Юлианович ?

- Телевизор надо меньше смотреть, дорогие мои. Я вот первого января проснулся в десять утра у себя в деревеньке, сел за стол с какой-то техникой, клавишами, да так и почти не вставал до двадцать первого числа. Написал с десяток песен, практически новый альбом - сам удивился, давно со мной такого не случалось. Кстати, двадцать первого января случился неожиданный скачек напряжения и почти вся моя аппаратура сгорела. Понял – хватит, остановись!

- В «Горбушке» вы публику изрядно так повеселили, когда «Песню старого рокера» вышли петь в парике, да еще ваша вокалистка Алена Романова нацепила на голову рыжий ирокез.

- Мы вообще-то хотели клип снять, но не хватило времени. Это песня, в которой самоиронии много. Герой - старый рокер : «Девяностые снаружи, семидесятые внутри». Вы знаете, таких легендарных чуваков, старушек в пирсинге и наколках – их немало, бывших хиппанов, побитых жизнью идеалистов, красиво философствующих. Когда-то, в шестидесятых-восьмидесятых , они кайфовали, вели себя креативно в жизни и на концертах. В общем , это песня о том, что все когда-то исчезает, но что-то в душе остается. Рок-н-ролльщик настоящий, не важно сколько ему лет - пятьдесят или девяносто, уходит молодым. Так же, как все летчики исчезают в небе.

- Как поется в этой самой песне: «И пусть мне девяносто, сдохну молодым».

- Конечно, у нашего героя есть усталость. Я вижу некоторых коллег, которым приходится играть на разных корпоративах с одной только целью - заработать денег, у них уже лет двадцать нет никаких новых мелодий, и они эту лямку рок-н-ролльную тянут, обильно потея,- седые, лысые, с одышкой... Но с другой стороны, они ее все-таки тащат! Поэтому песня эта со знаком плюс.

- Новую программу когда нам ждать ? Эти новые песни в нее войдут?

- Я вообще пока не знаю, какой будет новая программа «ДДТ». Историю звука играли два года, примерно в восьмидесяти городах с ней побывали - и в России, и почти во всех странах бывшего Союза, и в Европах. А сейчас задача сделать новую программу - и какой она будет, я вообще не представляю, но это и интересно. Пока ее нет, придется подождать - у нас принцип: не играть в одном городе спектакль дважды, мы чесом не занимаемся. Может быть с акустикой осенью в Уфу приедем.

- Было бы здорово - давно уже не было здесь такой программы. Акустика сейчас очень востребована.

- Она достаточно у нас изменилась. Похорошела. Люди ждут доверительного, душевного разговора, может быть не меньше, чем рева электрогитар, овердрайва. Сейчас такие серьезные беседы о жизни, как на кухне, необходимы, они утешают, потому что времена тяжелые, многие люди не живут, а выживают - я езжу по стране, вижу.

- Уфимцы надеялись, что «ДДТ» выступит в этом году на фестивале « Сердце Евразии» - прошла информация, что и ваша группа, и Земфира примут в нем участие в год 100-летия образования Республики.

- Это неверная информация. Мы и, насколько я знаю , Земфира, удивились, когда такое прочитали. Это кто-то явно поспешил - как говорится, без меня меня женили. Я, конечно, пытался посмотреть в эту сторону, все знают как я тепло отношусь к Башкирии, но начались какие-то сложности. Зал предложили громадный. Надо ведь очень много аппаратуры, а это большие денежные затраты. К тому же лето у нас оказалось занятым - в эти сроки уже назначенны другие мероприятия… Конечно, мы всех поздравляем со 100-летием республики, приедем с концертом, но, к сожалению, позже.

- Кстати, на «Нашествие», где группа «ДДТ» заявлена в качестве хэдлайнера, в этом году не будет танков - фестиваль сменил партнеров и место Министерства обороны занял «Роскосмос». Вместо танков будут космонавты. Вас, как пацифиста, это наверняка радует, да?

