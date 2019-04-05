Таинственная «голубая жемчужина»: едем из Уфы на озеро-родник Сарва

В Башкирии очень много потрясающих мест, куда можно отправиться, чтобы насладиться красотами природы и обрести гармонию духа. Большинство из них пользуются большим успехом у туристов, но есть и такие места, куда приезжают лишь «посвященные» - например, озеро Сарва.

«Комсомолка» расскажет о легендах таинственного озера, как до него добраться из Уфы, где остановиться, и что посмотреть.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАМЯТНИК

Озеро-родник Сарва расположилось возле одноименной деревни в Нуримановском районе республики. Местные жители его называют «голубой жемчужиной» и «малахитовым сердцем», а также с удовольствием рассказывают легенду о происхождении названия озера. Дочь местного бая, молодая красавица по имени Сарва полюбила бедного пастуха Салдыбаша. Вот только отец был категорически против неравного брака и задумал выдать дочь за богатого купца. Узнав о планах отца, Сарва накануне свадьбы пошла набрать воды к озеру, и бросилась с обрыва в воду. Пастух пытался спасти возлюбленную, но бурные волны унесли ее по течению. Отчаявшись, парень сам бросился в воду, не желая жить без любимой. В память о несчастных влюбленных реку назвали Салдыбаш, а озеро – Сарвой.

Расстояние от Уфы до Сарвы – примерно 115 километров. Чтобы добраться до озера на автомобиле, нужно ехать через село Иглино в сторону Павловки до районного центра Красная горка, где производят знаменитую питьевую воду «Красный ключ». От Красной горки нужно повернуть направо и ехать еще 27 километров до деревни Сарва. Будьте аккуратнее, извилистая горная дорога на этом участке покрыта ухабами и рытвинами и очень давно не видела ремонта. Можно добраться из города до Красной горки и на рейсовом автобусе, а оттуда ехать уже на маршрутке.

Когда первый раз видишь озеро, буквально захватывает дух от восторга. С восточной стороны Сарву окружают величественные горы и густая тайга, где водятся разные дикие животные – волки, лисы, кабаны. Местные жители рассказывают, что иногда даже медведи выходят к деревне, и возле озера часто можно наткнуться на отпечатки медвежьих лап. Западный же берег ровный и покрытый земляничными полянами.

Дайверы со всей России приезжают сюда исследовать подземные пещеры

Само озеро небольшое по размеру – всего около 60 метров в длину и 30 – в ширину, зато глубина его поражает – около 38 метров. Несмотря на то, что вода в Сарве абсолютно прозрачная, дно совершенно не просматривается и практически у самого берега уходит отвесно на глубину. Озеро имеет карстовое происхождение и является гидрологическим памятником природы.

ВОДА НЕ ЗАМЕРЗАЕТ ДАЖЕ ЗИМОЙ

Озеро Сарва не случайно называется «голубой жемчужиной» - цвет воды, в зависимости от погоды, меняется от изумрудного до насыщенно-бирюзового. Такой необычный цвет вода имеет не только из-за глубины озера, но и из-за огромного количества минералов. Вода в озере считается целебной, поскольку насыщена кислородом, ионами серебра и фтором, поэтому ее можно пить без кипячения. Примерно с 2006 года здесь работает предприятие по производству питьевой воды.

А вот искупаться в озере осмелится не каждый, поскольку даже летом вода прогревается максимум до +5 градусов. Из-за того, что на дне озера бьют источники, вода тут не замерзает даже зимой. Впрочем, отчаянные туристы приезжают сюда, чтобы окунуться в озеро на Крещение. Местная ребятня предпочитает плескаться в ледяной горной речке, вытекающей из озера.

Зато Сарва, словно магнит, притягивает дайверов со всех уголков Башкирии и России. Ведь в озере есть настоящая подземная пещера – кстати, местные жители уверяют, что там живет гигантская жаба и даже русалки, чье пение иногда можно услышать летней ночью. Из пещерного колодца бьет мощный источник, выбрасывающий до тысячи литров воды в секунду! За это же время родник выбрасывает огромное количество известняка, так что глубина озера постоянно увеличивается. Опытные аквалангисты советуют погружаться в озеро в конце зимы и ранней весной, когда Сарва абсолютно чистая и прозрачная, не замутненная талыми водами и проливными дождями.

ПАЛАТОЧНЫЙ ОТДЫХ И «ЦАРСКАЯ» РЫБАЛКА

В Сарве нет специально оборудованных туристических баз, поэтому многие приезжают сюда «дикарем» и разбивают палатку неподалеку от озера. Помимо дайвинга и любования красотами природы, здесь наверняка понравится рыбакам. В озере встречаются окунь, щука, золотой и серебряный карась, ерш, налим, пескарь и даже диковинный хариус, занесенный в Красную книгу. Так что перед рыбалкой не забудьте поинтересоваться, какую рыбу можно ловить, а какая – под запретом. На берегу озера есть резная беседка, где можно отдохнуть от палящего солнца и перекусить. Стоит помнить, что разведение костров на территории 50 метров вокруг озеро строго запрещено, также нельзя разбрасывать мусор и кидать его в воду.

Весной на озере можно встретить диких гусей и уток

Если вы не любитель палаточного отдыха, можно попробовать договориться с местными жителями и снять комнату и целый домик в деревне. Также если вы отдыхаете на турбазах Павловки, там часто организовываются экскурсионные туры.

Сарва пользуется огромной популярностью и у тех, кто увлекается духовными практиками. В деревне построен настоящий Ашрам, где все желающие приезжают помедитировать и ощутить полное единение с природой. Для поклонников йоги проживание в Ашраме бесплатное, но стоит помнить, что тут соблюдается строгий распорядок дня, действует запрет на употребление мясной пищи, алкоголя и сигарет.