Древние коралловые рифы в Башкирии: едем из Уфы на шиханы

Одним из украшений Башкирии являются древние шиханы, которые расположены между Ишимбаем и Стерлитамаком. Сюда можно отправиться на тур выходного дня, взойти на гору, полюбоваться видами и насладиться природой, а также заехать на водопад Кук-караук и пещеру Салавата Юлаева. «Комсомолка» подскажет, как добраться до уникальных геологических памятников природы – Торатау, Юрактау, Куштау, и что там посмотреть. Поездка в эти районы Башкирии – отличный маршрут для любителей уральской природы.

КАКИЕ ОНИ – ШИХАНЫ?

Все три шихана расположены на правом берегу реки Белой. Тут можно и искупаться, и рыбу половить. Сами склоны шиханов довольно крутые, но подняться на них сможет даже самый маленький турист. Бывалые отмахнутся – после покорения высоких вершин шиханы покажутся им маленькими горочками. Но будьте аккуратны – летом и весной здесь много змей. Зато какие виды на башкирскую землю с вершины открываются!

Кстати, Стерлитамакские шиханы любят парапланеристы: удобно взлетать от них и места здесь красивые.

На склонах коралловых рифов можно увидеть окаменевших морских обитателей, среди которых губки, брахиоподы и кораллы. Те, кто интересуется геологией, могут пополнить свою коллекцию интересными экземплярами.

На склонах помимо морских жителей встречаются редкие цветы и растения, занесенные в красную книгу.

Торатау

GPS-координаты: 53.5537, 56.0989

Самый высокий шихан – Торатау. А с недавнего времени он и вовсе считается священной горой. Его высота составляет 402 метра над уровнем моря. Между прочим, у его подножия сохранились даже развалины женской тюрьмы – одного из островков архипелага ГУЛаг.

Великий Торатау красуется на гербе города Ишимбай и является символом Ишимбайского района Башкирии. Именно поэтому жители Башкирии так яростно защищали его от рук «Башкирской соды».

На склонах гор встречаются редкие цветы и растения, которые внесены в Красную книгу. ФОТО: Алсу ШАЙМУХАМЕТОВА

Юрактау

Юрактау – это самый северный шихан высотой в 338 метров. В переводе с башкирского это означает «сердце-гора». Этот шихан остаток рифа, нижнепермского рифового массива. Образовался он, по данным ученых, свыше 230 миллионов лет назад в тропическом море.

А в 1707 году у подножия Юрактау восставшие башкиры сражались с правительственными войсками. Спустя 10 дней башкиры победили.

Куштау

Третий шихан Куштау, где зимой работает горнолыжный центр. Это самый большой по площади шихан, который имеет форму вытянутого хребта с тремя вершинами. К сожалению, в скором времени Куштау частично исчезнет с лица земли, ведь его отдают в разработку «Башкирской соде».

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Взобравшись на шиханы и подкрепившись у их подножия, можно отправиться и на другие близлежащие достопримечательности этих двух районов.

Пещера Салавата Юлаева

Легендарная пещера Салавата Юлаева (не путайте ее с Салаватской пещерой, это два абсолютно разных памятника природы – Прим.ред) расположена на скале Калим-ускан в Ишимбайском районе.

По данным историков, сам башкирский герой никогда в этой пещере даже не был. Свое название она получила после того, как в расположенной поблизости деревне Макарово сняли фильм «Салават Юлаев» режиссера Якова Протазанова. Он вышел на экраны в 1940-х годах, основные сцены как раз были сняты в этой пещере.

В пещеру можно забраться по выдолбленным в почти отвесном каменном подъеме ступенькам.Состоит пещера из трех уровней. Нижний – это входной грот высотой 7-10 метров. Сама по себе пещера не длинная – всего 35 метров. Если решите ее изучить от и до, возьмите с собой фонарики. За пещерой следят ученики и учителя местной школы, часто проводят субботники и вывозят с этих краев мусор, который оставляют нерадивые туристы.

Возле пещеры Салавата Юлаева можно разбить лагерь – поставить палатку и переночевать. Также можно разместиться на базе отдыха, она находится рядом с селом Макарово.

Водопад Кук-Караук

Одна из самых красивых и наиболее интересных достопримечательностей Ишимбайского района – это водопад Кук-Караук. Он находится на одноименном ручье близ старинного Верхнеуральского тракта. Водопад входит в список самых крупнейших водопадов Башкирии и является памятником природы республики.

Это водопад каскадного типа, высота их падения составляет 12 метров. Кук-Караук очень красив именно весной, именно тогда он полноводен от растаявших снегов. Лучше приезжать сюда в апреле или мае – он бурлит и пенится, а вот жарким и засушливым летом водопад представляет из себя отдельные падающие струйки.

КАК ДОБРАТЬСЯ

На автомобиле. Все шиханы расположены близко друг к другу. К ним ведет одна дорога – нужно ехать по трассе Уфа – Оренбург до Стерлитамака. Далее выехать из Стерлитамака в сторону Ишимбая, по пути слева будет висеть табличка с указателем, нужно будет повернуть налево и, вот, вы у подножия Торатау. Координаты остальных шиханов есть выше.

На общественном транспорте.Если вы едете на автобусе, вам также нужно доехать до Стерлитамака, затем поймать попутку или такси до шиханов.