- Конечно, радует. Есть два способа не бояться темноты – наблюдать ее в телескоп или в прибор ночного видения. Я давно выбрал телескоп… Да и сейчас много пропаганды войны, и это очень плохо. Родину защищать - почетная обязанность, у меня много друзей военных, но пропаганда войны - отстой. Отвратительно. Сколько можно орать «мы всех замочим!». Я слышу эти вопли по центральным каналам, в интернете - и меня это бесит, ведь никто на нас еще не напал. А рок-н-ролл – все-таки музыка мира. И поет он не только о том, что все у нас хорошо…

Чем толще мерседесы на дорогах, тем больше на них георгиевских ленточек. Все эти ораторы воевать не будут. А будут погибать пацаны со всех сторон и мирное население - пенсионеры, матери, дети. Что уже не раз происходило. Чего хотят добиться они этой рекламой войны? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, cцементировать державу, обьединить всех на зле? Почему не на добре? Вот это меня очень тревожит. Путь зла короток и смертелен, а путь добра – живой, но тернист и достаточно тяжел – ведь надо работать и над собой, а им не хочется. Вот сейчас будет 9 мая - святой день для россиян и для многих наших соседей, ведь страну всем миром спасали. Но опять будет много дури : «Можем повторить!» Вся эта бесовщина… Что повторить ?! Убить еще сотню миллионов людей ? Врезаться в рай? Настоящих фронтовиков, как мой отец, наши деды, которые могли бы сказать этим недалеким политтехнологам и диванным воякам: «Опомнитесь, что вы несете?», уже почти не осталось. А деды знали, какая это была вселенского масштаба трагедия. Да, мы победили, но какой ценой ? Этот океан крови, страна в ней чуть не захлебнулась. Сколько было неоправданных потерь, глупости самодовольного, циничного начальства… Победили с огромными жертвами - сколько погибло от голода в блокандном Ленинграде и в сталинских лагерях. В тылу, где люди работали на военных заводах под открытым небом при температуре минус сорок, точили снаряды и умирали от истощения и болезней. Но об этом сейчас почти никто не говорит. Почитайте книжки Виктора Астафьева, Василя Быкова, почитайте воспоминания о войне Николая Никулина и других фронтовиков - это честные книги, там правда. Но этих героев уже нет и сейчас опять пошел плакат, мифотворчество. Молодежь воспитывают в духе : война - это так, стрелялки - всех замочим, шапками закидаем, ракетами секретными… А этого не получится. Война - страшнейшая трагедия. Поэтому 9 мая я пойду не на парад, а в храм - поставлю свечки по всем погибшим и чтобы войны не было. И вам предлагаю так помянуть тех, кто спас наше нервное будущее - зажечь свечи простому солдату и нашим героическим женщинам, нашим бабушкам, которые ковали победу в тылу.

- Сейчас много говорят об Украине...

- Какой утюг не включишь, везде только одно : Украина, Украина... Бесконечно, Украина. Ну, сколько можно ?! Может они сами разберутся? Вот Зеленского выбрали, может быть у него хватит душевных сил и здоровья договориться с Путиным и развернуть им все к миру, который простые люди давно ждут и в Москве, и в Киеве, и особенно на Донбассе. Хватит крови. В будущем все разрешится, в чей стране будет лучше жить, туда все и потянутся. А сейчас не правда рулит - пропаганда. Ястребы, слуги войны, отвлекают наши народы от внутренних проблем. Чтобы сохранить свою власть.

Любят нам втирать, что в городах на Днепре все плохо. А у нас что, все так идеально? Отличные дороги, чистые города, высокие пенсии, лучшие в мире медицина и образование, некоррумпированная бюрократия, высокотехнологичные производства? Строили коммунизм, демократию, а система осталась феодальная. Бояре, опричнина и тягловый народ.

