2019-05-07T14:10:13+03:00
Общество

У мусульман Башкирии начался священный месяц Рамадан

«Комсомолка» собрала главную информацию о мусульманском посте
Рустем АХУНОВ
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Мусульмане празднуют окончания месяца общей молитвой в мечетиМусульмане празднуют окончания месяца общей молитвой в мечетиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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5 мая у практикующих Ислам жителей Башкирии начинается самый важный месяц в году – священный Рамадан. Все эти 29 дней мусульмане будут испытывать свою веру строгим постом, ограничивающим все привычные радости жизни. Закончится он славным праздником – Уразой.

Разумеется, в первую очередь верующий должен отказаться от вредных привычек. Курение и алкоголь под строжайшим запретом. Также под запретом интимная связь, даже супружеская. Но, пожалуй, самым строгим ограничением всегда было и остается отказ от еды и питья. Также мусульмане должны пять раз в день читать намаз.

Исключения в питании разрешаются только для пожилых, больных, детей, беременных женщин и путешественников, которые находятся от дома не меньше, чем за 90 километров. Своим отказом от мирских удовольствий мусульмане продемонстрируют желание приблизиться к богу и единение с ним.

Если мусульманин по каким-то уважительным причинам не смог сдержать пост, то он может заплатить небольшую сумму, за каждый пропущенный день. В 2019 году на территории Башкирии сумма фитр-садака составляет от 50 до 300 рублей в зависимости от достатка верующего.

КАК МОЖНО ПИТАТЬСЯ?

По правилам питаться в эти дни мусульманину можно лишь дважды – до и после утренней и вечерней молитвы. Эти приемы пищи называются Сухур (с утра) и Ифтар (вечером), также их именуют разговением. Они заменяют привычные завтрак, обед и ужин. Начинают разговение обычно с фиников или воды. Заканчивают его молитвой, благодарящей бога. Одними сухофруктами рацион, конечно, не ограничивается. Питаться можно обычной едой, главное, чтобы она была приготовлена по правилам Ислама (была халяльной – Прим. Ред.) Но переусердствовать, дабы наесться на весь день вперед не стоит, священный месяц Рамадан – время отказа от привычного во имя бога.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Разумеется, что к любым серьезным изменениям в режиме питания нужно подходить с подготовкой. Вот так с ходу отказавшись от привычного рациона, и перейдя на одну воду, вы можете навредить организму.

- Если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта или другими хроническими недугами, то вам категорически запрещается поститься. Если вы решили держать пост – внимательно следите за своим самочувствием, в первое время оно может ухудшиться, - советует специалист по коррекции пищевого поведения Ольга Хафизова. – Не нужно наедаться ночью, питайтесь маленькими порциями. Нужно есть больше продуктов со сложными углеводами и животных белков – каши, макароны и мясо птицы. Пейте больше жидкости – обычной и минеральной воды. Самое главное – выходите из поста постепенно. В первое время ограничьте себя в жаренной и жирной пище.

КСТАТИ

В Духовном управлении мусульман Башкирии назначили нового председателя. Должность главы управления, пусть и временного, занял молодой имам Айнур Биргалин. На своем посту он сменил Нурмухамета Нигматуллина, который возглавлял башкирский муфтият с 1992 года.

Нового председателя голосованием выбрали председатели президиума Духовного управления мусульман. Два главных заместителя прошлого руководителя Аюп Бибарсов и Айнур Арсланов отказались возглавлять муфтият – они взяли самоотвод.

Новому главе управления Айнуру-хазрату 29 лет. Ранее он был одним из заместителей Нурмухамета-хазрата. Временный глава будет руководить религиозной организацией как минимум до официальных выборов руководителя муфтията Башкирии, которые пройдут в ноябре 2019 года. Всего в Башкирии насчитывается порядка 1300 мусульманских приходов. Региональное духовное управление контролирует 737 приходов. Остальные находятся под управлением Центрального духовного управления мусульман России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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