Приезжаешь в марте из «загнивающей Европы» в замечательный, окрыляющий своей прекрасной архитектурой Питер, и первое, что бросается в глаза: ужасающая грязища . Все грязное - машины, дома, собачье говно везде летает, как наш любимый шоу-бизнес. Вообще, я скажу, пока шесть-семь ливней весенних не пройдет, в Питер лучше не соваться, не приезжать. Если снежная, холодная зима - это мрак и ужас. Что бы политики не говорили, но за границей понимание такое, что весь город - это твоя квартира, в которой удобно жить. А у нас сосули, как ножи над головой, мусор в лесах, свалки, помойки - отношение к природе варварское, потребительское. Каждую весну и осень я собираю мусор в окрестностях нашего поселка мешками.

Так что есть над чем работать. Чтобы строить светлую, чистую, образованную, богатую Россию, не нужно с утра до ночи истерично наблюдать за соседним государством. Это шизофрения. Давайте займемся своими проблемами. Я встречал в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе гениальных молодых людей из России, которые там работают физиками, инженерами, айтишниками. Почему они живут там, а не здесь? Мы не смогли создать условия, чтобы они двигали науку, развивали новые технологии в нашей стране. Они уехали не потому, что родину не любят, а потому, что здесь не могут достойно реализовать себя.

Мы мужественны и духовиты, но отстаем технологически от передовых стран мира и с такой социально-экономической политикой окажемся на дне, на задворках, в обнимку с Северной Кореей. При этом еще и пропасть между богатыми и бедными катастрофически растет. Средние заплаты во многих городах не больше пятнадцати - двадцати тысяч - ну, что это такое? А в это время разные нефтегазовые менеджеры и попса зарабатывают миллионы долларов в год.

- При этом деньги на лечеие детей собирают по копеечке простые люди. А еще Владимир Мединский предложил организовать сбор средства на восстановление сгоревшего Нотр-Дам -Де-Пари.

- Я думаю, французы и без Мединского обойдутся, все восстановят. У нас у самих есть , что реставрировать, посмотрите - сколько старых, замечательных зданий погибает. Везде они разваливаются на глазах и умирают. За редким исключением, нигде нет желания и денег, чтобы их восстанавливать. Вот куда надо обратить свой взор сердобольному господину Мединскому. А старые дома - это письмена наших предков, их надо ценить и любить. Бережное отношение к своей старине – вот настоящий патриотизм. Наше равнодушие и безразличие используют хищные строительные компании , городские управы, которые все это сносят, сжигают - и Россия теряет старую культуру, все эти древние «российские Нотр-Дамы», которые в каждом городе есть, и многие в плачевном состоянии доживают свой век.

- Вы еще выступаете в защиту башкирских Шиханов, которым тоже грозит полное уничтожение.

- Я после концерта в «Горбушке» устроил себе небольшой отпуск, приехал в Уфу, к маме. Но и здесь дела нашлись, поучаствовал в записи песни в поддержку этого чуда – называется она «Шиханы должны жить!» - ее написал уфимский музыкант и общественный деятель Тимур Сабитов с друзьями. Обьясняю тем, кто не знает: Шиханы - уникальные возвышенности, остатки морского барьерного рифа пермского периода. Возраст более 230 миллионов лет. Это настоящий геологический музей под открытым небом. A многие растения, живущие на склонах – в Красной книге. Но, к сожалению, там слишком много кальция, из которого добывают соду. Еще во время моей учебы на худграфе БГПИ мы ездили на пленэр, любовались этой красотой, рисовали эти редчайшие горы, которые обязательно нужно сохранить для потомков. Иначе что же останется после нас, смятая пачка соды ?

Да, все люди у нас хорошие, но не все про это знают.

Еще с уфимскими музыкантами, группой Lumen, песню записали для их нового альбома. Кстати, они сами построили отичную, современную студию. Я обзавидовался, есть чему поучиться. Так что отпуск не совсем пустой получился. Всем добра и мира. Христос Воскресе! Дай Бог, конца света в этом году не будет!